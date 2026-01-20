【選書】以更日常的方式 看見台灣庶民文化的美－《街屋台灣》

2026-01-20 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
我在自己的家鄉屏東街頭畫畫，時常抱著「追趕」的心情，因為拆除的速度太快，想要全部記錄卻力有未逮。屏東這幾年有相當大的改變，許多老舊眷村、警察宿舍、陸橋等建物，常常在我畫後不久就被拆除。城市因應建設必然也會遇到破壞，對此我不想多做評斷，但如果我們面對這些老舊建築時能多一點溫柔，也許很多事情會變得不一樣。


「這世界並不缺少美，是缺少發現。」以藝術家羅丹的話作為本書封底的標題，可說是最適合不過。如同美學本身的多變與博大精深，「美學」兩個字，似乎也時常讓人感覺有距離，甚至誤以為所謂美感，只存在於特定的場域與設計當中。然而，《街屋台灣：100間街屋，100種看見台灣的方式！》卻讓讀者了解，我們的生活處處皆有美學。


從2017年開始實行，足跡遍佈全台灣，曾經獲頒台灣世界水彩大賽的城市速寫畫家鄭開翔，用畫筆記錄下100間台灣街屋。除了為台灣文化留下紀錄，他也希望透過以繪畫代替拍照的方式，讓讀者重拾「放慢腳步」所能帶來感官體驗，用心感受自己與所在環境的連結。


當我穿梭在大街小巷時，常遇到在地人問我：「這個又不好看，你畫這個做什麼？」我總是笑著回說，：「不會呀，我覺得很有趣。」我常有一種感觸，當我們到了國外或外地，總是拿著相機到處拍照，彷彿處處充滿新奇，但是回到自己家鄉，卻從未認真觀看這些細節。

隨處可見的鐵皮屋、水塔、招牌，甚至是摩托車與紅白塑膠袋，那些潛藏在台灣人生活中，卻長久被忽視的文化元素，在鄭開翔的筆下，重新被看見。更別提鐵捲門、檳榔攤，甚至是鎖店門前總是會出現的巨大鑰匙圖像，透過書中的圖文，才讓人意識到這些或許是只有台灣，才能看見的獨特風景與符號。


除了圖片之外，鄭開翔也會附上自己對於光、建築的觀察，跟著文字，讀者也更能理解他想要表達的內涵。在鄭開翔眼中，街屋的獨特之處，在於生活感的堆疊，同時他也會在書中，附上自己對於街屋的看法，猜測街屋的歷史與主人的巧思。或許美不美見仁見智，但透過作者的筆（包含文字與圖畫），這些建築物不再只是冷冰冰的物體，而是充滿故事感與人性的生活紀錄。


街屋的味道，是一種生活感的堆疊。打開你的審美視野，台灣的庶民生活、草根文化、城市地景，盡收在眼中。

以作者的故鄉屏東為例，台灣許多城市為了「發展」，正急著改頭換面，希望以新的面貌迎接觀光客及經濟發展，但在過程中或許犧牲的，正是城市特有的記憶及歷史文化。《街屋台灣：100間街屋，100種看見台灣的方式！》則提供了不同的視角，讓讀者能反思傳統與庶民文化的內涵。


由於《街屋台灣：100間街屋，100種看見台灣的方式！》的畫作遍佈全台灣與離島，看完之後難免會讓人有想要按圖索驥的衝動，而在過程中，或許也會開始發現過去看似平凡的房舍與景物，似乎也有了那麼一點點的不同。

職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人選書｜每週書評更新📖 主成分：臺灣文化、社會科學、歷史、文學 ⚠️不含投資、雞湯書籍 ⚠️暫不接受公關書合作

#屏東 #警察 #人性 #好書推薦

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
往下滑看更多精彩文章
Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

2026-01-12 11:57 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

編輯推薦

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

​Google Ai Pro 優惠連結點此

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#AI #上班族 #Gemini

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！
往下滑看更多精彩文章
她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

2026-01-12 08:30 失敗要趁早 - 張念慈

我不追啦啦隊女神，但最近李多慧被抨擊後，我查了她的相關背景，才發現，原來當初她幾乎是逃離般地來到台灣，是台灣人接住了她。

後來發生的種種故事，讓我很難不喜歡李多慧，一秒被她圈粉。

▋不准當主角的韓國啦啦隊

李多慧在韓國起亞虎隊，因為人氣高到蓋過球員，而被應援團長公開批評：「如果想成為主角，就該去當藝人」時，她在家鄉的職涯，彷彿被宣判了死刑。

她的才華、她的努力、她那該死的魅力，在那個環境裡，竟然成了一種錯誤。

這個問題，就像一根尖銳的刺，扎進每個有才華卻不得志的人心裡：為什麼一個如此努力、如此頂尖的人，會在自己的家鄉，被逼到無路可退？

答案很殘酷，但也很簡單。這從來不是她不夠好，而是她選錯了戰場。

▋韓國的「牢籠」：不准比球員紅的潛規則

要理解李多慧的困境，你必須先看懂韓國職棒（KBO）那套根深蒂固的文化體系，一個為頂尖人才量身打造的「牢籠」。

在這個體系裡，啦啦隊的角色定位非常明確：妳是「輔助者」，是球賽的點綴，是為了服務球員與球隊而存在的綠葉。

這裡有一條看不見、卻誰也不敢跨越的紅線，一種嚴格的主從關係。

球員是太陽，啦啦隊就是月亮，只能反射太陽的光芒，絕不允許自己發光。

這種文化，直接扼殺了啦啦隊成員的個人發展。

她們的商業自由度受到嚴格限制，個人的商演、代言都必須經過層層報備與限制。

這就是李多慧面臨的困境。她的舞蹈更有力、笑容更具感染力、粉絲互動更熱情，這些本該是優點的一切，卻讓她成為了那個「功高震主」的威脅。

當她的粉絲數與商業價值開始超越某些球員時，她就觸犯了這個體系的大忌。

在這種環境下，她的才華反而成為了原罪。

▋台灣的「舞台」：把妳當成偶像來捧

然而，當李多慧跨過一片海洋來到台灣，一切都變了。

韓國的「牢籠」，在這裡變成了為她量身打造的「舞台」。  

台灣的職棒環境，對啦啦隊的定位截然不同。

在這裡，她們不是附屬品，而是「球場娛樂的共同核心」，是被當成「運動偶像」來經營的獨立品牌。

球團不僅不限制妳紅，反而鼓勵妳紅，最好紅到發紫。

這份尊重不只是文化上的善意，背後更是一個年產值上看百億新台幣的「應援經濟」。

在韓國，想出一件印有自己頭像的應援毛巾是奢望，得看球團臉色；來到台灣，這卻是每位成員的基本配備，甚至是粉絲瘋搶人氣的指標。

在韓國，跨界代言是禁區；在台灣，經紀公司捧著合約追著妳跑，讓妳可以是歌手、是演員、是綜藝咖，是全方位的藝人。

台灣市場給了她夢寐以求的一切：獨立的商業價值、寬廣的職涯路徑，以及最重要的尊重。

在這裡，李多慧的努力被看見，她的才華被讚賞，她的高人氣被視為球隊的資產，而不是威脅。

這裡簡直就是她的天選之地。當一個對的靈魂，終於站上了對的賽道，接下來的爆發，就只是時間問題。

但光有舞台還不夠，妳還得用實力證明，自己配得上這份萬眾矚目。

▋用汗水讓所有人閉嘴

來到台灣後，李多慧並沒有躺在紅利上享受掌聲。

相反的，她用一種近乎偏執的努力，向所有人證明：她的成功，不是僥倖。

明明是外國人，但李多慧沒有滿足於比手畫腳和簡單的問候。

她達成了許多外籍藝人難以企及的里程碑，在一場公開演講中，以長達三十分鐘的全中文應答，全程不需翻譯。

這背後付出的時間與心血，讓所有認為她只是來「撈金」的酸民，徹底閉上了嘴。 

這份誠意，超越了所有外籍表演者。

在情感上，她不只把台灣當成工作場所，而是當成家。她稱呼台灣的粉絲為「你們是我在台灣的第一批朋友，也是我一輩子的朋友。」 

颱風「樺加沙」重創花蓮，李多慧先透過賑災基金會捐出 30 萬元，人更真的到現場，素顏、包包頭、脖子圍毛巾，穿雨鞋彎腰鏟土，低調加入「鏟子超人」的隊伍。 

她用最真實的生活，證明自己正在深耕這片土地。

粉絲追隨的，早已不是某隊的啦啦隊員，而是「李多慧」這個名字本身。

她的成功，更引爆了席捲全台的「大韓援時代」，讓安芝儇、李珠珢等頂尖好手，前仆後繼地踏上這片應許之地。

李多慧不只靠天賦或運氣，而是靠著那份不願向任何規則認輸的拚勁，開創了一個時代。

▋你的價值，由你選擇的跑道決定

越是了解李多慧，越讓我由衷佩服也喜歡她。

李多慧的故事，早已超越一個啦啦隊員的範疇。她是一個勇敢掙脫束縛、選擇自己舞台，並用真心贏得尊重的追夢者。

我在她身上看到了三個重要的職場體會：

①有時候被批評、被排擠，真的不是我們不夠好，很可能只是我們待的地方不適合。

與其耗盡心力去迎合一套不屬於你的規則，不如勇敢轉身，去尋找一個能讓你自由發光的舞台。

②努力讓自己變得更強，永遠是讓所有酸民閉嘴最好的方法，你的汗水，就是你最硬的底氣。

③無論外界的聲音多麼嘈雜，無論你換了多少個戰場，永遠不要忘記那個最初讓你熱血沸騰的夢想。莫忘初衷，才能在任何地方都站穩腳跟。

 如果你正在一個地方被嫌「太出頭」、被說「別搶戲」、被要求「安分一點」，

也許你該做的不是縮小自己，而是去找一個能容得下你光的舞台。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#舞台 #李多慧 #啦啦隊女神

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！
往下滑看更多精彩文章
高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

2026-01-05 08:00 廖嘉紅

「媽，你要把房子用低於市價的金額賣給我，你真的想清楚了嗎？」

病房裡，每天都是女兒照顧；出院後女兒下定決心辭職照顧媽媽

兒子偶爾出現，拍拍肩說一句：「辛苦了。」

幾年後，媽媽把房子用親情價賣給照顧她的女兒。

等她過世，其他家人卻跳出來怒問：

「她憑什麼拿那麼多？」

「照顧就能換房子？那我們算什麼？」

為此一狀告上法院，指控姑姑以「假買賣」的方式取得祖母房產，試圖規避遺產分配，並向法院主張該筆房地產買賣無效。為何法官最終判其敗訴？

------

你看到這裡，心裡是不是也浮現同一個疑問：照顧最多的人，為什麼反而最容易被說成奪產？先說一個很多人不願意面對，但必須先懂的真相。法律，不會自動補償孝順。照顧是情分，不會自動變成「分產的權利」。你做得再多，只要沒有被制度化、文件化、證據化，在法院眼中，財產分配的權利無關。這樣的結果會讓全心付出的照顧者-寒心!

---

R姐覺得，這位媽媽是有智慧的。她沒有讓那個每天陪病、照顧她的人寒心；也沒有讓家人在她還活著的時候，就先為了財產吵翻天。她選擇在意識清楚、關係尚在、還能好好說話的時候，把心意說清楚，把安排做完。真正聰明的長輩，不是等身後讓子女依法吵一輪，而是在生前，就用合法、清楚、不留爭議的方式，把感謝給對的人，把風險降到最低。

------

每個人在生前有權處置自己的財產！在長輩過世前，「繼承人」沒有任何權利。繼承，只在被繼承人死亡的那一刻才發生。這一點，很多人情感上很難接受，但法律其實說得非常清楚。在那之前，房子，是長輩的。錢，是長輩的。她要送、要賣、要花光，只要是清醒、自願、合意，全部都合法。不論你是兒子、女兒，還是代位繼承的孫子女，在她還活著的時候，法律上就是「零權利」狀態。

很多人第一時間會說：「市價 500 萬，賣 166 萬，怎麼可能是真的？」

但法院看的，從來不是便不便宜，而是有沒有實際金流、有沒有錄音錄影、有沒有第三人見證、當事人是不是意識清楚。只要能證明，她知道自己在做什麼，而且是自願的，即便是親情價、三折價，交易仍然有效。這也是為什麼，這起「假買賣」的案件，最後會被法官打臉，被判敗訴。

------

照顧者最常掉進三個誤區。

第一個，是以為「我做那麼多，法律一定會站在我這邊」。不會。法律不會幫你把孝順換算成坪數。

第二個，是認為「大家分一樣，才叫公平」。平均繼承，只對沒付出的人公平。但沒有事前安排，法律也只能用平均這把鈍刀來切。

第三個，是覺得「現在講清楚，會不會太現實」。很多照顧者，特別是女性，選擇沉默，是因為怕被說愛計較、傷感情。但現實常常是，最扛責任的人，最後最委屈。真正有用的不是抱怨，而是做對的事。如果你，或你身邊的人，是主要照顧者，

請記住一件事：照顧不只是情分，也可以合法對價化。不論是低價買賣、報酬給付，還是借貸往來，形式不是重點，證據才是。法院不聽「我覺得」、不聽「大家都知道」，只看金流、文件、錄音錄影，以及第三人證言。

很多家庭不是感情不好，而是什麼都沒說清楚。等人走了才談公平，通常只剩對立。最後，我想留一句話給所有照顧者。你願意付出，是因為愛；但愛如果沒有被規劃，最後很容易變成被犧牲的人。這不是算計，而是讓愛不必靠運氣。讓愛不傷人，讓財富有溫度。如果這篇文章，讓你想到某個人，也許轉給他看看！

#分配的確定比稅更重要

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #媽媽 #感情 #房地產

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！
往下滑看更多精彩文章
2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！

2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！

2026-01-12 13:00 女子漾／編輯王廷羽
2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！圖片來源：IG @m.by__sana
2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！圖片來源：IG @m.by__sana

進入 2026 年，很多人心裡多少都立了一些小目標，想變瘦一點、英文好一點，或終於開始認真存錢。但現實往往是，計畫列得很完整，真正要動起來時卻卡在「不知道該從哪一步開始」。最近 Google 公開了 Gemini 3 官方提示詞，正是從健身、飲食、學語言等日常生活切入，示範如何把這些模糊的願望，拆解成每天、每週都能實際執行的小行動。

編輯推薦

Gemini 提示詞1. 自訂健身計畫

先整理自己的實際條件，例如目前體重、是否有運動習慣、多久沒運動、每週能運動幾天，以及能使用的器材或場地。像是「住在台北市、只能在健身房跑步機運動」、「平日只有晚上 9 點後有空」。把這些資訊一次交給 Gemini，就能請它幫你排出一份從入門到進階的運動計畫，包含每週訓練次數、每次訓練內容與休息日，避免一開始就過度操勞而放棄。

提示詞：

我想在 6 個月內參加紐約市馬拉松。我最近剛以 2 小時完成半程馬拉松，每週可以訓練 5 天。請建立一份月度訓練計畫，幫助我持續增強耐力。

圖片來源：KBS
圖片來源：KBS

Gemini 提示詞2. 居家環境斷捨離

如果房間或家裡太亂，不知道從哪裡整理，可以請 Gemini 直接幫你拆解時程。例如設定「30 天內完成」、「每天最多 20 分鐘」、「不購買任何收納用品」，讓 AI 幫你安排每天只需要做一件小事，例如整理衣櫃一層、清空一個抽屜，降低心理壓力，也比較容易持續完成。

提示詞：

我想在這個月整理並為我的公寓斷捨離。請建立一個 30 天計畫，將過程拆解為簡單的每日任務，每項任務不超過 20 分鐘，且不需要我購買任何新物品。

圖片來源：Gemini
圖片來源：Gemini

Gemini 提示詞3. 學習新語言

在開始前，先告訴 Gemini 你的語言程度是零基礎還是有基礎、每天能學多久，以及希望學到什麼程度。接著請它幫你排一份 30 天學習計畫，包含每天學習內容、複習節奏與小測驗，並搭配單字卡或選擇題，讓你能定期確認自己是否真的吸收，而不是只看影片卻沒有進度。

提示詞：

我想學習基礎法文。請生成一份 30 天引導式學習計畫，並針對動詞變化建立互動式多選題測驗。另外，請為這 50 個短語生成一組閃卡。

實際輸入指令後，Gemini 會直接出題測驗，可以幫助檢視學習成果。圖片來源：Gemini
實際輸入指令後，Gemini 會直接出題測驗，可以幫助檢視學習成果。圖片來源：Gemini

Gemini 提示詞4. 優化面試策略

準備面試時，可以先告訴 Gemini 應徵的職位、產業類型，以及是否為第一次面試或轉職。接著請它模擬主管角色，實際對你提問行為題。完成後，再上傳自己練習時錄下的影片，讓 Gemini 從說話速度、肢體動作、是否頻繁使用贅詞等面向給具體建議，幫助你在正式面試前修正細節。

提示詞：

我下週有一個［職位名稱］的求職面試。請與我進行一場即時、對話式的模擬面試，重點放在行為面試問題。接著，在我上傳練習影片後，請提供一份詳細的回饋報告。

Gemini 提示詞5. 健康飲食計畫

如果常常煩惱晚餐吃什麼，可以先告訴 Gemini 你的飲食偏好，例如是否吃素、是否高蛋白、是否需要控制熱量，以及每天可下廚的時間。再設定固定時間產生菜單，讓 Gemini 每週自動幫你排好 7 天晚餐內容，並列出一份完整採買清單，減少臨時亂吃或外食的機率。

提示詞：

我想吃得更健康。請在每週日早上 9 點建立一份為期 7 天、高蛋白且素食者友善的晚餐計畫。我每天晚上大約有 45 分鐘的烹飪時間，並請包含該週的採買清單。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini 提示詞6. 個人理財規劃

把平常記帳用的試算表或支出紀錄上傳給 Gemini，請它協助分析哪些支出屬於非必要花費。再請 AI 幫你訂出具體的「每週預算規則」，例如外食次數上限、娛樂費上限，讓存錢不只是目標，而是有明確行動方式。

提示詞：

請分析我上傳的 Google 試算表（內含我上一季的每月支出），並幫我找出 3 個非必要支出項目。請建議我一套可以立即執行的每週預算守則，目標是省下 15% 的總開銷。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

Gemini 提示詞7. 建立自訂閱讀清單

如果你買了很多書卻一直沒讀完，可以告訴 Gemini 你的年度閱讀目標與感興趣的主題，請它幫你設定每月固定推薦書單，並搭配簡單的閱讀進度安排。這樣每個月只專注完成一小部分，比一次列出大量書單更容易養成閱讀習慣。

提示詞：

我希望在 2026 年閱讀 12 本商業書籍。請設定一個每月 1 號執行的重複動作，推薦 5 本與廣告相關的非虛構書籍，並建立一份月度閱讀與評論時程表範例。

Gemini 提示詞8. 用好習慣取代壞習慣

先觀察自己什麼時候最容易出現壞習慣，例如睡前滑手機、通勤時無意識刷社群。把這些時間點告訴 Gemini，請它分析觸發原因，並為每個情境設計一個可行的替代行為，像是改成聽 Podcast、做伸展或寫幾行筆記，降低單靠意志力硬撐的失敗率。

提示詞：

我希望每週減少 2 小時的手機螢幕使用時間。請為我擬定一份習慣替換計畫，分析我常見的滑手機觸發情境，並為每個情境建議一項替代活動。

圖片來源：Gemini
圖片來源：Gemini

Gemini 提示詞9. 解決寫作卡關

當面對報告、日記或提案寫不出來時，可以請 Gemini 提供幾個簡短、具體的引導句或題目，而不是直接要它寫全文。透過這些引導，幫助自己先動筆，建立寫作節奏，再逐步延伸內容，減少對空白頁的抗拒感。

提示詞：

請給我 7 個本週適用的獨特、單句日記題目，鼓勵我反思目標與進度。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Gemini 提示詞10. 規劃長期目標

如果你已經成功維持某個好習慣一段時間，例如規律運動或戒菸半年，可以請 Gemini 協助你檢視目前成果，並設計下一階段的維持計畫。透過分階段目標，幫助你把短期成果轉化為長期生活方式，而不是在熱度退卻後慢慢鬆懈。

提示詞：

現在是 7 月 1 日。我已經成功堅持［目標名稱］達 6 個月。請建立一份三階段的維持計畫，幫助我將這項行動轉化為永久習慣，並為 2026 年剩餘時間設定下一步目標。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#AI #運動 #居家收納 #飲食控制 #Gemini

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！
往下滑看更多精彩文章
2026年12生肖所有運勢一次看！屬龍、屬豬迎大運，這生肖財運小心勿投機

2026年12生肖所有運勢一次看！屬龍、屬豬迎大運，這生肖財運小心勿投機

2026-01-06 10:51 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

踏入 2026 丙午馬年，五行火氣旺盛，象徵節奏加快、局勢翻動，在星座專家艾菲爾老師的觀察中，這是一年「烈火煉金」的關鍵轉折期，有些生肖在壓力中被迫升級，有些則因貴人與時機齊備而乘勢而起。太歲的推動不只是吉凶分野，更像一場提醒：誰該衝、誰該守、誰該轉彎。以下為艾菲爾老師所解析的 2026 年十二生肖整體走向，從事業、財運、感情到身心狀態，提供一份務實而清醒的年度參考。

來源轉載自 星座專家艾菲爾老師。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖鼠：正沖太歲：變動中求生存

午鼠相沖，2026 年對屬鼠者而言是高變動的一年，職場容易出現突發調整或方向急轉，與其被推著走，不如主動應變，財運起伏明顯，務必預留現金流，避免投機。感情短暫熱絡但不易長久，穩定關係者需留意情緒摩擦。健康重點在作息與泌尿系統，切忌熬夜。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖牛：害太歲：低調是最好的保護色

人際迷霧偏重的一年，職場暗流多，合約與承諾要反覆確認，財務上不宜替人作保或借貸。感情運平淡，信任感是關鍵。腸胃與壓力型不適需留心，生活越簡單越安全。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖虎：自力更生：慢即是快

少了外援，屬虎者今年得靠實力撐場，事業進展慢，但只要不急躁，都是未來的底氣。財運宜守，避免情緒性消費。感情需主動經營，否則容易降溫。規律運動能有效紓壓。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖兔：破太歲：彈性比完美更重要

計畫容易臨時變動，越堅持完美越容易內耗，投資與金錢往來需謹慎，避免口頭承諾，感情桃花多但品質參差，界線要清楚。肝臟與眼睛是今年保養重點。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖龍：吉星高照：舞台終於打開

走出前一年的壓力，2026 年對屬龍者是發光期，事業有貴人提攜，升遷或轉換跑道機會高。財運穩定向上，感情魅力提升，是關係定錨的好時機。注意應酬過量即可。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖蛇：穩步上升：智慧兌現的一年

判斷力與洞察力明顯提升，適合把長期計畫真正落地，財運屬於細水長流型，年底見成果。感情溫和踏實，健康留意換季不適。

生肖馬：值年太歲：壓力即轉機

本命年帶來高責任與高考驗，情緒管理成關鍵，事業若能沉住氣，反而有突破。財運宜守不宜攻，感情避免情緒波及對方，心火與心血管需留心。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖羊：六合太歲：順流而行

整體運勢平順，人際與團隊合作加分，財運穩定，感情溫馨，是適合累積安全感的一年。注意別悶在心裡，情緒要適度流動。

生肖猴：乘勢而上：靈活帶來機會

創意被看見的一年，副業與新嘗試有空間。財運亮眼但需見好就收。感情桃花旺，界線感要清楚，交通與過勞需留意。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖雞：害刑並見：修心是解法

職場考驗多，與人互動需留餘地，財務不宜擴張，感情易冷戰，練習換位思考。呼吸道與發炎問題需注意，靜心有助穩定。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖狗：三合助力：回歸生活本質

運勢平穩，事業適合守成，家庭與情感是重要能量來源，財運與付出成正比，健康關鍵在規律。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖豬：吉星庇佑：收穫期到來

努力容易被看見的一年，事業與財運同步成長。感情甜蜜，健康整體良好，留意飲食與腸胃負擔即可。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#感情 #老師 #貴人 #運動 #生肖虎 #生肖運勢

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

❤日本❤飛驒高山【Hotel Around】~近車站☆4星★文青最愛
hotNews__list__item--img

2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！

最新文章

貝克漢家族決裂怎麼了？超完整懶人包整理：引發布魯克林怒火導火線是「它」

貝克漢家族決裂怎麼了？超完整懶人包整理：引發布魯克林怒火導火線是「它」

#Valentino #情緒勒索 #貝克漢家族 #維多利亞貝克漢 #布魯克林IG

女子漾／編輯ANDREA 2026.01.20 104
【選書】溝通需要的並不是「為你好」，而是願意去理解：《滌這個不正常的人》

【選書】溝通需要的並不是「為你好」，而是願意去理解：《滌這個不正常的人》

#好書推薦 #原生家庭 #家庭溝通 #家人 #療癒

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.01.20 13
【選書】以更日常的方式 看見台灣庶民文化的美－《街屋台灣》

【選書】以更日常的方式 看見台灣庶民文化的美－《街屋台灣》

#好書推薦 #屏東 #警察 #人性

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.01.20 9
【選書】排華運動背後的血腥開墾史－《猴杯》

【選書】排華運動背後的血腥開墾史－《猴杯》

#小說 #好書推薦 #劇情 #財富 #運動

職場讀書人 Thak tsheh lang 2026.01.20 11
7-ELEVEN 咖啡免費送！下載 uniopen 天天刮刮樂抽點數 最高 88 點、尾牙好康一次看

7-ELEVEN 咖啡免費送！下載 uniopen 天天刮刮樂抽點數 最高 88 點、尾牙好康一次看

#OPENPOINT #咖啡

女子漾／編輯許智捷 2026.01.20 35
​具教煥X文佳煐：一段只能回憶的熱烈愛情【之後的我們】感人上映

​具教煥X文佳煐：一段只能回憶的熱烈愛情【之後的我們】感人上映

#韓國電影 #後來的我們 #青春電影 #文佳煐 #具教煥

天空魚の樂星球 2026.01.20 36
1/21 國際擁抱日限定！星巴克買一送一、全家咖啡優惠一次看　用擁抱暖過寒冬

1/21 國際擁抱日限定！星巴克買一送一、全家咖啡優惠一次看　用擁抱暖過寒冬

#星巴克 #買一送一 #全家 #好康優惠 #展覽 #冷知識

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.20 234
高雄冬日遊樂園2／7登場！全家×超人力霸王60週年限定聯名　三波活動亮點一次看

高雄冬日遊樂園2／7登場！全家×超人力霸王60週年限定聯名　三波活動亮點一次看

#超人力霸王 #全家 #咖啡

女子漾／編輯許智捷 2026.01.20 92
表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

表面低調其實超會賺！「這4個星座」越老越有錢　50歲後直接翻身人生勝利組

#摩羯座 #中年 #處女座 #天蠍座 #金牛座 #星座運勢

女子漾／編輯張念慈 2026.01.20 19
Disney+《凶宅專賣店》開播就爆！不只嚇人還催淚、必看7大亮點＋劇情簡介一次看懂

Disney+《凶宅專賣店》開播就爆！不只嚇人還催淚、必看7大亮點＋劇情簡介一次看懂

#凶宅專賣店 #靈異 #陳姸霏 #范少勳 #台劇 #驚悚 #人性

女子漾／編輯許智捷 2026.01.20 91
18+