隋棠第一顆LV包款是它！路易威登130週年來了，王淨、邵雨薇絕美造型登場
路易威登台北101旗艦店化身Monogram的世紀慶典舞台，隆重揭幕Monogram帆布誕生130週年紀念活動，現場星光熠熠，王淨、隋棠、邵雨薇、林奕嵐、范少勳等當紅藝人齊聚一堂，不僅親睹品牌傳承的輝煌時刻，更共同見證全新特別版手袋系列的華麗登場。
作為路易威登最具標誌性的圖騰，Monogram不僅是優雅的象徵，更承載了品牌從行李匠到全球奢華帝國的傳奇旅程。這場活動，正好捕捉了當代消費者對「經典不朽」的渴望：在快速迭代的時尚世界裡，它提醒我們，有些設計能穿越世代，依然閃耀。
台北101旗艦店便以一系列主題櫥窗和藝術裝置，構築出Monogram的時空對話，店內陳列的經典手袋，Keepall、Alma、Speedy、Noé、Neverfull，如老友重逢般陳列，搭配全新周年紀念系列與香水作品，彰顯Monogram帆布的歷久彌新魅力。
店外那尊巨型旅行硬箱，更是直接呼應1978年攝影師Jacques Henri Lartigue在特羅卡德羅為品牌125週年拍攝的經典影像，硬箱表面以錯視印花重現歷史行李箱的金屬細節與質感，彷彿從黑白照片中躍出，象徵路易威登卓越工藝與世代傳承的永恆價值。
全新Monogram週年紀念系列
活動的重頭戲，自然是三款全新特別版手袋系列：Monogram Origine、VVN與Time Trunk。它們以大膽視角重構經典Monogram圖案，融合傳統工藝與當代藝術，開啟這項傳奇設計的全新篇章。
首先，Monogram Origine系列回溯1896年的原始圖案，使用亞麻與棉混紡材質，重現傳統緹花工藝，並以柔和粉彩色調點綴，靈感來自品牌檔案中的客戶登記冊封面，這系列宛如一幅復古水彩畫，將Monogram的原始純粹以輕盈姿態呈現。摸上去的質感溫潤，彷彿能感受到維克多·路易威登當年手繪圖騰的溫度。
VVN系列則是對路易威登皮具工藝的深情告白，全系列採用頂級天然牛皮，每件作品皆手工精製，強調皮革的純粹本質、真實觸感與詩意光澤。隨著時間推移，這些包款會自然醞釀出獨特風華，這正是奢華皮具的魅力所在。相較於合成材質的流行趨勢，VVN選擇「真材實料」，讓人聯想到老派紳士的旅行箱耐用、優雅，且越用越有味道。現場嘉賓隋棠試背一款VVN肩背包時，忍不住讚嘆：「這觸感太療癒了。」而隋棠也在活動被問及第一顆的LV包款，他也說到，記得當時是還在凱渥的時候，那時想入手一款經典包，於是問了洪偉明老師，在老師的建議之下，於是就購入路易威登經典Speedy包款」。
最後，Time Trunk系列最為大膽，以錯視印花技術重現歷史旅行箱的金屬細節與立體質感，將傳統工藝幻化為藝術幻象。這種視覺遊戲串聯過去與現在，讓人一眼望去，就感受到品牌從行李匠到時尚巨擘的蛻變。無論是金屬扣環的浮雕效果，還是Monogram圖案的層次疊加，都展現尖端工藝與傳統手法的完美融合。對我來說，這系列最吸引人的，是它如何將「旅行」精神注入日常：想像一下，背著Time Trunk出門台北街頭，你不只是時尚icon，更是活生生的品牌故事載體。
明星加持與文化共鳴：Monogram的普世光芒
王淨、隋棠等嘉賓的出席，為活動注入滿滿的台灣在地溫度，王淨以一身簡約黑裙亮相，手持Origine系列小包，展現年輕世代的清新詮釋；隋棠則選VVN，優雅中帶點野性，完美呼應系列的皮革詩意，邵雨薇、林奕嵐與范少勳也各自展現風格，從街頭酷感到文青氣息，證明Monogram的百搭多元性。
2026值得注目包款還有哪些？
Loro Piana 於 2026 春夏系列推出全新 Extra Softy Bag，在品牌經典 Extra Bag 的基礎上進行結構與比例的再進化，透過更修長的輪廓與更柔軟的袋身設定，這款新作在優雅與實用之間取得精準平衡，成為能自然銜接日夜場景的理想手袋選擇。
Extra Softy Bag 以簡潔線條為核心，整體風格低調卻不失存在感，柔軟結構讓包身隨行而動，既保有精品手袋的精緻比例，也回應現代都會生活對輕盈與機能的需求，材質運用是本款手袋的一大亮點，從緞面、編織皮革、細緻紋理的柔軟皮革到平滑小牛皮皆一應俱全，其中更包含以精湛工藝打造的 Wish Cash Double Chevron 面料，觸感層次細膩，呼應品牌對珍稀材質一貫的高度要求。
細節設計同樣耐人尋味，散發復古氣息的 Ghiera 皮革鑰匙圈吊飾為整體增添識別度；可拆卸、可調節的肩帶，透過取形自弧形手挽的「橋形」鈎扣與袋身連結，讓手提、肩背或斜背之間自由轉換。闊大的拉鏈袋口則以刻有品牌字母縮寫的金色立體掛鎖點綴，低調宣示 Loro Piana 的工藝血統。
尺寸方面，Extra Softy Bag 提供 L33 與 L44 兩種選擇，滿足不同使用情境；色彩則以 Fossil、Ancient Sandstone、Dark Chocolate Licorice 與 Baby Cashmere 四款色調呈現，延續品牌一貫內斂、耐看的色彩語言，適合長時間陪伴而非短暫流行。
