【選書】以更日常的方式 看見台灣庶民文化的美－《街屋台灣》
我在自己的家鄉屏東街頭畫畫，時常抱著「追趕」的心情，因為拆除的速度太快，想要全部記錄卻力有未逮。屏東這幾年有相當大的改變，許多老舊眷村、警察宿舍、陸橋等建物，常常在我畫後不久就被拆除。城市因應建設必然也會遇到破壞，對此我不想多做評斷，但如果我們面對這些老舊建築時能多一點溫柔，也許很多事情會變得不一樣。
「這世界並不缺少美，是缺少發現。」以藝術家羅丹的話作為本書封底的標題，可說是最適合不過。如同美學本身的多變與博大精深，「美學」兩個字，似乎也時常讓人感覺有距離，甚至誤以為所謂美感，只存在於特定的場域與設計當中。然而，《街屋台灣：100間街屋，100種看見台灣的方式！》卻讓讀者了解，我們的生活處處皆有美學。
從2017年開始實行，足跡遍佈全台灣，曾經獲頒台灣世界水彩大賽的城市速寫畫家鄭開翔，用畫筆記錄下100間台灣街屋。除了為台灣文化留下紀錄，他也希望透過以繪畫代替拍照的方式，讓讀者重拾「放慢腳步」所能帶來感官體驗，用心感受自己與所在環境的連結。
當我穿梭在大街小巷時，常遇到在地人問我：「這個又不好看，你畫這個做什麼？」我總是笑著回說，：「不會呀，我覺得很有趣。」我常有一種感觸，當我們到了國外或外地，總是拿著相機到處拍照，彷彿處處充滿新奇，但是回到自己家鄉，卻從未認真觀看這些細節。
隨處可見的鐵皮屋、水塔、招牌，甚至是摩托車與紅白塑膠袋，那些潛藏在台灣人生活中，卻長久被忽視的文化元素，在鄭開翔的筆下，重新被看見。更別提鐵捲門、檳榔攤，甚至是鎖店門前總是會出現的巨大鑰匙圖像，透過書中的圖文，才讓人意識到這些或許是只有台灣，才能看見的獨特風景與符號。
除了圖片之外，鄭開翔也會附上自己對於光、建築的觀察，跟著文字，讀者也更能理解他想要表達的內涵。在鄭開翔眼中，街屋的獨特之處，在於生活感的堆疊，同時他也會在書中，附上自己對於街屋的看法，猜測街屋的歷史與主人的巧思。或許美不美見仁見智，但透過作者的筆（包含文字與圖畫），這些建築物不再只是冷冰冰的物體，而是充滿故事感與人性的生活紀錄。
街屋的味道，是一種生活感的堆疊。打開你的審美視野，台灣的庶民生活、草根文化、城市地景，盡收在眼中。
以作者的故鄉屏東為例，台灣許多城市為了「發展」，正急著改頭換面，希望以新的面貌迎接觀光客及經濟發展，但在過程中或許犧牲的，正是城市特有的記憶及歷史文化。《街屋台灣：100間街屋，100種看見台灣的方式！》則提供了不同的視角，讓讀者能反思傳統與庶民文化的內涵。
由於《街屋台灣：100間街屋，100種看見台灣的方式！》的畫作遍佈全台灣與離島，看完之後難免會讓人有想要按圖索驥的衝動，而在過程中，或許也會開始發現過去看似平凡的房舍與景物，似乎也有了那麼一點點的不同。
