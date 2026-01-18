2026-01-18 06:53 女子漾／編輯Wendi
《黑白大廚2》料理怪物道歉！「因太渴望勝利表現過火」，竟獲韓國網友力挺！
Netflix南韓美食實境秀《黑白大廚 2》亞軍「料理怪物」擁有粗曠外型和過人氣場，但他也因勝負欲強烈，引發褒貶不一的兩極評論。近日「料理怪物」透過採訪影片親自向觀眾們致歉，坦承自己在節目中發表有爭議的言論，再次掀起外界關注。
Netflix韓國官方YouTube頻道日前發布《黑白大廚 2》黑湯匙「料理怪物」（李河成）採訪影片，「料理怪物」親口透露自己正在美國紐約籌備新餐廳「Oyatte」開幕事宜，同時也預告該餐廳即將完工的好消息。「Oyatte」名稱取自於「料理怪物」韓文姓氏「李」，將獻給賓客來自天然農場的新鮮食材，令外界相當期待。
料理怪物對「中菜大神」侯德柱深感敬意
影片中的「料理怪物」自曝在《黑白大廚 2》拍攝過程中，曾經感動到快落下眼淚，他說：「在《無限料理地獄》紅蘿蔔任務當中，只剩我和侯德竹主廚2人，拍攝時間真得非常長。侯主廚年紀比我大很多，資歷深厚，拍攝過程很辛苦，照理說應該很疲累才對，但在開機後他完全沒有露出絲毫疲態，每30分鐘就端出一道帥氣的料理，實在非常令人尊敬。」。
料理怪物、宋勳1：1比賽發言挨批
在《黑白大廚2》節目中中，「料理怪物」曾經點名白湯匙主廚宋勳作為自己的一對一對手，2人運用韓國特有食材-昌原海鞘進行PK，當時「料理怪物」說道：「美國名廚Michael Anthony說過『我比宋勳大廚強』」，該言論被觀眾批評「超沒禮貌」。「料理怪物」對此解釋道：「當時我覺得自己非被選中不可，所以才會那麼強勢地說話，宋勳主廚選中我之後，我立刻走過去跟他說『主廚對不起，我剛剛話說得太重了！』」，宋勳主廚笑著接受我的挑戰，說道：「做得好！我們好好玩吧！」。
料理怪物正式致歉
「料理怪物」接著說：「那時的我也覺得，如果連這次拍攝都無法取得好成績，可能會讓我之前所做的一切都化為泡影，所以在行動或言語上，表現得比平常更強硬了一些。」，他又補充道：「我覺得自己也給製作組添了麻煩，真得很抱歉，也讓觀眾們感到不舒服，對此我深感抱歉。」。
大批網友力挺料理怪物
「料理怪物」受訪影片曝光後，大部分網友們幾乎一面倒支持他，表示：「哈哈！說真得誰都能看出他是個心軟的人，但工作的時候其實很有個性」、「人們總是吹毛求疵地挑剔態度，但我認為亞洲人從小就需要這種心態，才能在西方取得成功」、「他是一個經歷過真正艱苦生活的人，如果料理怪物沒有這種心態，他不可能在西方生存」、「多虧了你《黑白大廚2》才能問世，這份工作精神壓力肯定很大，但請堅持下去」、「李河成主廚，你不用道歉，有很多觀眾完全理解你」…。
專訪紐約李河成主廚 | 《黑白大廚》第二季 | Netflix
