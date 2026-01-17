2026魚油推薦品牌評比｜魚油怎麼選？6 款市售魚油開箱評比，Omega-3 含量、濃度、EPA DHA 一次整理

身為一個自由工作者，我有很長時間需要看螢幕、整理文字與資料，工作型態大多圍繞在用腦與用眼上。日常餐食則以方便準備為主，加上從小到大就不喜歡吃魚，也不會特別安排固定攝取深海魚。在這樣的生活狀態下，我開始思考是否需要透過魚油補充 Omega-3，作為日常保健的一部分。

市面上的魚油品牌選擇很多，在實際開始挑選時，我注意到不同產品在 Omega-3 含量、魚油濃度、EPA 與 DHA 比例、原料來源與萃取型態上，都存在不少差異。這些資訊雖然大多標示在包裝或官網上，但如果沒有事先整理，很難在短時間內理解其中的差別。

實際補充後我也發現，除了成分標示之外，是否有魚腥味、膠囊好不好吞嚥，都是需要親自食用後才能確認的細節。因此，我挑選了市面上常見的 6 款魚油，依照同一組評比面向進行整理，並在補充一段時間後，將成分標示與食用感受一併記錄下來，提供給正在考慮補充魚油、希望快速了解差異的人作為參考。

魚油怎麼選看這裡｜挑選時我會注意的幾個重點

在挑選魚油的時候，我會先確認幾個實際會影響日常補充的重點，包括 Omega-3 含量、每次實際需要補充的顆數、原料來源與萃取型態，以及價格是否適合長期食用。這些資訊大多都標示在包裝或產品說明中，只是需要花一點時間整理，才能看出差異。

對我來說，能否在建議食用量下補充到足夠的 Omega-3，是第一個會確認的項目。接著，我也會留意是否需要一次吃太多顆，因為顆數會直接影響每天補充的便利性。EPA 與 DHA 的比例、魚油來源與萃取方式，則是我判斷產品標示是否清楚、資訊是否完整的依據。

最後，我也會把價格一起納入考量。魚油屬於需要長期補充的保健品，價格是否能夠負擔，會影響是否能持續食用。以下的整理，便是依照這些實際使用時會在意的指標，逐一說明我在選擇魚油時的判斷方式。

魚油怎麼看 Omega-3 含量與濃度｜從標示換算每天實際補充顆數

在查看魚油標示時，我會先確認每一份實際能補充到多少 Omega-3。一般包裝上會標示 EPA 與 DHA 的含量，加總後才是實際的 Omega-3 攝取量。這個數字，比單顆膠囊的重量更值得參考。

根據美國心臟協會的建議，一般成人每天的 Omega-3 攝取量約為 1000 毫克。因此在挑選魚油時，我會把產品的建議食用量換算成實際攝取的 Omega-3 總量，確認在正常補充的情況下，是否能接近這個建議值。

同時，我也會留意是否需要一次補充太多顆才能達到 1000 毫克。有些產品雖然標示含有魚油，但實際 Omega-3 含量不高，可能需要吃到較多顆數，這一點會直接影響日常補充的方便性。因此，在比較魚油時，我會把 Omega-3 含量與每日需要補充的顆數一起評估，作為選擇時的重要依據。

魚油原料來源怎麼選｜我會同時留意魚種與漁場環境

在查看魚油產品時，我會特別留意原料所使用的魚種與漁場環境。一般在魚油產品中，較常看到標示為小型深海魚，例如鯷魚、沙丁魚或鯖魚。這類魚種位於食物鏈較低層，體型小、生長週期短，相對較不容易累積重金屬與其他污染物。

秘魯、智利、挪威或阿拉斯加等海域環境相對純淨的漁場

除了魚種本身，漁場的純淨度對我來說也同樣重要。在選購時，我會留意產品是否標示來自秘魯、智利、挪威或阿拉斯加等海域環境相對純淨的漁場，讓我在挑選魚油時，能夠更清楚來源，也比較容易做出讓自己安心的選擇。

rTG、TG、EE 怎麼選？｜為什麼我會偏好 rTG 型態

在看魚油的萃取型態時，常會看到 rTG、TG 或 EE 這幾種標示。在這三種萃取型態中，我個人比較偏好 rTG 型態，主要原因在於它即使在高濃度的情況下，仍能維持接近天然魚油的結構形式。

rTG 型態即使在高濃度的情況下，仍能維持接近天然魚油的結構形式。

rTG 魚油的製程，通常會先將魚油進行濃縮，再轉換回接近魚體內原本存在的型態。這類型的魚油，Omega-3 濃度多半可以做到 80% 以上，在補充時能以較少的顆數達到所需的攝取量，也比較不需要同時攝取到其他不必要的脂肪酸。

高濃度的特性，也讓膠囊體積能夠做得相對小巧，對於不喜歡吞嚥大顆膠囊的人，或是需要長期補充的族群來說，會是比較友善的選擇。

IFOS 國際認證是什麼｜廣泛被視為較嚴謹的第三方檢測之一的魚油標準，讓我在選購魚油時多一份安心

在選購魚油的時候，我會特別重視是否有通過第三方認證，尤其是廣泛被視為較嚴謹的第三方檢測之一的魚油標準 IFOS 國際認證。市面上的魚油產品選擇很多，光看包裝標示其實很難判斷品質差異，因此是否有獨立機構進行檢測，對我來說是一個很實際的參考依據。

IFOS 國際認證被視為較嚴謹的第三方檢測之一

IFOS 屬於獨立的第三方檢測機構，會針對魚油中的重金屬、污染物與氧化狀況進行測試，並將檢測結果公開。這樣的制度，讓消費者不只依賴品牌說明，而是能實際查詢數據，了解產品在純度、新鮮度與安全性上的表現，對於需要長期補充的人來說特別重要。

在實際挑選時，我不會只因為有 IFOS 認證就直接決定購買，而是把它當作其中一個輔助條件，搭配前面提到的 Omega-3 含量、萃取型態與原料來源一起評估。能通過 IFOS 認證，代表產品在品質控管上多了一層外部把關，也讓日常補充時多一份安心感。

6 款市售魚油開箱評比｜從 Omega-3 含量與魚油濃度、EPA 與 DHA 的比例到萃取型態標示

我整理了市面上較常見、通路容易取得，也具有一定討論度的魚油產品，放在相同條件下進行比較。這次實際開箱與整理的品項，包含 EnDear 穎達生技 的頂級德國 rTG 魚油、三多 的專利高純度魚油軟膠囊、澳佳寶 的三倍濃縮魚油、桂格康研家 的頂級野生魚油膠囊、達摩本草 的 92% 高濃度魚油 EX，以及 萊萃美 的魚油軟膠囊。

在評比標準上，我會從 Omega-3 含量與魚油濃度、原料魚種與漁場來源、萃取型態標示，以及是否具備 IFOS 等第三方安全性報告來進行整理，同時記錄實際補充後是否有魚腥味、吞嚥感受，以及價格是否適合長期補充。除了包裝與官方標示之外，也會一併整理實際食用一段時間後的使用心得。

六款魚油的膠囊大小也是評比項目之一

這次的開箱整理，並不是要替魚油做排名或選出「最好的一款」，而是希望將不同產品在成分標示與實際使用上的差異清楚呈現，讓正在考慮補充魚油的人，可以依照自己的需求、預算與補充習慣，找到比較適合自己的選擇。

EnDear 穎達德國 rTG 魚油｜高濃度 rTG，每份就能補足 Omega-3 建議攝取量

EnDear 穎達生技的頂級德國 rTG 魚油，屬於高濃度、以日常 Omega-3 補充為核心設計的魚油產品。以美國心臟協會建議的每日 Omega-3 攝取量約 1000 毫克作為參考基準，每份（2 顆）可補充的 Omega-3（EPA＋DHA）總量為 1032 毫克，與一般建議值相當。產品標示 Omega-3 濃度為 85% 以上，而實際檢驗報告中，Omega-3 含量多數可達 95% 以上，屬於高規格濃縮型魚油配置。

EnDear 穎達德國 rTG ，每份就能補足 Omega-3 建議攝取量

這款魚油採用 rTG 萃取型態，使用德國藥廠等級的純化技術，並取得德國 KD 原廠正式授權。德國 KD 本身為藥廠體系，投入魚油領域的時間比多數品牌更早，累積的臨床實驗數據也相對完整，因此在業界中屬於高規格來源，整體原料成本本身就高於一般魚油來源。補充期間，即使不小心咬破膠囊，也沒有出現明顯魚腥味，整體氣味表現乾淨，對於在意味道或吞嚥體驗的人來說，是一個加分的細節。

在原料來源上，穎達德國魚油使用的是小型魚種，例如鯷魚與沙丁魚，主要以藻類為食，位於食物鏈較低層，相對不容易累積重金屬污染。搭配 rTG 型態與 IFOS 國際認證，在原料安全性與品質把關上多了一層保障，也更適合作為長期補充的選項。產品本身亦榮獲 2024 年度「Monde Selection 世界品質評鑑大賞」最高榮譽特級金獎，在國際品質評鑑中具備完整背書。

頂級德國 rTG 魚油採用軟膠囊形式，每顆膠囊大小約 1.5 公分，加上排裝設計，取用方便，也比較容易掌握每日的補充進度。

原料來自德國藥廠等級的純化技術，整體氣味表現乾淨

價格方面，原價為 NT$1580，我從官網入手的價格為 NT$1500，一盒共有 60 顆，依照每日 2 顆計算，可食用約 30 天，平均換算下來一天約為 50 元。不過穎達不定期會推出活動優惠，實際入手價格彈性相當大，對於有留意檔期或願意等待優惠的人來說，整體 CP 值其實相當不錯。

以德國 KD 原廠授權來源、rTG 型態、高濃度 Omega-3（實測接近 95% 以上），且每份能補充超過 1000 毫克 Omega-3 的魚油產品來看，屬於規格與價格相對對應的中高階選擇。

推薦指數：★★★★☆（4／5）

優點：

每份 Omega-3 補充量接近每日建議值，顆數與劑量設計清楚 採用德國藥廠等級 KD 原廠授權 rTG 純化技術，氣味控制佳，實際補充感受穩定 原料來自小型魚種，並具備 IFOS 國際認證與國際品質獎項背書，安全性標示完整

使用提醒：

屬於高濃度設計，建議依照建議用量補充即可 原料規格高，定價略高於一般魚油，較適合有固定補充習慣的人

價格與補充成本：

售價： 原價 NT$1580／盒（實際入手 NT$1500，活動期間可更低） 內容量： 60 顆 建議用量： 每日 2 顆 可食用天數： 約 30 天 平均花費： 約 NT$50／天

短評：

適合希望依照建議攝取量穩定補充 Omega-3、在意氣味表現，並偏好 rTG 型態與德國藥廠規格的人。若能搭配活動檔期入手，整體性價比相當不錯，是一款規格與品質都站在高段班的日常補充型魚油選擇。

三多專利高純度魚油軟膠囊｜接近 Omega-3 建議攝取量的親民型日常補充選擇

三多專利高純度魚油軟膠囊，屬於以高濃度 Omega-3 作為日常補充設計的魚油產品。以美國心臟協會建議的每日 Omega-3 攝取量約 1000 毫克作為參考基準，每份（2 顆）可補充的 Omega-3（EPA＋DHA）總量為 960 毫克，接近建議攝取量，但未達 1000 毫克。

三多專利高純度魚油軟膠囊是親民型日常補充選擇

這款魚油採用 rTG 萃取型態，整體濃度約為 85%。膠囊大小約 1.5 公分，屬於常見規格，加上使用專利去味技術，補充期間沒有出現明顯魚腥味，對於氣味較為敏感的人來說相對友善。

膠囊大小約 1.5 公分，屬於常見規格

原料標示來自西班牙專利高純度魚油，原料來自小型魚種(鯷魚、沙丁魚、鯖魚)並以超臨界萃取技術取得高純度魚油，在提升純度的同時，也有助於降低雜質比例。此外，配方中添加維他命 E 作為抗氧化成分，有助於維持魚油品質的穩定性。

不過在產品標示中，未看到 IFOS 國際認證相關資訊，若特別在意第三方檢測標示的人，可能需要自行評估是否符合需求。

原料來自小型魚種(鯷魚、沙丁魚、鯖魚)並以超臨界萃取技術取得高純度魚油

包裝採用排裝設計，每盒共有 60 顆，依照每日 2 顆的建議用量計算，可食用約 30 天。價格方面，原價為 NT$950，我實際入手價格為 NT$900，一盒 60 顆，平均換算下來一天約為 NT$30。以 rTG 型態、接近建議攝取量的 Omega-3 補充設計來看，屬於價格相對親民的日常補充型魚油選擇。

推薦指數：★★★☆（3.5／5）

優點：

每份 Omega-3 補充量接近每日建議值 價格設定相對親民，適合納入長期固定補充的預算考量

使用提醒：

產品未標示 IFOS 國際認證，較適合對認證要求較為彈性的人 每份 Omega-3 含量未達 1000 毫克，對劑量要求較為嚴謹者需自行留意

價格與補充成本：

售價：原價 NT$950／盒（官網入手 NT$900） 內容量：60 顆 建議用量：每日 2 顆 可食用天數：約 30 天 平均花費：約 NT$30／天

短評：

適合希望以 rTG 型態補充 Omega-3、補充劑量接近建議值，並以日常穩定補充與預算控制為主要考量的人，作為入門到中階定位的魚油選擇。

澳佳寶三倍濃縮魚油｜單顆補充 Omega-3、以便利性為主的日常選擇

澳佳寶三倍濃縮魚油，屬於以中高濃度 Omega-3 作為日常補充設計的魚油產品。以美國心臟協會建議的每日 Omega-3 攝取量約 1000 毫克作為參考基準，每份（1 顆）可補充的 Omega-3（EPA＋DHA）總量為 900 毫克，未達一般建議攝取量。

澳佳寶三倍濃縮魚油，強調單顆補充 Omega-3 的便利性為主

這款魚油採用 rTG 萃取型態，整體 Omega-3 濃度約為 60%。膠囊為單顆設計，顆粒大小約 2.9 公分，對我來說吞嚥上較有難度，需留意個人接受度。產品標示為無腥味配方，補充期間沒有出現明顯魚腥味，氣味表現相對溫和，不會在吞嚥時造成額外干擾。

顆粒大小約 2.9 公分，對我來說吞嚥上較有難度

在原料來源上，澳佳寶三倍濃縮魚油標示使用來自遠洋的小型魚種作為原料。這類魚種位於食物鏈較低層，相對不容易累積重金屬污染，屬於市面上常見的魚油原料配置。配方中另有添加維他命 E 作為抗氧化成分，有助於維持魚油品質的穩定性。不過在產品標示中，未看到 IFOS 國際認證相關資訊，若特別在意第三方安全檢測標示的人，仍需自行評估是否符合需求。

配方中另有添加維他命 E 作為抗氧化成分，有助於維持魚油品質的穩定性

包裝採用罐裝形式，一盒共有 60 顆，依照每日 1 顆的建議用量計算，可食用約 60 天。價格方面，原價與實際入手價格皆為 NT$1899，一盒 60 顆，平均換算下來一天約為 NT$31.65。以 rTG 型態、單顆補充設計與品牌定位來看，屬於價格中段、以補充便利性為主的日常魚油選擇。

推薦指數：★★★☆☆（3／5）

優點：

單顆即可補充 900 毫克 Omega-3，補充方式單純，容易安排進日常保健流程 標示為無腥味配方，並添加維他命 E 作為抗氧化成分，補充期間氣味表現穩定

使用提醒：

每份 Omega-3 含量未達每日建議攝取量，較適合對劑量彈性較高的人 膠囊顆粒偏大，以我的補充經驗來說吞嚥上較有難度，需留意個人接受度

價格與補充成本：

售價：NT$1899／盒 內容量：60 顆 建議用量：每日 1 顆 可食用天數：約 60 天 平均花費：約 NT$31.65／天

短評：

適合希望以單顆方式補充 Omega-3、在意氣味表現，並能接受較大顆膠囊尺寸的人。整體以補充便利性為主，但在劑量完整度與吞嚥感受上，需要依個人習慣評估。

桂格康研家頂級野生魚油膠囊｜阿拉斯加野生單一魚源，溯源清楚的高濃度 Omega-3

桂格康研家頂級野生魚油膠囊，屬於以高濃度 Omega-3 作為日常補充核心設計的魚油產品。以美國心臟協會建議的每日 Omega-3 攝取量約 1000 毫克作為參考，每份（2 顆）可補充的 Omega-3（EPA＋DHA）總量為 1170 毫克，已達並超過建議攝取量。

桂格康研家頂級野生魚油膠囊取自阿拉斯加野生單一魚源

這款魚油採用 rTG 萃取型態，整體 Omega-3 濃度約為 85%，在濃度與吸收結構之間取得平衡，並具備 IFOS 國際認證，在重金屬、污染物與氧化狀況等檢測項目上，有第三方機構進行把關，對長期補充來說多一層安心。

原料標示來自美國阿拉斯加的野生鱈魚，屬於單一魚種、單一漁場的溯源設計。由於鱈魚本身屬於中大型魚種，與常見小型魚種來源的魚油相比，風味表現通常會稍微濃重一些，對於對氣味特別敏感的人，在實際補充時可一併納入個人接受度評估。

強調魚源處理時間約在捕撈後 2 小時內完成，有助於維持油品新鮮度。

包裝為排裝設計，每盒 60 顆，依每日 2 顆計算可食用約 30 天。價格為 NT$1200／盒，平均約 NT$40／天，屬於規格與價格對應明確的中高階日常補充型魚油選擇。

推薦指數：★★★★☆（4／5）

優點：

每份即可補充超過每日建議量的 Omega-3，2 顆完成一天需求，劑量設計清楚 具備 IFOS 國際認證，搭配單一魚種、單一漁場與低溫製程，品質與安全性標示完整

使用提醒：

屬於高濃度設計，建議依照建議用量補充即可，無需自行加量 鱈魚來源魚油風味相對小型魚種略為濃重，氣味敏感者可留意個人接受度

價格與補充成本：

售價：NT$1200／盒 內容量：60 顆 建議用量：每日 2 顆 可食用天數：約 30 天 平均花費：約 NT$40／天

短評：

適合希望以 rTG 型態一次補足每日 Omega-3 攝取量，並重視原料溯源、低溫製程與第三方認證的人。整體定位清楚，屬於規格與價格對應度高的中高階日常補充型魚油選擇，但在氣味表現上，需依個人敏感度自行評估。

達摩本草 92% 高濃度魚油 EX｜92% rTG 極高濃度，小顆膠囊的效率型補充配置

達摩本草 92% 高濃度魚油 EX，屬於以極高濃度 Omega-3 作為核心訴求的魚油產品。以美國心臟協會建議的每日 Omega-3 攝取量約 1000 毫克作為參考基準，每份（4 顆）可補充的 Omega-3（EPA＋DHA）總量為 1104 毫克，已達並略高於一般建議攝取量。

達摩本草 92% 高濃度魚油 EX

這款魚油採用 rTG 萃取型態，整體 Omega-3 濃度高達 92%，屬於本次比較中濃度最高的品項之一。照建議用量每日需補充 4 顆，相對來說屬於偏多顆的補充方式，對於在意每日吞嚥顆數或希望簡化補充流程的人，需要一併納入使用習慣評估。

在膠囊設計上，單顆尺寸約為 1 公分，是本次比較中顆粒最小的魚油之一。不過膠囊外殼偏硬，對於本身無法吞嚥膠囊、習慣以咬破方式補充的族群來說，實際使用上會比較有難度，需特別留意補充方式是否適合自己。

單顆尺寸約為 1 公分，是本次比較中顆粒最小的魚油之一

原料來源標示為小型魚種，搭配高濃度 rTG 型態與 IFOS 國際認證，在重金屬、污染物與氧化狀況等檢測項目上，有第三方機構進行把關，對於需要長期補充高劑量 Omega-3 的族群，在安全性與品質穩定度上提供了較完整的標示資訊。

照建議用量每日需補充 4 顆，相對來說屬於偏多顆的補充方式

包裝採用罐裝設計，每盒共有 120 顆，依照每日 4 顆的建議用量計算，可食用約 30 天。價格方面，原價為 NT$1900，我實際入手價格為 NT$1190，平均換算下來一天約為 NT$39.7。以 92% 高濃度 rTG 型態、具備 IFOS 認證的魚油產品來看，屬於規格集中、補充效率導向的中高階選擇。

推薦指數：★★★★☆（4／5）

優點：

每份 Omega-3 補充量已達並略高於每日建議值，屬於高效率補充取向 92% rTG 高濃度設計，並具備 IFOS 國際認證，成分與安全性標示完整

使用提醒：

每日需補充 4 顆，屬於顆數偏多的設計，需評估個人吞嚥與補充習慣 膠囊外殼偏硬，不適合以咬破方式補充，吞嚥能力較弱者需特別留意

價格與補充成本：

售價：原價 NT$1900／盒（實際入手 NT$1190） 內容量：120 顆 建議用量：每日 4 顆 可食用天數：約 30 天 平均花費：約 NT$39.7／天

短評：

適合希望補充高劑量 Omega-3、重視濃度規格與第三方認證，且能接受每日補充顆數較多的人。整體定位明確，是以「濃度與規格優先」為導向的中高階魚油選擇，但在補充方式與使用便利性上，需要依個人習慣審慎評估。

萊萃美魚油軟膠囊｜EE 型通路魚油，以價格與長期補充為主要訴求

萊萃美魚油軟膠囊是好市多通路中相當常見、討論度也很高的魚油產品，屬於以「日常基礎補充」與「價格親民」為主要訴求的通路型魚油選擇。以美國心臟協會建議的每日 Omega-3 攝取量約 1000 毫克作為參考基準，每份（2 顆）可補充的 Omega-3（EPA＋DHA）總量為 930 毫克，略低於一般建議值。

萊萃美魚油軟膠囊是好市多通路中相當常見、討論度也很高的魚油產品

在萃取型態上，萊萃美魚油屬於 EE 型魚油。產品標示重點放在 Omega-3 含量本身，對於濃度和原料來源的說明相對簡化，屬於市面上常見的基礎型魚油配置。

在膠囊設計上，單顆尺寸約為 2.3 公分，屬於中偏大的尺寸，吞嚥時需要一定適應度。補充期間沒有出現明顯魚腥味，氣味表現中性，符合多數人對通路型魚油的期待。包裝採用罐裝形式，一盒共有 200 顆，依照每日 2 顆的建議用量計算，可食用約 100 天，補充週期長，適合不想頻繁補貨的人。

單顆尺寸約為 2.3 公分，屬於中偏大的尺寸，吞嚥時需要一定適應度

價格方面，原價為 NT$1999，我的入手價格為 NT$1229，一盒 200 顆，平均換算下來一天約為 NT$12.3。以單日花費來看，是本次比較中負擔感最低的品項之一，整體定位清楚偏向「大量、長期、基礎型補充」，而非以高濃度、rTG 型態或第三方認證作為主要訴求的魚油選擇。

推薦指數：★★★☆☆（3／5）

優點：

以通路型魚油來說，單日補充成本低，適合長期、穩定補充，不容易造成負擔 罐裝 200 顆設計，補充週期長，不需要頻繁回購，適合家庭或固定補充族群

使用提醒：

屬於 EE 型魚油，產品標示重點放在 Omega-3 含量本身，對濃度與原料細節著墨較少 每份 Omega-3 含量略低於一般建議值，較適合對劑量彈性較高、以基礎保健為主的人

價格與補充成本：

售價：原價 NT$1999／盒（實際入手 NT$1229） 內容量：200 顆 建議用量：每日 2 顆 可食用天數：約 100 天 平均花費：約 NT$12.3／天

短評：

適合以「價格與補充週期」為主要考量、希望長期穩定補充 Omega-3 的族群。整體定位明確偏向基礎型通路魚油，並非以高濃度、rTG 型態或第三方認證作為訴求，選購時建議依自身需求與期待做取捨。

魚油怎麼選沒有標準答案｜找到能長期補充、貼近日常的 Omega-3 才是關鍵

每個人的補充目標、吞嚥習慣與預算都不一樣，最後適合的那一款自然也會有所差異，因此魚油其實很難用「最好」兩個字作為結論。

沒有最好的魚油，只有最適合自己需求的魚油

如果你跟我一樣，是從「想補充 Omega-3」開始思考，可以先釐清自己偏好的補充方式開始。沿著「劑量 → 顆數 → 型態 → 認證／溯源 → 吞嚥與氣味 → 價格」這條路線走一遍，很快就能看出哪一種魚油比較貼近你的日常。魚油屬於長期型的保健選擇，能夠持續補充，才是真正重要的關鍵。