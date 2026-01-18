2026-01-18 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】唯有正視歷史 才能邁向未來－《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選》
是石頭要開花的時候了，時間動盪有顆跳動的心。是過去成為此刻的時候了。是時候了。 <王冠> Paul Celan （節錄）
不論二二八、白色恐怖，在國家機器強勢運作、控制下，讓「政治」成為不可言說的禁物，敢說的「被消失」，剩下的只好噤聲，連同血腥的歷史，也彷彿不曾發生。然而，在此之際，小說卻成為最佳載體，乘載了當時的情感與記憶。從1948年吳濁流的〈波茨坦科長〉到2017年黃崇凱的〈狄柯森片語〉，《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選》以四冊書收錄了30部小說，讓過去的不能言說，彷彿穿越時空重新攤在讀者面前。
威權政體帶來的傷害，遠大於它所欲防止的危險。為了「反攻」，「反共」，為了一場即將發生但始終沒有發生的戰爭，人民首當其衝，成為國家的戰犯。
從卷一《血的預感》，收錄關於威權恐怖治理的作品；卷二《眾生歸來》，由受難者重述身處於白色恐怖「前線」的種種經驗；卷三《國家從來不請問》，探討國家體制對於人民的控制；到卷四《白色恐怖》，談到在大國家思想下，被碾壓、彷彿邊緣人，在夾縫中求生存的人們。比起義憤填膺地高喊正義、人權，更多的是透過市井小民當時的「日常」，烘托當時的社會氛圍與白色恐怖本身。
除了政治犯本身，小說的題材更涵蓋遺族、學生運動份子、叛逃匪區的流亡者，甚至是成為國家機器打手的告密者與特務。在30位作家各人各色的風格下，呈現了白色恐怖的各種不同面向。如同林雙不在〈臺灣人五誡〉中，借主角林信介的口批評林宅血案，有時也能深刻感受到作者希望透過故事主角，傳達對於社會的批判與不滿。
「暗殺是最卑鄙的行為，我反對！任何一個人，就算他再罪大惡極，都不可以把他暗殺！應該用法律來處理他，該殺該關，光明正大！暗殺的事件本身，就暴露了主事者本身心虛理虧的事實，也彰顯了被殺者的無辜！（後略）」
以「透過藝術與文字，讓轉型正義擺脫藍綠兩極化意識形態的對決」為目的，《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選》在作品的分冊上有其巧思，由主編胡淑雯與童偉格寫的導讀，更是行雲流水地交代了作品編排順序的邏輯，讓讀者能夠了解該冊的全盤規劃。
以二戰時期的法國詩人保羅・策蘭（Paul Celan）為題，在「未經歷者開始反思、受迫害者尚未凋零殆盡、迫害者仍待審判」的現今，《讓過去成為此刻：臺灣白色恐怖小說選》的出現或許可說適逢其時。經濟的穩固發展須仰賴健全的社會，而轉型正義、讓「冤者有所平反、罪者有所懲罰」，正式健全社會的要件之一。
如今，威權的象徵依舊安穩地立於曾經受他蹂躪的土地之上，也象徵的臺灣的轉型正義依舊任重而道遠。也唯有當獨裁者不再被視為民族英雄的那一天，真正的民主自由才能降臨於這座島嶼之上。
