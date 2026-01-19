2026-01-19 11:48 女子漾／編輯黃冠婷
這才是硬實力！《捕風追影》71歲成龍與 SEVENTEEN 文俊輝上演近身對打
影迷真的要準備好了。當 71 歲的成龍宣布再度親身上陣、睽違 20 年與梁家輝合體，再加上 SEVENTEEN 成員文俊輝加入對打陣容，這部電影還沒上映就已經話題炸裂。港片熟悉的警匪張力，遇上 AI 高科技犯罪，《捕風追影》不只是一部動作片，更像是一場跨世代的正邪交鋒。
5 大必看亮點
亮點1.成龍 × 梁家輝 20 年後再合體，港片黃金組合正式回歸
由成龍、梁家輝攜手主演的《捕風追影》，在中國大陸電影配額抽籤中抽中第 2 序位後瞬間掀起討論熱潮。老影迷為兩位影帝再度合作感到熱血，年輕世代則因 SEVENTEEN 成員文俊輝的加入而關注度暴增，社群平台上不斷出現「台灣什麼時候上映」的敲碗聲浪。如今片商正式宣布 3 月在台上映，這組闊別 20 年的組合，真的回來了。
亮點2.AI 犯罪全面入侵，老派警匪正面迎戰高科技監控
《捕風追影》改編自銀河映像經典電影《跟蹤》，卻不是單純重拍，而是在警匪結構上全面升級。電影加入 AI 監控、天眼系統、加密貨幣等當代科技元素，描繪警方實戰經驗與高科技犯罪集團之間的極限對抗。預告中大量真實爆破與高密度追逐戲碼，讓老派跟蹤術與冷冰冰的科技系統正面衝撞，濃濃港味一秒把人拉回港片黃金年代。
亮點3.71 歲成龍再度真打，動作魂沒有退場
最讓影迷動容的，是 71 歲的成龍依然親身上陣高強度動作戲。沒有替身、沒有保留，把身體交給鏡頭，也把動作片最原始的熱血留在銀幕上。這次不是回憶殺，而是用行動證明，他依然站在動作片第一線，也再次坐實「動作巨星」這個稱號。
亮點4.文俊輝近身對打成龍，新舊世代正面交鋒
片中另一大話題亮點，則是成龍首度與 SEVENTEEN 成員文俊輝上演近身對打戲碼。一邊是華語影壇的動作傳奇，一邊是擁有龐大年輕粉絲群的當紅偶像，新舊世代在銀幕上正面交鋒，不只拉高動作層次，也讓話題度全面升級，難怪台灣粉絲已經開始敲碗 IMAX、Dolby Cinema 規格上映。
亮點5.梁家輝破例重演角色，老友再戰不只是一次
向來以「不重複角色」聞名的梁家輝，這次卻罕見點頭回歸，重新詮釋原作中的同一角色，只因《捕風追影》賦予角色全新的心理層次與挑戰性。這同時也是他與成龍繼《神話》後，睽違 20 年再度合作。成龍更親口透露，這部作品具有發展成系列電影的潛力，而梁家輝也力挺表示願意一路陪著「打下去」，讓這場影帝交鋒，可能只是開始。
最新預告
