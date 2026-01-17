2026-01-17 14:40 女子漾／編輯張念慈
從人間美人魚到職場嘻哈妹！ITZY 申有娜《臥底洪小姐》演戲初登場，話題直接炸鍋
人氣女團ITZY成員申有娜近期正式宣布進軍戲劇圈，在 tvN 全新復古職場喜劇《臥底洪小姐》中以特別出演身分亮相，而且首度演戲就直接對戲「韓劇女王」朴信惠，預告一釋出立刻掀起討論熱潮。
首次演戲就很敢 20 歲叛逆妹妹一登場就失控
申有娜在劇中飾演朴信惠的歲妹妹，角色設定完全不是乖乖牌路線。預告中，她綁著復古頭巾、穿著露腰嘻哈造型，語氣拽拽的、表情帶點小mean，一出現就和姊姊展開高強度鬥嘴模式，情緒一來甚至直接抓頭髮開打，毫不留情。
這種「親姊妹才敢這樣演」的互動，不只沒有違和感，反而真實到讓不少網友邊笑邊留言：「這段看起來超像即興發揮」、「她當時應該緊張死了吧，但反而更自然。」也讓這個角色瞬間成為預告中的記憶點。
偶像轉型演員第一步 生澀反而成為加分項
對申有娜來說，《臥底洪小姐》是她人生第一次正式站上戲劇鏡頭前。沒有過度包裝，也沒有刻意安全牌，她選擇從情緒外放、個性強烈的角色開始，讓觀眾直接看到最真實的反應。
其實在此之前，她就曾透過廣告作品小試身手，當時便引發過「表現自然」與「還需要觀察」的兩極討論。如今真正投入戲劇作品，那份略帶生澀卻不做作的狀態，反而讓不少觀眾覺得有新鮮感，也更願意給她時間成長。
不只演戲 申有娜正在全面升級中
戲劇話題之外，申有娜近年的整體發展，也再次被粉絲拿出來討論。從ITZY出道時期的活潑忙內，到近年舞台上氣場越來越強的成員，她的形象轉變其實相當明顯。不再只是可愛，而是逐漸走向能駕馭多種風格的全能型藝人。
特別是在時尚領域，她頻繁受邀出席國際品牌活動，從機場穿搭到正式造型都屢屢引發討論，被網友形容「很有鏡頭體質」、「氣場不像單純女團成員」，甚至開始被視為新一代時尚寵兒。
Solo 出道準備中 戲劇只是其中一條成長線
除了戲劇新身分，所屬公司也已證實，申有娜正準備展開個人音樂計畫，將成為ITZY繼隊長之後，下一位投入Solo活動的成員。外界普遍預期，她的個人作品將更貼近她現在成熟、冷感又帶點張力的形象，與團體時期形成明確區隔。
也因此，這次在《臥底洪小姐》的特別出演，被不少粉絲視為「剛剛好的起點」。不是一步到位挑戰過度沉重的角色，而是先讓觀眾熟悉她作為演員的樣子，再慢慢累積戲劇履歷。
