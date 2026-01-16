2026-01-16 08:00 林燃
《水火既濟、生生不息，水晶與五行的對應關係》建國玉市寶石獵人–林燃
在傳統風水與命理學中，水晶的顏色與五行（金、木、水、火、土）相對應。
透過了解自己的五行喜忌，可以選擇更適合自己的水晶來做為自己的幸運物。
我相信這是集體意識的力量，而非迷信或是刻意推銷；所以奉勸大家在選購精品時，也要量力而為，不要過度沉迷！
以下是水晶五行的對照與應用：
☯️ 水晶五行對照表
【金】白色、金色系、銀色系 ：白水晶、白幽靈、月光石、鈦晶、閃靈鑽……等。
主要功效是提升決斷力、淨化能量、招財和事業輔助，與「金」五行相關的能量為清晰、剛毅、果決的特質，還能提升決斷力與專注力。所以亦能防止他人干擾（防小人）。
適合性格：優柔寡斷、容易受他人情緒影響、思緒混亂的人。
適用人群：管理者與決策者，需要冷靜判斷與絕對的執行力。
學生或研究者：幫助提升專注力，過濾雜訊。
醫護或法律從業者：需要維持能量場的潔淨與客觀立場。
小提醒：如果最近覺得生活「卡卡的」，白水晶的淨化力量是最好的入門選擇。
【木】綠色、青色系：綠幽靈、綠髮晶、橄欖石、葡萄石、東菱玉、綠螢石、綠碧璽、捷克隕石、祖母綠……等。
主要功效有事業運（正財）、招貴人、療癒身心、欣欣向榮、色光波能共振心輪，有助於消除緊張、平衡焦慮情緒。
適合性格： 壓力大、長期處於競爭環境、情緒緊繃的人。
適用人群：職場新鮮人或創業家，有助於開拓事業，招來貴人提攜（正財）。
創意工作者： 綠色能量象徵生長，能激發靈感與新想法。
情緒易焦慮者： 綠色對應心輪，有助於平復急躁與憤怒。
2026年特別建議： 2026是赤馬（丙午）火旺之年，木屬性生肖（虎、兔）佩戴綠色系，不僅是增強本命，更是為「木生火」提供源源不絕的燃料，讓運勢轉化為實質成就。
【水】黑色、藍色系 ：黑曜石、黑髮晶、海藍寶、藍瑪瑙、藍晶石、青金石、拉長石、黑髮晶和堇青石……等。
水能量有助於提升智慧、直覺與溝通能力，帶來自身平靜。
其功效有避邪化煞、增強智慧、溝通表達、情緒流動、吸收負能量與保護。
適合性格： 溝通不順、失眠多夢、性格內向、情緒波動大的人。
適用人群：業務、公關、講師： 增強口語表達能力與應對智慧。
高壓力行業（如金融、IT）： 黑曜石或黑髮晶能有效吸收負能量，防止「職場小人」與負面能量干擾。
藝術家與創作者： 藍色系能開啟直覺力，讓人進入深層的思考。
【火】紅色、紫色、粉色系：紫水晶、粉水晶、石榴石、紅瑪瑙、紅髮晶、紅幽靈、石榴石、粉水晶、草莓晶、紅銅鈦……等。與木生火的綠色系水晶疊帶（如綠幽靈）能增強效果。
其功效有招桃花、人際關係、增加熱情、激發靈感、增強自信與行動力。
其他顏色例如：太陽石（日光石）、金太陽石、阿魯沙（帶有紅色/紫色/橙……等色調的都算）。
適用人群：單身求偶或公關行業，粉晶、草莓晶能增強人緣魅力，讓氣場變得柔軟親切。
領導者與表演者：紫水晶有助於「以德服人」，提升智慧與領導統御的貴氣。
低潮期的朋友：紅色系水晶能像火焰一樣重新點燃對生活的熱情與行動力。
【土】黃色、棕色、咖啡色系：黃水晶、茶水晶、黃虎眼石、黃玉、黃髮晶（黃兔毛）、太陽石、沙漠玫瑰。
其功效有招偏財、穩定情緒、腳踏實地、增強自信、穩定心神、強化實踐力、提升財務與生活安全感。
適合性格： 財務不穩、投資心態浮躁、或是感覺生活「飄忽不定」的人。
適用人群：投資者與商人，黃水晶主偏財，能增加對金錢的敏銳度與理財智慧。
自由職業者： 咖啡色系（如茶晶）能讓人更加踏實，增強落實計畫的實踐力。
胃腸較弱者：在能量學中，土元素對應太陽神經叢，有助於穩定身體的能量中心。
💡 進階佩戴小技巧
🔸 關於「左進右出」
傳統上建議將想要「吸引」的能量（如招財、招桃花）戴在左手。
將想要「排除」的能量（如避邪、排負能量）戴在右手（如黑曜石）。
🔸 2026 火旺年的平衡術
2026 年火氣極旺，若你發現自己這一年脾氣變得很暴躁，除了戴「土」來洩火，也可以適度佩戴「水」色系（黑、藍）來降溫平衡，達到「水火既濟」的平衡狀態哦！
🔄 五行相生應用（如何搭配？）
如果你想更全面地提升運勢，可以利用五行相生（金生水 → 水生木 → 木生火 → 火生土 → 土生金）的原理來配戴：
1.補足命理所缺：
例如：五行缺火的人，除了戴紅色系水晶（火），也可以戴綠色系（木），因為「木能生火」，效果會更溫和持久。
五行開運能量圈：
坊間有一種「五行珠」手鍊，是將五種顏色的水晶串在一起。配戴順序建議按照相生排列（綠→紅→黃→白→黑），代表能量生生不息、循環轉運。
2.如何判斷我適合哪種五行？
通常有兩種常見的挑選方式：
（1）直覺：如果你看到某個顏色的水晶覺得特別順眼、心情愉悅，那通常就是你當下磁場最需要的能量。
（2）命理法：透過「八字」計算五行比例。現在網上免費算五行八字命盤的很多，可以直接利用。
（3）缺什麼補什麼：例如命盤缺水，就戴黑曜石。
（4）強什麼洩什麼：例如火氣太旺（易怒、急躁），可戴黃色系（土），以火生土來洩掉過剩的火氣。
（5）五行相生相剋：
「火生土、土生金、金生水、水生木、木生火」的相生規律。
以及「木克土、土克水、水克火、火克金、金克木」的相剋規律。
我覺得通過佩戴幸運物，是一種很好「提醒自己」的方法。
透過每日的意念、投射、就能隨時警惕自己謹言慎行。
如同以前的大家閨秀，因為身上佩戴的都是昂貴或有紀念意義、家傳珍寶，所以在她們外出時，才能隨時提醒自己的儀容。
且貴族世家傳承的珍寶，是屬於世代身份的象徵、是一種社交名片，這也是珍寶存在的意義。
扯遠了！總之，有興趣的朋友，在經濟允許範圍，可以挑選適合自己的水晶，我認為是相當有價值的。
