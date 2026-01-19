2026-01-19 14:44 女子漾／編輯黃冠婷
如果你也累了，這部必看！邵雨薇、王柏傑《動物園》今年最溫柔的台劇 橫跨台美拍攝
邵雨薇王柏傑再續前緣！不是每一段人生低潮，都需要華麗逆轉。有時候，只是需要走進一個完全陌生的地方，慢慢把自己找回來。Disney+ 驚喜宣布，台灣職人愛情劇《動物園》將於 2 月 20 日正式上線，故事從高雄壽山動物園展開，在動物與人的日常裡，寫下一段關於迷惘、療癒與重新相信自己的溫柔愛情。以下整理《動物園》必看亮點，帶你搶先感受這部等了四年的暖心之作。
4大必看亮點一次看
4大必看亮點一次看
亮點1.邵雨薇 × 王柏傑再續前緣，從對立到靠近的療癒愛情
邵雨薇與王柏傑在《動物園》中再次搭檔，這次不走轟轟烈烈路線，而是把情感放進日常裡慢慢發酵。兩人從一開始的針鋒相對、互看不順眼，到在動物園的工作日常中逐漸理解彼此，感情線自然、不灑狗血，更貼近現實中「大人系戀愛」的節奏。
亮點2.職人題材＋動物園日常，看見不一樣的台劇風景
《動物園》把鏡頭對準高雄壽山動物園，深入描寫動物保育員的真實工作樣貌。從餵養動物、清理環境到照護大型動物，每一個環節都讓觀眾看見這份工作的辛勞與溫柔，也讓職人題材多了一層生命關懷的厚度。
亮點3.四年打磨、電影級規格，橫跨台美取景
這部戲歷時四年籌備、拍攝橫跨台灣與美國，製作規格比照電影。不只在高雄壽山動物園實景拍攝，還遠赴紐約取景，在中央公園、時代廣場、第五大道完成關鍵戲份，讓整體畫面質感與情緒層次都大幅升級。
亮點4.不是只有愛情，是找回初心的故事
邵雨薇形容這部戲「給了她找回初心的勇氣」，《動物園》真正想談的，不只是戀愛，而是當人生卡關、對自己感到迷惘時，如何透過與人、與動物的相處，慢慢重新認識自己。是一部看完會讓人靜下來、想對生活溫柔一點的作品。
劇情介紹：在動物園，重新學會怎麼生活
原本在廣告圈打拚的創意總監朱欣葵（邵雨薇 飾），在職涯遭遇重大挫折後，意外來到高雄壽山動物園，成為一名實習動物保育員。面對完全陌生的工作環境，她不只要學習如何照顧動物，還得應付個性嚴謹、要求極高的資深保育員（王柏傑 飾）。
從餵養波爾羊、清理犀牛糞便，到近距離照護白犀牛，朱欣葵在動物園的每一天，都在被迫慢下來，也逐漸看見生命最真實的樣子。在這段看似繞路的人生旅程中，她重新思考工作、愛情與自我價值，也在與動物、與人的互動裡，找回繼續前進的力量。
正式預告
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower