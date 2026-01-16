2026-01-16 10:02 女子漾／編輯Wendi
《黑白大廚2》冠軍光環加持！崔康祿書籍食譜橫掃排行榜第一，銷量比起最終決賽前飆升321%！
南韓「帽子主廚」崔康祿在《黑白大廚2》、《廚神當道韓國版2》競爭激烈的真人實境料理秀當中奪得雙料冠軍，同時以獨特「52%哲學」（52%料理，48%休息）以及低調堅韌「燉煮人」形象，深受大批觀眾們喜愛。 在《黑白大廚2》冠軍光環加持之下，崔康祿過往的書籍食譜《崔康祿烹飪筆記》、《烹飪的意義》銷量不僅大幅增長，也霸佔排行榜第一名呢！
創業失敗越挫越勇
崔康祿年輕時因偶然接觸漫畫《將太的壽司》愛上壽司料理，他從廚師升格當餐廳老闆，卻2度遭遇創業失敗，當時負債累累的他當起辦公室上班族賺錢還債，體會過被錢追著跑、遭人輕視的生存壓力，他在《黑白大廚2》節目中說：「我這輩子都在看別人臉色，現在我決定按照自己的步調做」道盡過往辛酸，引發無數打工人們的強烈共鳴。
《黑白大廚2》決賽回歸初心
崔康祿在《黑白大廚2》最終對決「只為自己做的一道料理」迎戰黑湯匙「料理怪物」，他端出平淡樸實的芝麻豆腐湯回歸初心，壓倒料理怪物製作、風格強烈的血腸湯品，崔康祿說道：
「即使我不擅長燉煮料理，仍然假裝自己很擅長。坦白說，我做了很多研究，雖然我付出許多努力，但仍然為了假裝而耗費了一部分人生，所以我不希望連為自己做的料理也做燉煮料理。我想要安慰我自己，我一直對自己很嚴厲，就連90秒鐘也不曾花在為自己作料理上面；想到有人只為了我而做料理，就讓我想掉眼淚了。」
崔康祿謙虛真誠圈粉無數
崔康祿自剖內心的表白感動不少人，他在《黑白大廚2》贏得冠軍之後發表心得感言：「我不是作出卓越美食的人，只是跟韓國各地的廚師們一樣努力」，低調真誠的言論，強調料理的本質是為了服務他人，而不是為了炫技或表演，謙虛寬容地展現真心，再度令他的人氣不斷暴增。
食譜、散文銷量橫掃排行榜
根據南韓網路書店Yes24 1/15數據顯示，崔康祿過往出版的食譜《崔康祿烹飪筆記》榮登家居類排行榜冠軍，而他的書籍《烹飪的意義》也摘下散文類桂冠。在《黑白大廚2》最終大結局公佈本週，《崔康祿烹飪筆記》銷量大幅上升，比起上星期增長122.3%；而《烹飪的意義》因記錄他的烹飪理念和人生觀，銷量較前一星期飆升321.1%。
奪冠後迎向嶄新開始
《黑白大廚2》新科冠軍、白湯匙主廚崔康祿不僅風光抱走3億韓元（約650萬元台幣）獎金，昔日出版的書籍、食譜也引發海、內外粉絲們搶購收藏。近日崔康祿親自挑大樑出演的全新網路綜藝節目《美食控》也已在1/12開播，該節目屏除華麗炫爛風格，呈現崔主廚真心鍾愛料理的深度內容，再度引發觀眾關注。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower