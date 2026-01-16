2026-01-16 18:00 睿忒
〈Lush Life〉因演唱會效應再次翻紅！再來聽一遍 Zara Larsson 的經典歌曲吧！
Hi there，隨著網路傳播速度越來越快，翻紅的歌曲也越來越多樣化，在Zara Larsson第二張專輯《So Good》(2017) 中的首支主打單曲〈Lush Life〉，當初發行時就已經紅過一遍了，目前在 Spotify 上也累積了將近二十億的串流量，而因為近期 Zara 在去年發行新專輯《Midnight Sun》(2025)、展開了新一輪巡迴演唱會《Midnight Sun Tour》(2025) 的關係，這首〈Lush Life〉竟然因為 Zara 在舞台上和粉絲共舞的緣故又再度於網路上瘋狂傳播開來了！
原先 Zara 的這次新專輯《Midnight Sun》在成績方面不盡理想，好不容易第二首主打單曲〈Midnight Sun〉有點起色了，而他也專注在這首歌的宣傳上，豈料自己的經典歌曲〈Lush Life〉又再度紅了起來，所以 Zara 近期的宣傳策略是以兩首歌並行的模式，也在各大平台上推出了兩首歌的單曲專輯《Lush Life + Midnight Sun》(2025)，藉以讓兩首歌互相帶動、推廣，而已現在的情勢來看也確實有效，兩首歌的熱度都穩定地上升，甚至〈Lush Life〉又闖進了 Spotify 全球單曲榜的前十名了！
👉 推薦閱讀：嗆辣開啟新 era！Zara Larsson 新單曲〈Can't Tame Her〉超級嗨！
當初〈Lush Life〉在 Spotify 突破十億串流時，為了紀念這個里程碑 Zara 上架了編曲截然不同的版本〈Lush Life (Retro Version)〉(2021)，這是當時他在歌曲發行前的候選版本之一，好在正式發行的版本最後紅了起來，也算是做出了對的選擇。〈Lush Life〉其實是首很 chill 的歌，針對夏日氣息所推出的作品完全命中紅心，渾厚的嗓音搭配上輕快的節奏及旋律，是首很輕鬆就能引起大家注意的歌曲，也難怪至今仍然是 Zara 最成功的歌曲之一。
不少對於〈Lush Life〉做出評價的媒體或樂評，都認為在這首歌中看見了Rihanna的影子，認為或許 Zara 可以用類似的路線去闖，而後來證明了他雖然這首歌中帶有和 Rihanna 相似的元素，但他仍然能夠以自己的風格闖出一片天。這首〈Lush Life〉也許是 Zara 除了跟Clean Bandit合作的〈Symphony〉(2017)之外，被最多人認識的歌曲了，這副聲音可以說靠著這首歌就直接衝進大家的耳裡了！
雖然在〈Lush Life〉裡唱著豪華的悠閒生活，但 MV 卻用了很簡單俐落的方式拍攝，大略上來說就是 Zara 自己對著鏡頭舞動，再將這些片段用各種剪接手法結合在一起，我對這樣的成品並不算特別滿意，因為有點像是我之前提過的、單純營造氣氛的模式，雖然可以和歌曲的配在一起，但卻也沒有讓人覺得會為歌曲加分的感覺。所以我推薦大家，如果是真的想更享受這首歌，不如去網路上看看 Zara 演唱會的現場片段，會有更身歷其境的感覺！
在〈Lush Life〉翻紅之後，這首歌又重新進入了 Billboard Hot 100 榜上，並且前進到了第七十的位置，這是 Zara Larsson 在該榜上名次最高的單人歌曲，由此可知這次的風潮是多麼強力，讓一位瑞典歌手靠著舊歌重新在美國榜單上再創新高，我想 Zara 自己都沒有想過這種事情吧！現在就端看 Zara 以及他的團隊會不會再有後續動作了，不曉得會不會再推出混音或是其他版本，以求在各榜單上更進一步呢？
👉 推薦閱讀：瑞典小辣椒二專還是好聽！給你和一專完全不同的享受
--------
🎧《So Good》官方收聽連結：zaralarsson.lnk.to/sogood
--------
追蹤我的 Instagram：written_by_boy
追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer
追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks
👉 本月推薦好物：SONY WF-C710N 真無線降噪耳機
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數