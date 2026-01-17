2026-01-17 14:59 女子漾／編輯ANDREA
2026最新3C新品整理：小米REDMI Note 15 Series、Motorola超薄新機哪些亮點一次看
Motorola 新品亮點一次看
Motorola 發表三款新機，最受矚目的 motorola edge 70 以「萬元級輕薄旗艦」為定位，主打 5.99mm、159g 的極致手感，卻仍塞進 4,800mAh 矽碳電池，續航可達 29 小時，並支援 68W 快充＋15W 無線充。外型延續 PANTONE 色彩合作與軍規等級的耐用度，搭載 Snapdragon 7 Gen 4、6.7 吋 120Hz AMOLED 螢幕、4,500 nits 峰值亮度，影像配置則是三顆 5,000 萬畫素鏡頭，並加入 moto ai 全面強化拍攝體驗，售價 $16,990。
同步亮相的還有兩款入門與續航型產品： moto g57 主打高性價比，配備 6.72 吋 120Hz 大螢幕、Snapdragon 6s Gen 4，並支援 Circle to Search 與 Google Gemini，用 5,200mAh 電量與 Sony LYTIA 600 感光元件提供更實用的 AI 影像與日常表現，售價 $5,990。 moto g86 Power 則走超大電量路線，內建 6,720mAh 電池＋Dimensity 7300 處理器，同樣具備 IP68／IP69 防護與耐用設計，是高續航族群的首選，售價 $9,990。
三款新機皆同步推出 PANTONE 認證配色與上市購機優惠，想體驗輕薄、高續航或 AI 實用功能的使用者，都能在此波新品找到適合的選擇。
小米REDMI Note 15 Series 新登場
小米在台正式推出 REDMI Note 15 Series，今年的定位可以說是把「耐用」兩字做到滿，重新定義平價手機應有的誠意。不只規格升級，更直接在防摔、防水、續航、影像全方位拉滿，就像把「小金剛」的精神再進化。系列共四款：Note 15 Pro+ 5G、Note 15 Pro 5G、Note 15 5G、Note 15，差異清楚、定位明確，無論是通勤族、學生族還是重度拍攝者，都能找到最適合的一款。
2 億畫素超清晰主相機登場
今年影像升級有感，尤其 Pro 系列直接上 2 億畫素主鏡頭，搭配 1/1.4 吋大底與 AI Engine，對焦速度、細節捕捉、夜景表現都比前代明顯更穩定。實測規格來看，它的 2 倍、4 倍光學級無損變焦算是同價位少見的誠意。
中階市場普遍相機只是「能拍就好」，但這次 REDMI 是把「耐拍」當作主訴求，例如逆光場景或晚間街景，都能保留更多細節，不會糊成一團。
入門款Note 15 5G 搭載 1.08 億畫素 + OIS 光學防手震；Note 15 則主打多項 AI 拍攝功能，適合日常紀錄。
電量史上最強：6,500mAh / 6,580mAh
這次 Note 系列最讓人有感的升級，就是續航力幾乎「攻頂」
Note 15 Pro+ 5G：6500mAh + 100W 快充
Note 15 Pro 5G：6580mAh
Note 15 5G / Note 15 也有 6000mAh
耐水、耐摔再升級：IP68 + Gorilla Victus 2
主打耐用的小金剛，今年直接把防護規格拉到旗艦級：
Pro 系列支援 IP68 防水防塵
通過 TÜV SÜD 五星長效防水認證
全系列通過 SGS 防震防摔測試
螢幕採 Victus 2 強化玻璃（實力真的不輸旗艦）
甚至支援 AI 濕手觸控 2.0，下雨、流汗、手濕都能正常滑，這點對台灣人真的非常實用。
生活全面便利化：首度支援 iPASS 一卡通
Note 15 Pro+ 5G 這次把 iPASS 一卡通虛擬卡直接整進 Google 錢包，等於可以直接當交通卡、便利商店小額支付卡使用，搭捷運、買早餐全部用手機搞定。
以中價位 Android 來說，能做到這點的其實不多，加上台灣人使用一卡通、悠遊卡的習慣非常高，這次真的補上了一個生活級痛點。
價格與上市資訊
Note 15 Pro+ 5G｜12GB+256GB：$12,999｜12GB+512GB：$13,999 Note 15 Pro 5G｜12GB+256GB：$10,999｜12GB+512GB：$11,999 Note 15 5G｜$8,999 / $9,999 Note 15｜$5,999 / $6,999 2026/1/16 上午 10:30 全通路開賣 購買 Pro 系列限時折價 $1,000 再送 HODA 保護殼 購買 Note 15 / Note 15 5G 送 REDMI Buds 8 Lite（數量有限）
Logitech 台灣 40 週年，PRO X2 SUPERSTRIKE 重磅登場
Logitech 在台深耕的第 40 週年，從早期台灣 IT 產業的幕後推手，到現在橫跨電競、辦公、創作者工具與商用視訊解決方案的全球科技品牌，羅技的角色早已不只是「鍵鼠大廠」而已，而是「人機互動」這個領域的關鍵玩家。
40 年來，Logitech 的發展軌跡其實反映了整個科技產業的變化： 從光學滑鼠、無線技術到 AI 協作、智慧影像，羅技不斷把使用者體驗放在最前面。尤其新竹研發中心，更從製造前哨升級為全球核心研發基地，等於台灣不只是市場，更是 Logitech 創新實力的源頭之一。
三大核心產品線，電競 × 辦公 × 商務協作
1.Logitech G：電競線持續稱霸 PRO 系列仍然是職業隊愛用款，G 與 G2、NAVI、BLG 等頂尖戰隊深度合作，產品等級本來就不是「消費型電競」，而是真正的比賽等級。
2.MX 與 ERGO：混合工作時代的必需品 MX 系列高效能、ERGO 強調健康姿勢，再搭配 Logi Options+ 的 AI 快捷功能，完全符合現代多工、跨裝置的工作習慣。
3.企業視訊協作：AI 讓會議變乾淨、變聰明 Logitech 將影像、聲音、追蹤等全部交給 AI 運算，強調簡單（Simple）、智慧（Smart）、永續（Sustainable），在 B2B 市場已經是非常強的玩家。
Logitech G 今年推出的 PRO X2 SUPERSTRIKE 無線類比遊戲滑鼠，可以說是本次 40 週年最具「技術含金量」的新品。外型雖然延續 PRO 系列一貫的簡潔，但真正的亮點全藏在內部結構──這款滑鼠首次導入 全球首創 HITS 類比觸發系統，捨棄傳統機械微動，改以電感式類比感測來判斷點擊。實際操作的感受，就是「快到像提前預判」的回饋速度，大幅降低延遲，也讓玩家能依個人習慣微調手感，真正做到「點擊感客製化」。
除了類比觸發之外，PRO X2 SUPERSTRIKE 也搭載 RAPID TRIGGER 快速重置功能，提供 10 段觸發點、5 段重置速度與 6 段觸覺強度調整。對 FPS 玩家來說，這幾乎是把「反應速度」的主導權完全交回給自己的手，一切細微操作都能因應個人節奏精準調整，在高壓競技中自然能換來更穩定的勝率。
在性能規格方面，PRO X2 SUPERSTRIKE 的誠意同樣滿載：採用 HERO 2 感應器與 8k Hz LIGHTSPEED 無線回報率，達到 88G 加速度與 888 IPS 追蹤精準度，對於追求像素級操作的玩家來說絕對夠格。機身僅 61g 的輕量設計，加上 90 小時續航，搭配零添加 PTFE 圓弧腳墊，滑動與甩槍都更靈活輕盈，整體手感明顯往職業選手的需求靠攏。
售價部分，PRO X2 SUPERSTRIKE 建議售價為 NT$5,190，並自 1 月 19 日起於全台通路開放預購。於 2 月 4 日前完成預購登錄，還有機會抽中「香港電子競技朝聖之旅」，相當吸引電競粉絲。此外，產品也將在 1 月 29 日至 1 月 31 日於 2026 台北國際電玩展展出，玩家能現場近距離試用。為歡慶羅技在台 40 週年，官方更推出粉絲向活動：購買指定鍵盤與滑鼠組合，即可獲得「李珠珢限量聯名鍵帽」，限量贈送，對喜愛羅技的玩家來說相當值得收藏。
