2026魚油推薦品牌評比｜魚油怎麼選？6 款市售魚油開箱評比，Omega-3 含量、濃度、EPA DHA 一次整理

身為一個自由工作者，我有很長時間需要看螢幕、整理文字與資料，工作型態大多圍繞在用腦與用眼上。日常餐食則以方便準備為主，加上從小到大就不喜歡吃魚，也不會特別安排固定攝取深海魚。在這樣的生活狀態下，我開始思考是否需要透過魚油補充 Omega-3，作為日常保健的一部分。

市面上的魚油品牌選擇很多，在實際開始挑選時，我注意到不同產品在 Omega-3 含量、魚油濃度、EPA 與 DHA 比例、原料來源與萃取型態上，都存在不少差異。這些資訊雖然大多標示在包裝或官網上，但如果沒有事先整理，很難在短時間內理解其中的差別。

實際補充後我也發現，除了成分標示之外，是否有魚腥味、膠囊好不好吞嚥，都是需要親自食用後才能確認的細節。因此，我挑選了市面上常見的 6 款魚油，依照同一組評比面向進行整理，並在補充一段時間後，將成分標示與食用感受一併記錄下來，提供給正在考慮補充魚油、希望快速了解差異的人作為參考。

魚油怎麼選看這裡｜挑選時我會注意的幾個重點

在挑選魚油的時候，我會先確認幾個實際會影響日常補充的重點，包括 Omega-3 含量、每次實際需要補充的顆數、原料來源與萃取型態，以及價格是否適合長期食用。這些資訊大多都標示在包裝或產品說明中，只是需要花一點時間整理，才能看出差異。

對我來說，能否在建議食用量下補充到足夠的 Omega-3，是第一個會確認的項目。接著，我也會留意是否需要一次吃太多顆，因為顆數會直接影響每天補充的便利性。EPA 與 DHA 的比例、魚油來源與萃取方式，則是我判斷產品標示是否清楚、資訊是否完整的依據。

最後，我也會把價格一起納入考量。魚油屬於需要長期補充的保健品，價格是否能夠負擔，會影響是否能持續食用。以下的整理，便是依照這些實際使用時會在意的指標，逐一說明我在選擇魚油時的判斷方式。

魚油怎麼看 Omega-3 含量與濃度｜從標示換算每天實際補充顆數

在查看魚油標示時，我會先確認每一份實際能補充到多少 Omega-3。一般包裝上會標示 EPA 與 DHA 的含量，加總後才是實際的 Omega-3 攝取量。這個數字，比單顆膠囊的重量更值得參考。

根據美國心臟協會的建議，一般成人每天的 Omega-3 攝取量約為 1000 毫克。因此在挑選魚油時，我會把產品的建議食用量換算成實際攝取的 Omega-3 總量，確認在正常補充的情況下，是否能接近這個建議值。

同時，我也會留意是否需要一次補充太多顆才能達到 1000 毫克。有些產品雖然標示含有魚油，但實際 Omega-3 含量不高，可能需要吃到較多顆數，這一點會直接影響日常補充的方便性。因此，在比較魚油時，我會把 Omega-3 含量與每日需要補充的顆數一起評估，作為選擇時的重要依據。

魚油原料來源怎麼選｜我會同時留意魚種與漁場環境

在查看魚油產品時，我會特別留意原料所使用的魚種與漁場環境。一般在魚油產品中，較常看到標示為小型深海魚，例如鯷魚、沙丁魚或鯖魚。這類魚種位於食物鏈較低層，體型小、生長週期短，相對較不容易累積重金屬與其他污染物。

除了魚種本身，漁場的純淨度對我來說也同樣重要。在選購時，我會留意產品是否標示來自秘魯、智利、挪威或阿拉斯加等海域環境相對純淨的漁場，讓我在挑選魚油時，能夠更清楚來源，也比較容易做出讓自己安心的選擇。

rTG、TG、EE 怎麼選？｜為什麼我會偏好 rTG 型態

在看魚油的萃取型態時，常會看到 rTG、TG 或 EE 這幾種標示。在這三種萃取型態中，我個人比較偏好 rTG 型態，主要原因在於它即使在高濃度的情況下，仍能維持接近天然魚油的結構形式。

rTG 魚油的製程，通常會先將魚油進行濃縮，再轉換回接近魚體內原本存在的型態。這類型的魚油，Omega-3 濃度多半可以做到 80% 以上，在補充時能以較少的顆數達到所需的攝取量，也比較不需要同時攝取到其他不必要的脂肪酸。

高濃度的特性，也讓膠囊體積能夠做得相對小巧，對於不喜歡吞嚥大顆膠囊的人，或是需要長期補充的族群來說，會是比較友善的選擇。

IFOS 國際認證是什麼｜廣泛被視為較嚴謹的第三方檢測之一的魚油標準，讓我在選購魚油時多一份安心

在選購魚油的時候，我會特別重視是否有通過第三方認證，尤其是廣泛被視為較嚴謹的第三方檢測之一的魚油標準 IFOS 國際認證。市面上的魚油產品選擇很多，光看包裝標示其實很難判斷品質差異，因此是否有獨立機構進行檢測，對我來說是一個很實際的參考依據。

IFOS 屬於獨立的第三方檢測機構，會針對魚油中的重金屬、污染物與氧化狀況進行測試，並將檢測結果公開。這樣的制度，讓消費者不只依賴品牌說明，而是能實際查詢數據，了解產品在純度、新鮮度與安全性上的表現，對於需要長期補充的人來說特別重要。

在實際挑選時，我不會只因為有 IFOS 認證就直接決定購買，而是把它當作其中一個輔助條件，搭配前面提到的 Omega-3 含量、萃取型態與原料來源一起評估。能通過 IFOS 認證，代表產品在品質控管上多了一層外部把關，也讓日常補充時多一份安心感。

6 款市售魚油開箱評比｜從 Omega-3 含量與魚油濃度、EPA 與 DHA 的比例到萃取型態標示

我整理了市面上較常見、通路容易取得，也具有一定討論度的魚油產品，放在相同條件下進行比較。這次實際開箱與整理的品項，包含 EnDear 穎達生技 的頂級德國 rTG 魚油、三多 的專利高純度魚油軟膠囊、澳佳寶 的三倍濃縮魚油、桂格康研家 的頂級野生魚油膠囊、達摩本草 的 92% 高濃度魚油 EX，以及 萊萃美 的魚油軟膠囊。

在評比標準上，我會從 Omega-3 含量與魚油濃度、原料魚種與漁場來源、萃取型態標示，以及是否具備 IFOS 等第三方安全性報告來進行整理，同時記錄實際補充後是否有魚腥味、吞嚥感受，以及價格是否適合長期補充。除了包裝與官方標示之外，也會一併整理實際食用一段時間後的使用心得。

這次的開箱整理，並不是要替魚油做排名或選出「最好的一款」，而是希望將不同產品在成分標示與實際使用上的差異清楚呈現，讓正在考慮補充魚油的人，可以依照自己的需求、預算與補充習慣，找到比較適合自己的選擇。

EnDear 穎達德國 rTG 魚油｜高濃度 rTG，每份就能補足 Omega-3 建議攝取量

EnDear 穎達生技的頂級德國 rTG 魚油，屬於高濃度、以日常 Omega-3 補充為核心設計的魚油產品。以美國心臟協會建議的每日 Omega-3 攝取量約 1000 毫克作為參考基準，每份（2 顆）可補充的 Omega-3（EPA＋DHA）總量為 1032 毫克，與一般建議值相當。產品標示 Omega-3 濃度為 85% 以上，而實際檢驗報告中，Omega-3 含量多數可達 95% 以上，屬於高規格濃縮型魚油配置。

這款魚油採用 rTG 萃取型態，使用德國藥廠等級的純化技術，並取得德國 KD 原廠正式授權。德國 KD 本身為藥廠體系，投入魚油領域的時間比多數品牌更早，累積的臨床實驗數據也相對完整，因此在業界中屬於高規格來源，整體原料成本本身就高於一般魚油來源。補充期間，即使不小心咬破膠囊，也沒有出現明顯魚腥味，整體氣味表現乾淨，對於在意味道或吞嚥體驗的人來說，是一個加分的細節。

在原料來源上，穎達德國魚油使用的是小型魚種，例如鯷魚與沙丁魚，主要以藻類為食，位於食物鏈較低層，相對不容易累積重金屬污染。搭配 rTG 型態與 IFOS 國際認證，在原料安全性與品質把關上多了一層保障，也更適合作為長期補充的選項。產品本身亦榮獲 2024 年度「Monde Selection 世界品質評鑑大賞」最高榮譽特級金獎，在國際品質評鑑中具備完整背書。

頂級德國 rTG 魚油採用軟膠囊形式，每顆膠囊大小約 1.5 公分，加上排裝設計，取用方便，也比較容易掌握每日的補充進度。

價格方面，原價為 NT$1580，我從官網入手的價格為 NT$1500，一盒共有 60 顆，依照每日 2 顆計算，可食用約 30 天，平均換算下來一天約為 50 元。不過穎達不定期會推出活動優惠，實際入手價格彈性相當大，對於有留意檔期或願意等待優惠的人來說，整體 CP 值其實相當不錯。

以德國 KD 原廠授權來源、rTG 型態、高濃度 Omega-3（實測接近 95% 以上），且每份能補充超過 1000 毫克 Omega-3 的魚油產品來看，屬於規格與價格相對對應的中高階選擇。

  • 推薦指數：★★★★☆（4／5）
  • 優點：

  1. 每份 Omega-3 補充量接近每日建議值，顆數與劑量設計清楚
  2. 採用德國藥廠等級 KD 原廠授權 rTG 純化技術，氣味控制佳，實際補充感受穩定
  3. 原料來自小型魚種，並具備 IFOS 國際認證與國際品質獎項背書，安全性標示完整

  • 使用提醒：

  1. 屬於高濃度設計，建議依照建議用量補充即可
  2. 原料規格高，定價略高於一般魚油，較適合有固定補充習慣的人

  • 價格與補充成本：

  1. 售價： 原價 NT$1580／盒（實際入手 NT$1500，活動期間可更低）
  2. 內容量： 60 顆
  3. 建議用量： 每日 2 顆
  4. 可食用天數： 約 30 天
  5. 平均花費： 約 NT$50／天

  • 短評：

適合希望依照建議攝取量穩定補充 Omega-3、在意氣味表現，並偏好 rTG 型態與德國藥廠規格的人。若能搭配活動檔期入手，整體性價比相當不錯，是一款規格與品質都站在高段班的日常補充型魚油選擇。

三多專利高純度魚油軟膠囊｜接近 Omega-3 建議攝取量的親民型日常補充選擇

三多專利高純度魚油軟膠囊，屬於以高濃度 Omega-3 作為日常補充設計的魚油產品。以美國心臟協會建議的每日 Omega-3 攝取量約 1000 毫克作為參考基準，每份（2 顆）可補充的 Omega-3（EPA＋DHA）總量為 960 毫克，接近建議攝取量，但未達 1000 毫克。

這款魚油採用 rTG 萃取型態，整體濃度約為 85%。膠囊大小約 1.5 公分，屬於常見規格，加上使用專利去味技術，補充期間沒有出現明顯魚腥味，對於氣味較為敏感的人來說相對友善。

原料標示來自西班牙專利高純度魚油，原料來自小型魚種(鯷魚、沙丁魚、鯖魚)並以超臨界萃取技術取得高純度魚油，在提升純度的同時，也有助於降低雜質比例。此外，配方中添加維他命 E 作為抗氧化成分，有助於維持魚油品質的穩定性。

不過在產品標示中，未看到 IFOS 國際認證相關資訊，若特別在意第三方檢測標示的人，可能需要自行評估是否符合需求。

包裝採用排裝設計，每盒共有 60 顆，依照每日 2 顆的建議用量計算，可食用約 30 天。價格方面，原價為 NT$950，我實際入手價格為 NT$900，一盒 60 顆，平均換算下來一天約為 NT$30。以 rTG 型態、接近建議攝取量的 Omega-3 補充設計來看，屬於價格相對親民的日常補充型魚油選擇。

  • 推薦指數：★★★☆（3.5／5）
  • 優點：

  1. 每份 Omega-3 補充量接近每日建議值
  2. 價格設定相對親民，適合納入長期固定補充的預算考量

  • 使用提醒：

  1. 產品未標示 IFOS 國際認證，較適合對認證要求較為彈性的人
  2. 每份 Omega-3 含量未達 1000 毫克，對劑量要求較為嚴謹者需自行留意

  • 價格與補充成本：

  1. 售價：原價 NT$950／盒（官網入手 NT$900）
  2. 內容量：60 顆
  3. 建議用量：每日 2 顆
  4. 可食用天數：約 30 天
  5. 平均花費：約 NT$30／天

  • 短評：

適合希望以 rTG 型態補充 Omega-3、補充劑量接近建議值，並以日常穩定補充與預算控制為主要考量的人，作為入門到中階定位的魚油選擇。

澳佳寶三倍濃縮魚油｜單顆補充 Omega-3、以便利性為主的日常選擇

澳佳寶三倍濃縮魚油，屬於以中高濃度 Omega-3 作為日常補充設計的魚油產品。以美國心臟協會建議的每日 Omega-3 攝取量約 1000 毫克作為參考基準，每份（1 顆）可補充的 Omega-3（EPA＋DHA）總量為 900 毫克，未達一般建議攝取量。

這款魚油採用 rTG 萃取型態，整體 Omega-3 濃度約為 60%。膠囊為單顆設計，顆粒大小約 2.9 公分，對我來說吞嚥上較有難度，需留意個人接受度。產品標示為無腥味配方，補充期間沒有出現明顯魚腥味，氣味表現相對溫和，不會在吞嚥時造成額外干擾。

在原料來源上，澳佳寶三倍濃縮魚油標示使用來自遠洋的小型魚種作為原料。這類魚種位於食物鏈較低層，相對不容易累積重金屬污染，屬於市面上常見的魚油原料配置。配方中另有添加維他命 E 作為抗氧化成分，有助於維持魚油品質的穩定性。不過在產品標示中，未看到 IFOS 國際認證相關資訊，若特別在意第三方安全檢測標示的人，仍需自行評估是否符合需求。

包裝採用罐裝形式，一盒共有 60 顆，依照每日 1 顆的建議用量計算，可食用約 60 天。價格方面，原價與實際入手價格皆為 NT$1899，一盒 60 顆，平均換算下來一天約為 NT$31.65。以 rTG 型態、單顆補充設計與品牌定位來看，屬於價格中段、以補充便利性為主的日常魚油選擇。

  • 推薦指數：★★★☆☆（3／5）
  • 優點：

  1. 單顆即可補充 900 毫克 Omega-3，補充方式單純，容易安排進日常保健流程
  2. 標示為無腥味配方，並添加維他命 E 作為抗氧化成分，補充期間氣味表現穩定

  • 使用提醒：

  1. 每份 Omega-3 含量未達每日建議攝取量，較適合對劑量彈性較高的人
  2. 膠囊顆粒偏大，以我的補充經驗來說吞嚥上較有難度，需留意個人接受度

  • 價格與補充成本：

  1. 售價：NT$1899／盒
  2. 內容量：60 顆
  3. 建議用量：每日 1 顆
  4. 可食用天數：約 60 天
  5. 平均花費：約 NT$31.65／天

  • 短評：

適合希望以單顆方式補充 Omega-3、在意氣味表現，並能接受較大顆膠囊尺寸的人。整體以補充便利性為主，但在劑量完整度與吞嚥感受上，需要依個人習慣評估。

桂格康研家頂級野生魚油膠囊｜阿拉斯加野生單一魚源，溯源清楚的高濃度 Omega-3

桂格康研家頂級野生魚油膠囊，屬於以高濃度 Omega-3 作為日常補充核心設計的魚油產品。以美國心臟協會建議的每日 Omega-3 攝取量約 1000 毫克作為參考，每份（2 顆）可補充的 Omega-3（EPA＋DHA）總量為 1170 毫克，已達並超過建議攝取量。

這款魚油採用 rTG 萃取型態，整體 Omega-3 濃度約為 85%，在濃度與吸收結構之間取得平衡，並具備 IFOS 國際認證，在重金屬、污染物與氧化狀況等檢測項目上，有第三方機構進行把關，對長期補充來說多一層安心。

原料標示來自美國阿拉斯加的野生鱈魚，屬於單一魚種、單一漁場的溯源設計。由於鱈魚本身屬於中大型魚種，與常見小型魚種來源的魚油相比，風味表現通常會稍微濃重一些，對於對氣味特別敏感的人，在實際補充時可一併納入個人接受度評估。

包裝為排裝設計，每盒 60 顆，依每日 2 顆計算可食用約 30 天。價格為 NT$1200／盒，平均約 NT$40／天，屬於規格與價格對應明確的中高階日常補充型魚油選擇。

  • 推薦指數：★★★★☆（4／5）
  • 優點：

  1. 每份即可補充超過每日建議量的 Omega-3，2 顆完成一天需求，劑量設計清楚
  2. 具備 IFOS 國際認證，搭配單一魚種、單一漁場與低溫製程，品質與安全性標示完整

  • 使用提醒：

  1. 屬於高濃度設計，建議依照建議用量補充即可，無需自行加量
  2. 鱈魚來源魚油風味相對小型魚種略為濃重，氣味敏感者可留意個人接受度

  • 價格與補充成本：

  1. 售價：NT$1200／盒
  2. 內容量：60 顆
  3. 建議用量：每日 2 顆
  4. 可食用天數：約 30 天
  5. 平均花費：約 NT$40／天

  • 短評：

適合希望以 rTG 型態一次補足每日 Omega-3 攝取量，並重視原料溯源、低溫製程與第三方認證的人。整體定位清楚，屬於規格與價格對應度高的中高階日常補充型魚油選擇，但在氣味表現上，需依個人敏感度自行評估。

達摩本草 92% 高濃度魚油 EX｜92% rTG 極高濃度，小顆膠囊的效率型補充配置

達摩本草 92% 高濃度魚油 EX，屬於以極高濃度 Omega-3 作為核心訴求的魚油產品。以美國心臟協會建議的每日 Omega-3 攝取量約 1000 毫克作為參考基準，每份（4 顆）可補充的 Omega-3（EPA＋DHA）總量為 1104 毫克，已達並略高於一般建議攝取量。

這款魚油採用 rTG 萃取型態，整體 Omega-3 濃度高達 92%，屬於本次比較中濃度最高的品項之一。照建議用量每日需補充 4 顆，相對來說屬於偏多顆的補充方式，對於在意每日吞嚥顆數或希望簡化補充流程的人，需要一併納入使用習慣評估。

在膠囊設計上，單顆尺寸約為 1 公分，是本次比較中顆粒最小的魚油之一。不過膠囊外殼偏硬，對於本身無法吞嚥膠囊、習慣以咬破方式補充的族群來說，實際使用上會比較有難度，需特別留意補充方式是否適合自己。

原料來源標示為小型魚種，搭配高濃度 rTG 型態與 IFOS 國際認證，在重金屬、污染物與氧化狀況等檢測項目上，有第三方機構進行把關，對於需要長期補充高劑量 Omega-3 的族群，在安全性與品質穩定度上提供了較完整的標示資訊。

包裝採用罐裝設計，每盒共有 120 顆，依照每日 4 顆的建議用量計算，可食用約 30 天。價格方面，原價為 NT$1900，我實際入手價格為 NT$1190，平均換算下來一天約為 NT$39.7。以 92% 高濃度 rTG 型態、具備 IFOS 認證的魚油產品來看，屬於規格集中、補充效率導向的中高階選擇。

  • 推薦指數：★★★★☆（4／5）
  • 優點：

  1. 每份 Omega-3 補充量已達並略高於每日建議值，屬於高效率補充取向
  2. 92% rTG 高濃度設計，並具備 IFOS 國際認證，成分與安全性標示完整

  • 使用提醒：

  1. 每日需補充 4 顆，屬於顆數偏多的設計，需評估個人吞嚥與補充習慣
  2. 膠囊外殼偏硬，不適合以咬破方式補充，吞嚥能力較弱者需特別留意

  • 價格與補充成本：

  1. 售價：原價 NT$1900／盒（實際入手 NT$1190）
  2. 內容量：120 顆
  3. 建議用量：每日 4 顆
  4. 可食用天數：約 30 天
  5. 平均花費：約 NT$39.7／天

  • 短評：

適合希望補充高劑量 Omega-3、重視濃度規格與第三方認證，且能接受每日補充顆數較多的人。整體定位明確，是以「濃度與規格優先」為導向的中高階魚油選擇，但在補充方式與使用便利性上，需要依個人習慣審慎評估。

萊萃美魚油軟膠囊｜EE 型通路魚油，以價格與長期補充為主要訴求

萊萃美魚油軟膠囊是好市多通路中相當常見、討論度也很高的魚油產品，屬於以「日常基礎補充」與「價格親民」為主要訴求的通路型魚油選擇。以美國心臟協會建議的每日 Omega-3 攝取量約 1000 毫克作為參考基準，每份（2 顆）可補充的 Omega-3（EPA＋DHA）總量為 930 毫克，略低於一般建議值。

在萃取型態上，萊萃美魚油屬於 EE 型魚油。產品標示重點放在 Omega-3 含量本身，對於濃度和原料來源的說明相對簡化，屬於市面上常見的基礎型魚油配置。

在膠囊設計上，單顆尺寸約為 2.3 公分，屬於中偏大的尺寸，吞嚥時需要一定適應度。補充期間沒有出現明顯魚腥味，氣味表現中性，符合多數人對通路型魚油的期待。包裝採用罐裝形式，一盒共有 200 顆，依照每日 2 顆的建議用量計算，可食用約 100 天，補充週期長，適合不想頻繁補貨的人。

價格方面，原價為 NT$1999，我的入手價格為 NT$1229，一盒 200 顆，平均換算下來一天約為 NT$12.3。以單日花費來看，是本次比較中負擔感最低的品項之一，整體定位清楚偏向「大量、長期、基礎型補充」，而非以高濃度、rTG 型態或第三方認證作為主要訴求的魚油選擇。

  • 推薦指數：★★★☆☆（3／5）
  • 優點：

  1. 以通路型魚油來說，單日補充成本低，適合長期、穩定補充，不容易造成負擔
  2. 罐裝 200 顆設計，補充週期長，不需要頻繁回購，適合家庭或固定補充族群

  • 使用提醒：

  1. 屬於 EE 型魚油，產品標示重點放在 Omega-3 含量本身，對濃度與原料細節著墨較少
  2. 每份 Omega-3 含量略低於一般建議值，較適合對劑量彈性較高、以基礎保健為主的人

  • 價格與補充成本：

  1. 售價：原價 NT$1999／盒（實際入手 NT$1229）
  2. 內容量：200 顆
  3. 建議用量：每日 2 顆
  4. 可食用天數：約 100 天
  5. 平均花費：約 NT$12.3／天

  • 短評：

適合以「價格與補充週期」為主要考量、希望長期穩定補充 Omega-3 的族群。整體定位明確偏向基礎型通路魚油，並非以高濃度、rTG 型態或第三方認證作為訴求，選購時建議依自身需求與期待做取捨。

魚油怎麼選沒有標準答案｜找到能長期補充、貼近日常的 Omega-3 才是關鍵

每個人的補充目標、吞嚥習慣與預算都不一樣，最後適合的那一款自然也會有所差異，因此魚油其實很難用「最好」兩個字作為結論。

如果你跟我一樣，是從「想補充 Omega-3」開始思考，可以先釐清自己偏好的補充方式開始。沿著「劑量 → 顆數 → 型態 → 認證／溯源 → 吞嚥與氣味 → 價格」這條路線走一遍，很快就能看出哪一種魚油比較貼近你的日常。魚油屬於長期型的保健選擇，能夠持續補充，才是真正重要的關鍵。

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

「媽，你要把房子用低於市價的金額賣給我，你真的想清楚了嗎？」

病房裡，每天都是女兒照顧；出院後女兒下定決心辭職照顧媽媽

兒子偶爾出現，拍拍肩說一句：「辛苦了。」

幾年後，媽媽把房子用親情價賣給照顧她的女兒。

等她過世，其他家人卻跳出來怒問：

「她憑什麼拿那麼多？」

「照顧就能換房子？那我們算什麼？」

為此一狀告上法院，指控姑姑以「假買賣」的方式取得祖母房產，試圖規避遺產分配，並向法院主張該筆房地產買賣無效。為何法官最終判其敗訴？

------

你看到這裡，心裡是不是也浮現同一個疑問：照顧最多的人，為什麼反而最容易被說成奪產？先說一個很多人不願意面對，但必須先懂的真相。法律，不會自動補償孝順。照顧是情分，不會自動變成「分產的權利」。你做得再多，只要沒有被制度化、文件化、證據化，在法院眼中，財產分配的權利無關。這樣的結果會讓全心付出的照顧者-寒心!

---

R姐覺得，這位媽媽是有智慧的。她沒有讓那個每天陪病、照顧她的人寒心；也沒有讓家人在她還活著的時候，就先為了財產吵翻天。她選擇在意識清楚、關係尚在、還能好好說話的時候，把心意說清楚，把安排做完。真正聰明的長輩，不是等身後讓子女依法吵一輪，而是在生前，就用合法、清楚、不留爭議的方式，把感謝給對的人，把風險降到最低。

------

每個人在生前有權處置自己的財產！在長輩過世前，「繼承人」沒有任何權利。繼承，只在被繼承人死亡的那一刻才發生。這一點，很多人情感上很難接受，但法律其實說得非常清楚。在那之前，房子，是長輩的。錢，是長輩的。她要送、要賣、要花光，只要是清醒、自願、合意，全部都合法。不論你是兒子、女兒，還是代位繼承的孫子女，在她還活著的時候，法律上就是「零權利」狀態。

很多人第一時間會說：「市價 500 萬，賣 166 萬，怎麼可能是真的？」

但法院看的，從來不是便不便宜，而是有沒有實際金流、有沒有錄音錄影、有沒有第三人見證、當事人是不是意識清楚。只要能證明，她知道自己在做什麼，而且是自願的，即便是親情價、三折價，交易仍然有效。這也是為什麼，這起「假買賣」的案件，最後會被法官打臉，被判敗訴。

------

照顧者最常掉進三個誤區。

第一個，是以為「我做那麼多，法律一定會站在我這邊」。不會。法律不會幫你把孝順換算成坪數。

第二個，是認為「大家分一樣，才叫公平」。平均繼承，只對沒付出的人公平。但沒有事前安排，法律也只能用平均這把鈍刀來切。

第三個，是覺得「現在講清楚，會不會太現實」。很多照顧者，特別是女性，選擇沉默，是因為怕被說愛計較、傷感情。但現實常常是，最扛責任的人，最後最委屈。真正有用的不是抱怨，而是做對的事。如果你，或你身邊的人，是主要照顧者，

請記住一件事：照顧不只是情分，也可以合法對價化。不論是低價買賣、報酬給付，還是借貸往來，形式不是重點，證據才是。法院不聽「我覺得」、不聽「大家都知道」，只看金流、文件、錄音錄影，以及第三人證言。

很多家庭不是感情不好，而是什麼都沒說清楚。等人走了才談公平，通常只剩對立。最後，我想留一句話給所有照顧者。你願意付出，是因為愛；但愛如果沒有被規劃，最後很容易變成被犧牲的人。這不是算計，而是讓愛不必靠運氣。讓愛不傷人，讓財富有溫度。如果這篇文章，讓你想到某個人，也許轉給他看看！

#分配的確定比稅更重要

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

我不追啦啦隊女神，但最近李多慧被抨擊後，我查了她的相關背景，才發現，原來當初她幾乎是逃離般地來到台灣，是台灣人接住了她。

後來發生的種種故事，讓我很難不喜歡李多慧，一秒被她圈粉。

▋不准當主角的韓國啦啦隊

李多慧在韓國起亞虎隊，因為人氣高到蓋過球員，而被應援團長公開批評：「如果想成為主角，就該去當藝人」時，她在家鄉的職涯，彷彿被宣判了死刑。

她的才華、她的努力、她那該死的魅力，在那個環境裡，竟然成了一種錯誤。

這個問題，就像一根尖銳的刺，扎進每個有才華卻不得志的人心裡：為什麼一個如此努力、如此頂尖的人，會在自己的家鄉，被逼到無路可退？

答案很殘酷，但也很簡單。這從來不是她不夠好，而是她選錯了戰場。

▋韓國的「牢籠」：不准比球員紅的潛規則

要理解李多慧的困境，你必須先看懂韓國職棒（KBO）那套根深蒂固的文化體系，一個為頂尖人才量身打造的「牢籠」。

在這個體系裡，啦啦隊的角色定位非常明確：妳是「輔助者」，是球賽的點綴，是為了服務球員與球隊而存在的綠葉。

這裡有一條看不見、卻誰也不敢跨越的紅線，一種嚴格的主從關係。

球員是太陽，啦啦隊就是月亮，只能反射太陽的光芒，絕不允許自己發光。

這種文化，直接扼殺了啦啦隊成員的個人發展。

她們的商業自由度受到嚴格限制，個人的商演、代言都必須經過層層報備與限制。

這就是李多慧面臨的困境。她的舞蹈更有力、笑容更具感染力、粉絲互動更熱情，這些本該是優點的一切，卻讓她成為了那個「功高震主」的威脅。

當她的粉絲數與商業價值開始超越某些球員時，她就觸犯了這個體系的大忌。

在這種環境下，她的才華反而成為了原罪。

▋台灣的「舞台」：把妳當成偶像來捧

然而，當李多慧跨過一片海洋來到台灣，一切都變了。

韓國的「牢籠」，在這裡變成了為她量身打造的「舞台」。  

台灣的職棒環境，對啦啦隊的定位截然不同。

在這裡，她們不是附屬品，而是「球場娛樂的共同核心」，是被當成「運動偶像」來經營的獨立品牌。

球團不僅不限制妳紅，反而鼓勵妳紅，最好紅到發紫。

這份尊重不只是文化上的善意，背後更是一個年產值上看百億新台幣的「應援經濟」。

在韓國，想出一件印有自己頭像的應援毛巾是奢望，得看球團臉色；來到台灣，這卻是每位成員的基本配備，甚至是粉絲瘋搶人氣的指標。

在韓國，跨界代言是禁區；在台灣，經紀公司捧著合約追著妳跑，讓妳可以是歌手、是演員、是綜藝咖，是全方位的藝人。

台灣市場給了她夢寐以求的一切：獨立的商業價值、寬廣的職涯路徑，以及最重要的尊重。

在這裡，李多慧的努力被看見，她的才華被讚賞，她的高人氣被視為球隊的資產，而不是威脅。

這裡簡直就是她的天選之地。當一個對的靈魂，終於站上了對的賽道，接下來的爆發，就只是時間問題。

但光有舞台還不夠，妳還得用實力證明，自己配得上這份萬眾矚目。

▋用汗水讓所有人閉嘴

來到台灣後，李多慧並沒有躺在紅利上享受掌聲。

相反的，她用一種近乎偏執的努力，向所有人證明：她的成功，不是僥倖。

明明是外國人，但李多慧沒有滿足於比手畫腳和簡單的問候。

她達成了許多外籍藝人難以企及的里程碑，在一場公開演講中，以長達三十分鐘的全中文應答，全程不需翻譯。

這背後付出的時間與心血，讓所有認為她只是來「撈金」的酸民，徹底閉上了嘴。 

這份誠意，超越了所有外籍表演者。

在情感上，她不只把台灣當成工作場所，而是當成家。她稱呼台灣的粉絲為「你們是我在台灣的第一批朋友，也是我一輩子的朋友。」 

颱風「樺加沙」重創花蓮，李多慧先透過賑災基金會捐出 30 萬元，人更真的到現場，素顏、包包頭、脖子圍毛巾，穿雨鞋彎腰鏟土，低調加入「鏟子超人」的隊伍。 

她用最真實的生活，證明自己正在深耕這片土地。

粉絲追隨的，早已不是某隊的啦啦隊員，而是「李多慧」這個名字本身。

她的成功，更引爆了席捲全台的「大韓援時代」，讓安芝儇、李珠珢等頂尖好手，前仆後繼地踏上這片應許之地。

李多慧不只靠天賦或運氣，而是靠著那份不願向任何規則認輸的拚勁，開創了一個時代。

▋你的價值，由你選擇的跑道決定

越是了解李多慧，越讓我由衷佩服也喜歡她。

李多慧的故事，早已超越一個啦啦隊員的範疇。她是一個勇敢掙脫束縛、選擇自己舞台，並用真心贏得尊重的追夢者。

我在她身上看到了三個重要的職場體會：

①有時候被批評、被排擠，真的不是我們不夠好，很可能只是我們待的地方不適合。

與其耗盡心力去迎合一套不屬於你的規則，不如勇敢轉身，去尋找一個能讓你自由發光的舞台。

②努力讓自己變得更強，永遠是讓所有酸民閉嘴最好的方法，你的汗水，就是你最硬的底氣。

③無論外界的聲音多麼嘈雜，無論你換了多少個戰場，永遠不要忘記那個最初讓你熱血沸騰的夢想。莫忘初衷，才能在任何地方都站穩腳跟。

 如果你正在一個地方被嫌「太出頭」、被說「別搶戲」、被要求「安分一點」，

也許你該做的不是縮小自己，而是去找一個能容得下你光的舞台。

踏入 2026 丙午馬年，五行火氣旺盛，象徵節奏加快、局勢翻動，在星座專家艾菲爾老師的觀察中，這是一年「烈火煉金」的關鍵轉折期，有些生肖在壓力中被迫升級，有些則因貴人與時機齊備而乘勢而起。太歲的推動不只是吉凶分野，更像一場提醒：誰該衝、誰該守、誰該轉彎。以下為艾菲爾老師所解析的 2026 年十二生肖整體走向，從事業、財運、感情到身心狀態，提供一份務實而清醒的年度參考。

生肖鼠：正沖太歲：變動中求生存

午鼠相沖，2026 年對屬鼠者而言是高變動的一年，職場容易出現突發調整或方向急轉，與其被推著走，不如主動應變，財運起伏明顯，務必預留現金流，避免投機。感情短暫熱絡但不易長久，穩定關係者需留意情緒摩擦。健康重點在作息與泌尿系統，切忌熬夜。

生肖牛：害太歲：低調是最好的保護色

人際迷霧偏重的一年，職場暗流多，合約與承諾要反覆確認，財務上不宜替人作保或借貸。感情運平淡，信任感是關鍵。腸胃與壓力型不適需留心，生活越簡單越安全。

生肖虎：自力更生：慢即是快

少了外援，屬虎者今年得靠實力撐場，事業進展慢，但只要不急躁，都是未來的底氣。財運宜守，避免情緒性消費。感情需主動經營，否則容易降溫。規律運動能有效紓壓。

生肖兔：破太歲：彈性比完美更重要

計畫容易臨時變動，越堅持完美越容易內耗，投資與金錢往來需謹慎，避免口頭承諾，感情桃花多但品質參差，界線要清楚。肝臟與眼睛是今年保養重點。

生肖龍：吉星高照：舞台終於打開

走出前一年的壓力，2026 年對屬龍者是發光期，事業有貴人提攜，升遷或轉換跑道機會高。財運穩定向上，感情魅力提升，是關係定錨的好時機。注意應酬過量即可。

生肖蛇：穩步上升：智慧兌現的一年

判斷力與洞察力明顯提升，適合把長期計畫真正落地，財運屬於細水長流型，年底見成果。感情溫和踏實，健康留意換季不適。

生肖馬：值年太歲：壓力即轉機

本命年帶來高責任與高考驗，情緒管理成關鍵，事業若能沉住氣，反而有突破。財運宜守不宜攻，感情避免情緒波及對方，心火與心血管需留心。

生肖羊：六合太歲：順流而行

整體運勢平順，人際與團隊合作加分，財運穩定，感情溫馨，是適合累積安全感的一年。注意別悶在心裡，情緒要適度流動。

生肖猴：乘勢而上：靈活帶來機會

創意被看見的一年，副業與新嘗試有空間。財運亮眼但需見好就收。感情桃花旺，界線感要清楚，交通與過勞需留意。

生肖雞：害刑並見：修心是解法

職場考驗多，與人互動需留餘地，財務不宜擴張，感情易冷戰，練習換位思考。呼吸道與發炎問題需注意，靜心有助穩定。

生肖狗：三合助力：回歸生活本質

運勢平穩，事業適合守成，家庭與情感是重要能量來源，財運與付出成正比，健康關鍵在規律。

生肖豬：吉星庇佑：收穫期到來

努力容易被看見的一年，事業與財運同步成長。感情甜蜜，健康整體良好，留意飲食與腸胃負擔即可。

進入 2026 年，很多人心裡多少都立了一些小目標，想變瘦一點、英文好一點，或終於開始認真存錢。但現實往往是，計畫列得很完整，真正要動起來時卻卡在「不知道該從哪一步開始」。最近 Google 公開了 Gemini 3 官方提示詞，正是從健身、飲食、學語言等日常生活切入，示範如何把這些模糊的願望，拆解成每天、每週都能實際執行的小行動。

Gemini 提示詞1. 自訂健身計畫

先整理自己的實際條件，例如目前體重、是否有運動習慣、多久沒運動、每週能運動幾天，以及能使用的器材或場地。像是「住在台北市、只能在健身房跑步機運動」、「平日只有晚上 9 點後有空」。把這些資訊一次交給 Gemini，就能請它幫你排出一份從入門到進階的運動計畫，包含每週訓練次數、每次訓練內容與休息日，避免一開始就過度操勞而放棄。

提示詞：

我想在 6 個月內參加紐約市馬拉松。我最近剛以 2 小時完成半程馬拉松，每週可以訓練 5 天。請建立一份月度訓練計畫，幫助我持續增強耐力。

Gemini 提示詞2. 居家環境斷捨離

如果房間或家裡太亂，不知道從哪裡整理，可以請 Gemini 直接幫你拆解時程。例如設定「30 天內完成」、「每天最多 20 分鐘」、「不購買任何收納用品」，讓 AI 幫你安排每天只需要做一件小事，例如整理衣櫃一層、清空一個抽屜，降低心理壓力，也比較容易持續完成。

提示詞：

我想在這個月整理並為我的公寓斷捨離。請建立一個 30 天計畫，將過程拆解為簡單的每日任務，每項任務不超過 20 分鐘，且不需要我購買任何新物品。

Gemini 提示詞3. 學習新語言

在開始前，先告訴 Gemini 你的語言程度是零基礎還是有基礎、每天能學多久，以及希望學到什麼程度。接著請它幫你排一份 30 天學習計畫，包含每天學習內容、複習節奏與小測驗，並搭配單字卡或選擇題，讓你能定期確認自己是否真的吸收，而不是只看影片卻沒有進度。

提示詞：

我想學習基礎法文。請生成一份 30 天引導式學習計畫，並針對動詞變化建立互動式多選題測驗。另外，請為這 50 個短語生成一組閃卡。

Gemini 提示詞4. 優化面試策略

準備面試時，可以先告訴 Gemini 應徵的職位、產業類型，以及是否為第一次面試或轉職。接著請它模擬主管角色，實際對你提問行為題。完成後，再上傳自己練習時錄下的影片，讓 Gemini 從說話速度、肢體動作、是否頻繁使用贅詞等面向給具體建議，幫助你在正式面試前修正細節。

提示詞：

我下週有一個［職位名稱］的求職面試。請與我進行一場即時、對話式的模擬面試，重點放在行為面試問題。接著，在我上傳練習影片後，請提供一份詳細的回饋報告。

Gemini 提示詞5. 健康飲食計畫

如果常常煩惱晚餐吃什麼，可以先告訴 Gemini 你的飲食偏好，例如是否吃素、是否高蛋白、是否需要控制熱量，以及每天可下廚的時間。再設定固定時間產生菜單，讓 Gemini 每週自動幫你排好 7 天晚餐內容，並列出一份完整採買清單，減少臨時亂吃或外食的機率。

提示詞：

我想吃得更健康。請在每週日早上 9 點建立一份為期 7 天、高蛋白且素食者友善的晚餐計畫。我每天晚上大約有 45 分鐘的烹飪時間，並請包含該週的採買清單。

Gemini 提示詞6. 個人理財規劃

把平常記帳用的試算表或支出紀錄上傳給 Gemini，請它協助分析哪些支出屬於非必要花費。再請 AI 幫你訂出具體的「每週預算規則」，例如外食次數上限、娛樂費上限，讓存錢不只是目標，而是有明確行動方式。

提示詞：

請分析我上傳的 Google 試算表（內含我上一季的每月支出），並幫我找出 3 個非必要支出項目。請建議我一套可以立即執行的每週預算守則，目標是省下 15% 的總開銷。

Gemini 提示詞7. 建立自訂閱讀清單

如果你買了很多書卻一直沒讀完，可以告訴 Gemini 你的年度閱讀目標與感興趣的主題，請它幫你設定每月固定推薦書單，並搭配簡單的閱讀進度安排。這樣每個月只專注完成一小部分，比一次列出大量書單更容易養成閱讀習慣。

提示詞：

我希望在 2026 年閱讀 12 本商業書籍。請設定一個每月 1 號執行的重複動作，推薦 5 本與廣告相關的非虛構書籍，並建立一份月度閱讀與評論時程表範例。

Gemini 提示詞8. 用好習慣取代壞習慣

先觀察自己什麼時候最容易出現壞習慣，例如睡前滑手機、通勤時無意識刷社群。把這些時間點告訴 Gemini，請它分析觸發原因，並為每個情境設計一個可行的替代行為，像是改成聽 Podcast、做伸展或寫幾行筆記，降低單靠意志力硬撐的失敗率。

提示詞：

我希望每週減少 2 小時的手機螢幕使用時間。請為我擬定一份習慣替換計畫，分析我常見的滑手機觸發情境，並為每個情境建議一項替代活動。

Gemini 提示詞9. 解決寫作卡關

當面對報告、日記或提案寫不出來時，可以請 Gemini 提供幾個簡短、具體的引導句或題目，而不是直接要它寫全文。透過這些引導，幫助自己先動筆，建立寫作節奏，再逐步延伸內容，減少對空白頁的抗拒感。

提示詞：

請給我 7 個本週適用的獨特、單句日記題目，鼓勵我反思目標與進度。

Gemini 提示詞10. 規劃長期目標

如果你已經成功維持某個好習慣一段時間，例如規律運動或戒菸半年，可以請 Gemini 協助你檢視目前成果，並設計下一階段的維持計畫。透過分階段目標，幫助你把短期成果轉化為長期生活方式，而不是在熱度退卻後慢慢鬆懈。

提示詞：

現在是 7 月 1 日。我已經成功堅持［目標名稱］達 6 個月。請建立一份三階段的維持計畫，幫助我將這項行動轉化為永久習慣，並為 2026 年剩餘時間設定下一步目標。

