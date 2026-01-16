2026-01-16 13:11 女子漾／編輯黃冠婷
《黑白大廚3》正式官宣！全球Top 10料理神作回歸！第3季賽制、亮點一次看
這一次，《黑白大廚》不只是回來，而是徹底翻桌。Netflix 正式官宣《黑白大廚：料理階級大戰》第3季，賽制迎來史上最大改版——從個人對決進化為「團隊制餐廳對抗賽」。四人一組、以餐廳名義出戰，每一道菜都不只關乎輸贏，而是整間店的評價與去留。當廚師不再只為自己而戰，這場料理競賽，也正式升級成一場高壓的生存戰。
《黑白大廚：料理階級大戰》第3季必看亮點一次看
亮點1. 賽制史上最大改版：首度升級「團隊制餐廳對抗賽」
第3季最大亮點，就是全面告別個人廚師單打獨鬥，改為前所未見的「團隊制餐廳對抗賽」。參賽者將以 四人一組、代表同一家餐廳 出戰，勝負不再只關乎個人實力，而是整間餐廳的榮耀、名聲與存亡。讓比賽層次從「誰最強」進化為「哪一間餐廳最有戰力」，策略、分工與默契將成為關鍵。
亮點2. 不只比廚藝，更是團隊生存戰
在新賽制下，廚師之間不只是競爭對手，更是命運共同體。從主廚決策、菜單配置，到出菜節奏與臨場應變，每一個環節都可能左右整隊去留，緊張感與戲劇張力全面升級。這也意味著，觀眾不只是在看料理，而是在看一間餐廳如何在高壓下「一起活下來」。
亮點3. 報名規則更嚴格：只接受「同一餐廳」四人組隊
第3季廚師報名已正式開放，但規則相當明確：1.參賽隊伍須由目前在同一家餐廳共事的四位廚師組成。
2.本季 不接受個人報名，也不開放跨餐廳組隊。
3.若為 同一品牌、不同分店的餐廳，可視為同一隊伍報名參加。如此設定，讓比賽更貼近真實餐廳生態，也考驗平時合作是否扎實。
亮點4. 全球人氣實績再進化，穩坐 Netflix 非英語節目 Top 10
《黑白大廚：料理階級大戰》前兩季已多次登上 Netflix 全球 Top 10 非英語節目排行榜，第2季更因賽制創新、節奏升級與高賭注設定獲得廣泛好評，成功把料理實境秀推向「競技娛樂」新高度。第3季在此基礎上再度升級，被視為系列「全面進化版」。
亮點5. 原班製作團隊回歸，品質與張力雙保證
第3季同樣由 Studio Slam 原班創作團隊操刀，製作人 金銀芝 與編劇 毛銀卨 再度回歸，延續節目一貫的高完成度與敘事節奏。製作人金銀芝也表示，將以更刺激的賽制與娛樂內容回應全球觀眾期待，顯示第3季不只是續作，而是全面加碼的關鍵一季。
