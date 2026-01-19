2026-01-19 11:39 女子漾／編輯黃冠婷
Disney+動漫續作齊發！《咒術迴戰》第三季開播粉絲直呼太華麗「簡直像藝術品」
Disney+ 一月動漫續作全開！Disney+這次真的不是只追一部就夠，清單必收
如果你最近覺得生活有點累、下班只想找一部「一定不會踩雷」的作品，那這一波 Disney+ 動漫續作清單，真的可以放心收下。一月一口氣迎來《咒術迴戰》第三季、《葬送的芙莉蓮》第二季，以及口碑黑馬《金牌得主》第二季，不只題材各異，情緒層次也從熱血、療癒一路拉到勵志追夢，堪稱動漫迷的補血月。下面就一次整理，為什麼這三部續作，會被粉絲說「非看不可」。
《咒術迴戰》第三季｜華麗到不像動畫，粉絲狂讚像在看藝術品
《咒術迴戰》第三季目前已在 Disney+ 熱播中，一開播就立刻引爆討論，連不追番的人都被片頭吸引進來。這一季不只戰鬥規模全面升級，畫面更大量致敬世界名畫《吻》、《吶喊》、《歐菲莉亞》等，視覺風格華麗到讓粉絲直呼「這根本不是動畫，是藝術品」。
劇情緊接澀谷事變後展開，由加茂憲倫策畫的「死滅迴遊」正式啟動，全國多處結界同時開啟，咒術師被迫投入殘酷的生存遊戲。虎杖悠仁背負澀谷造成的大量犧牲，選擇不回高專，與脹相一同對抗失控咒靈；另一邊，咒術總監部撤銷死刑緩刑，並指派特級術師乙骨憂太成為死刑執行人，情勢瞬間拉到最高張力。
《葬送的芙莉蓮》第二季｜今天上線，每一集都在慢慢逼哭觀眾
如果說《咒術迴戰》是熱血爆擊，那《葬送的芙莉蓮》就是溫柔卻後勁極強的存在。第二季已於今日（16 日）在 Disney+ 上線，開播前就被網友狂敲碗。
故事延續活了千年以上的精靈魔法使芙莉蓮，在摯友勇者欣梅爾離世後，踏上理解人類情感的旅程。她與年輕魔法使費倫、戰士修塔克同行，前往靈魂安息之地「奧雷歐爾」。旅途中，他們遇見形形色色的人，也一次次體會那些當下微小、卻日後回想起來無比珍貴的瞬間。
首季不少觀眾直言「重刷好幾次還是會哭」，第二季則被期待繼續把「來不及說出口的情感」慢慢累積，是那種看完會靜下來的作品。
《金牌得主》第二季｜1/25 上線，努力真的可以勝過天賦
被不少人封為「低調神作」的《金牌得主》，第二季也將於 1 月 25 日在 Disney+ 獨家登場。這部作品沒有浮誇設定，卻用非常紮實的情感與成長線，收服大量粉絲。
故事圍繞對花式滑冰充滿熱情的少女結束祈，以及曾經失意的選手明浦路司，兩人從不被看好的組合，一路磨合、跌倒、再站起來。第一季在「名港盃」賽事中，他們不只突破實力強勁的對手，也建立起足以改變彼此人生的師徒情誼。
全新一季，兩人將挑戰更高層級的舞台「全日本花式滑冰新人錦標賽」，也再次回到這部作品最核心的精神——努力不一定立刻有回報，但不努力，一定什麼都沒有。
不只新番，Disney+ 還有一整櫃必補清單
除了這波續作，Disney+ 去年也推出多部話題動漫與日劇，包括《迪士尼扭曲仙境：動畫版》、《WANDANCE — 熱舞青春 —》、《BULLET/BULLET》等。現在訂閱，也能一次補完《金牌得主》第一季、《噬亡村》、《SAND LAND: THE SERIES》、《東京復仇者》、《村井之戀》等作品，對動漫或日劇迷來說，都是不怕劇荒的安心選擇。
