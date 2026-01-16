2026-01-16 12:08 女子漾／編輯黃冠婷
蝙蝠俠也會為愛殺紅眼！克里斯汀貝爾黑化演《科學新娘！》成最帥怪人 預告炸裂
如果你還停留在「蝙蝠俠」的正義形象，那這次真的要準備被顛覆了。克里斯汀貝爾在新片《科學新娘！》中徹底黑化，化身失控的科學怪人，為了守護所愛不惜徒手爆頭、與全世界為敵。預告一釋出，邪魅眼神與極端暴力瞬間洗版社群，也讓影迷驚呼：這不是英雄殞落，而是「最危險情人」正式誕生。
克里斯汀貝爾化身「最帥科學怪人」
為金球影后潔西伯克利亡命天涯 徒手爆頭畫面震撼預告曝光
顛覆想像的全新類型電影《科學新娘！》，由奧斯卡影帝 克里斯汀貝爾（Christian Bale） 主演，首度化身文學史上最著名的怪物「科學怪人」，以狂放不羈的嶄新造型現身。預告中他情緒全面失控，為了守護所愛，不惜徒手抓起惡漢頭顱猛砸石牆、瞬間爆頭，暴烈又邪魅的氣場立刻引爆討論，被影迷封為「大銀幕最帥怪人」。
片中他與由金球影后 潔西伯克利（Jessie Buckley） 飾演的「科學新娘」展開一段顛覆想像的禁忌之戀，兩人為愛與世界為敵，攜手踏上亡命天涯的旅程，情感張力近乎偏執，卻又極度浪漫。
顛覆經典設定 「科學新娘」不再沉默
《科學新娘！》延續「科學怪人」的起源設定，卻大膽翻轉過往文學與影視作品中對「新娘」的刻板描寫。導演 瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal） 重新塑造一位在精神與意志上，甚至比科學怪人更加狂烈的新娘角色。
潔西伯克利在片中以哥德風妝容登場，黑色墨線勾勒嘴角、披著凌亂長髮，時而低聲嘶吼、時而舉槍震懾全場，宛如女性版怪物重生，成為全片最具爆發力的靈魂人物。這對亡命鴛鴦同時遭到由 彼得賽斯嘉（Peter Sarsgaard） 與 潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz） 飾演的警探搭檔追捕，動作、懸疑與情感衝突層層交織，打造影史前所未見的「科學怪人」主題新樣貌。
等了 15 年再合作 瑪姬葛倫霍圓夢找回「蝙蝠俠」
《科學新娘！》由演而優則導的瑪姬葛倫霍親自坐鎮，她表示，科學怪人一直被描繪為孤獨、缺乏人際連結的存在，而她在 1935 年電影《科學怪人的新娘》中發現，新娘首次登場時竟沒有任何發聲機會，這也成為她重新詮釋故事的關鍵起點。
因此她打造了一位擁有強烈自我意識、渴望表達，甚至足以顛覆世界秩序的「科學新娘」。為此，她特別邀請曾在《蝙蝠俠：黑暗騎士》合作、睽違 15 年 再度同台的克里斯汀貝爾擔任主演，並找來親弟弟 傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、丈夫彼得賽斯嘉，以及奧斯卡女星 安妮特班寧（Annette Bening）、潘妮洛普克魯茲聯合演出，打造她導演生涯中規模最大、最具野心的作品。
《科學新娘！》電影劇情
電影背景設定在 1930 年代的芝加哥，孤單寂寞的科學怪人（克里斯汀貝爾 飾）請求極具開創性的科學家尤弗尼斯博士（安妮特班寧 飾），為他創造一名伴侶。兩人聯手讓一名被謀殺的年輕女子復活，「科學新娘」（潔西伯克利 飾）就此誕生。然而，接下來發生的一切遠超乎想像——謀殺、著魔、狂野激進的文化運動，以及一段轟轟烈烈、危險至極的亡命愛情，讓世界逐步失控。
正式預告
《科學新娘！》將於 3 月 4 日（週三），2D 與 IMAX 版本同步上映。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower