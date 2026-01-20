2026-01-20 06:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【看電影】相對於死者 倖存的人只能彼此取暖獲得救贖—《在車上》
雖然喜歡看書，但認真不太懂村上春樹的文學，除了《海邊的卡夫卡》之外能稍微抓到一點皮毛之外，其他的作品對我來說已經逼近「天書」等級。因此，得知《在車上》是改編自《沒有女人的男人們》中的幾個短篇故事，其實有點訝異，包含深刻卻不至於晦澀的劇情、充滿能量又不到露骨濫情的演員表現，都讓人除了只能毫無掛念的給出五星好評，同時也想要重新翻翻村上大神的這本作品，看能不能稍微更理解作者想要表達的內容。
回到電影本身（畢竟我完全忘記小說在講什麼），故事主角——舞台劇演員兼導演家福悠介（西島秀俊飾演），在意外撞見妻子外遇的場景後，經歷妻子離世的噩耗；接著在執導一場舞台劇的機緣下，又再度遇見妻子外遇的情夫高槻（岡田將生），及同樣經歷親人離世的女司機美沙紀（三浦透子飾演）。與高槻的再見面，讓主角了解自己從未走出過妻子背叛與驟然離世的傷痛，卻也因此看見自己所不知道的妻子另一面；而同樣背負著存活負罪感，則讓他與美沙紀成為彼此的救贖。
《在車上》中有許多的符號，包含那輛紅色的SAAB900（畢竟是「在車上」，總會有台車子？）、劇中人物所排演的俄國作家契訶夫的名著《凡尼雅舅舅》、主角妻子最後遺留下的錄音帶、讀劇本的過程與多重語言所構成的語境等，藉由偏緩慢的步調，觀眾也能夠在觀影的過程中，獲得一點餘裕來領悟，甚至觀察導演濱口龍介所使用的電影語言。（儘管如此，過於豐富的內容還是讓我決定花三天分開看、好好消化，也感謝有影音平台願意上架這部作品，讓人可以隨時暫停。）
儘管要說的事情有點複雜，但《在車上》的厲害之處在於，能夠把這些元素好好地訴說、交代、處理，其中演員的表現更是關鍵。在整部電影中，最具有張力的兩幕，或許就是主角與高槻在車上的「坦誠相見」，以及最後與美沙紀一起與過去「和解」的對戲，兩者分別都揭曉了一些隱藏的情節，同時也讓堆積以久的情緒，終於獲得抒發。
因為太過精彩，《在車上》在網路上其實有非常多的討論，尤其是當初進電影院的觀眾，應該也能夠從中發現許多當下沒有注意到的細節。
