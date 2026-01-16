2026-01-16 16:41 女子漾／編輯黃冠婷
前女友殺出求復合 《Love Me》感情線升溫又失控，難怪四週霸榜 真實到演員都撐不住
《Love Me》為什麼會紅？一部逼你邊看邊整理人生的療癒韓劇
有些劇不是一開始就讓你大哭，而是慢慢把你心裡那些「沒說出口的話」翻出來。《Love Me》就是那種，看似溫柔，卻一集一集逼你正視親情、愛情與遺憾的作品。也難怪這部由徐玄振主演的韓劇，能在 Hami Video 蟬聯韓劇榜冠軍四週，讓不少觀眾邊看邊說：「這根本是在演我。」以下整理最讓觀眾停下來的 4 大亮點，一次看懂這部話題韓劇為何能持續霸榜。
亮點1.真實到演員都撐不住 徐玄振哭著接演的關鍵原因
《Love Me》之所以情感這麼真，連主演本人都差點承受不了。徐玄振透露，她在閱讀劇本的前一天，才剛和媽媽大吵一架，結果一翻開劇本就情緒潰堤，「我哭到沒辦法看第二集，還跟公司主管說，這根本是在寫我的故事，怎麼可能不演。」角色與現實高度重疊，也成為她毫不猶豫接演的最大原因。
亮點2.不只談戀愛 《Love Me》的「第二視角」在說家人的愛情
不同於一般愛情劇只聚焦男女主角，《Love Me》把鏡頭拉得更遠。徐玄振分享，這部作品同時在看「我的愛情」，也在看「我如何理解家人的愛情」。不只是女兒的感情，弟弟、父親也各自展開人生下半場的關係，讓觀眾第一次發現，原來家人也有不被看見的情感需求。
亮點3.母女遺憾成全劇最痛核心 一句「來不及」貫穿全劇
劇中母親由《寄生上流》張慧珍飾演，開場就揭示她的截肢與俊京有關，讓女主角背負七年的自責。更殘酷的是，在原本要慶祝結婚紀念日的夜晚，母女卻爆發衝突，沒多久母親便離世。這段「來不及和好」的遺憾，成為全劇最痛、也最讓人共鳴的情緒核心。
亮點4.感情線全面失控 前女友現身、多賢告白引爆話題
療癒不代表沒火花。《Love Me》的感情線同樣充滿張力——徐玄振與鄰居發展戀情，卻被男友前女友突襲求復合；另一邊，TWICE 多賢飾演的慧溫，在目睹李施優受傷後主動告白，情緒一來直接親下去還滾床，讓粉絲崩潰直呼：「Once 不要看，我們多賢真的長大了。」
如果你最近正好對家人、對感情、對自己有點說不清楚的情緒，《Love Me》不是那種讓你逃避現實的劇，而是陪你慢慢整理心裡那些還沒準備好的感受。也難怪它能一集一集，把觀眾留在原地。
