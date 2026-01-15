2026-01-15 21:04 舌尖上的旅人 Eric Hsu
國門上的島嶼敘事 《國境之門．島嶼寓言》重塑機場公共藝術想像
旅客走進桃園國際機場第三航廈北登機廊廳，不只是在等候登機，也正走進一段關於台灣的島嶼故事。隨著第三航廈於去年底啟用，2026年公共藝術計畫《國境之門．島嶼寓言》同步完成，7件、總長近300公尺的藝術作品，成為旅途中最具溫度的風景。
此計畫由跨域藝術家 卓彥廷博士與YEN TING CHO Studio歷時3年打造，作品涵蓋7大主題：「未來」、「科技」、「多元包容」、「峰迴路轉」、「平安觀」、「海陸相連」、「家」，回應旅客在出發與返鄉之間的心境轉換。藝術不再只是遠觀，而是隨著旅客行進、停留，在不同距離中被反覆感受，成為機場空間中難得的生活風景。
讓藝術不只留在機場，YEN TING CHO Studio 進一步將《島嶼寓言》轉化為日常可使用的設計作品，推出〈島嶼寓言〉精梳羊毛圍巾系列。圍巾以柔軟親膚的精梳羊毛製作，結合舞者動作捕捉、數據運算與數位影像技術，形成不對稱且不重複的圖樣設計，每一件都像是一段獨立的島嶼片段，低調卻富含故事性。
全系列共推出11款設計，延續公共藝術的色彩層次與視覺深度，同時兼顧穿戴實用性。〈島嶼寓言〉系列也於 2025 年榮獲IDA國際設計獎金獎，讓台灣公共藝術以更貼近日常的方式，被世界看見。其中最吸睛的是攜手書法藝術家 董陽孜老師合作，親手書寫下「台灣」兩字，結合數位渲染生成的山形結構與島嶼輪廓，將書法深厚的文化底蘊，引入當代數位藝術與設計的語境之中，作為創作封面〈島語〉。
筆墨所承載的不僅是文字意義，更是捕捉島嶼與生活於此人們的精神與韌性，詮釋台灣獨有的美與生命力。透過數位技術轉譯的跨界合作，不僅是一種形式上的結合，更是一場創作方法的對話，不同世代、媒介的藝術共創實踐。
此外，YEN TING CHO Studio 即日起至1月28日開放台北工作室預約參觀，讓民眾有機會近距離了解公共藝術如何轉化為生活設計。從機場到街頭，島嶼的故事不再只是觀看，而是被穿戴、被記憶，陪伴旅人走向世界。
