2026 年五大塔羅牌課程推薦！從零基礎到進階，找到最適合你的學習路徑

學塔羅這件事，身邊朋友大概分成兩派：一種是買了牌，翻了兩三次就放棄，覺得78張牌根本背不完；另一種是花了大錢上課，結果學完還是只會照本宣科念牌義。問題出在哪？多半是課程選錯了。

過去兩年研究了市面上主流的塔羅教學，從免費的 YouTube 影片到動輒兩三萬的實體工作坊都有涉獵。這篇文章不是要給你一份「排名清單」然後叫你照著買——而是想幫你釐清自己到底適合什麼類型的學習方式，再從中挑選最對味的那一門。

先說結論：沒有「最好」的塔羅課程，只有「最適合你現階段需求」的課程。零基礎的人硬去上進階班只會挫折連連，已經有底子的人選入門課，又會覺得浪費時間。所以在介紹課程之前，先問問自己這幾個問題：

想清楚這些，再往下看會比較有方向感。

1.塔羅耳語零基礎入門課——性價比最高的入門首選

課程資訊

講師：Echo 老師（全球最大 AI 塔羅網站 Tarotap 創辦人、美麗佳人專欄作家）

課程長度：60堂課，涵蓋7大核心章節

價格：NT$ 2,888（限時優惠，原價 NT$ 5,888）

平台：塔羅耳語官網https://tarotwhisper.org/learn

特色：終身學習、不限次數觀看

為什麼推薦這門課？

這門課最大的優勢是「真正為零基礎設計」。市面上很多號稱「入門課」的教學，其實預設你已經知道塔羅是什麼、大小牌怎麼分、逆位是什麼意思。結果真正從零開始的人，前幾堂課就聽得一頭霧水。

塔羅耳語這門課從「為什麼要學塔羅」開始講起，第一章的五堂課完全是入門準備：學習塔羅的意義、課程安排、塔羅牌的起源構成、占卜流程、學習方法。這些看似基礎的東西，其實決定了後面學習的效率。很多人學塔羅學到一半放棄，不是因為牌義太難，而是一開始就沒有建立正確的學習觀念。

課程設計上有個很實用的特點：第五章獨立出一整個「實戰演習」單元，涵蓋感情（曖昧、伴侶、婚姻、復合）、學業、事業、財運、流年等各種實際場景的牌陣解析。不是那種「這張牌代表這個意思」就結束的教法，而是完整示範從問題梳理、牌陣選擇、到逐張解讀的過程。

另外值得一提的是 Echo 老師本身是全球最大 AI 塔羅網站 Tarotap 的創辦人（服務全球70萬用戶），所以對於數位化學習體驗的理解比較深，課程平台的使用體驗相對流暢。

價格方面，NT$ 2,888 換算下來每堂課不到50元，加上終身學習的權益，這個定價在台灣塔羅課程市場算是非常親民。對於還在觀望、不確定要不要投入學塔羅的人來說，用這個價格先試試水溫是很聰明的做法。

課程有提供部分免費試看，建議可以先看看教學風格是不是你喜歡的再決定購買。

這門課適合誰？

完全零基礎、從來沒接觸過塔羅的新手

預算有限但想要完整課程內容的學習者

喜歡自己安排進度、不需要即時 互動 的人

的人 希望塔羅不只是占卜工具，也能幫助自我成長的人

這門課不適合誰？

已經有基礎、想學進階技巧的中高階學習者

偏好實體面對面、有老師可以即時問問題的人

課程連結：https://tarotwhisper.org/learn

2.米薩小姐的塔羅解答之書——突破解讀瓶頸的進階首選

課程資訊

講師：米薩小姐（15年塔羅資歷，上千場個案經驗）

課程長度：10小時8分鐘，共60單元

價格：NT$ 11,000（支援分期付款）

平台：知識衛星 SAT.KNOWLEDGE

學員數：超過3,100人

為什麼推薦這門課？

如果你已經學過塔羅基礎，78張牌的牌義也大概知道，但每次實際幫人占卜的時候總是卡住——明明認得這張牌，但就是不知道在這個位置、這個問題脈絡下應該怎麼解讀——那米薩小姐這門課就是為你設計的。

很多學塔羅的人最容易卡在「中間地帶」：基礎學完了，但離真正能流暢解讀還有一段距離。這個階段如果沒有好的引導，很容易就停滯不前，最後塔羅牌就被收到抽屜裡長灰塵。

米薩小姐這門課最厲害的地方是她的「牌陣四維度」框架。傳統教牌陣的方式是「第一張代表過去、第二張代表現在、第三張代表未來」，這種教法只能讓你照著用，遇到新牌陣就傻眼。但她把牌陣拆解成四個維度：時間維度（過去現在未來）、空間維度（內在外在環境）、關係維度（自己對方第三方）、能量維度（阻礙助力潛能）。

理解這個框架之後，不管遇到什麼牌陣，都能自己推敲出每個位置的含義。這才是真正的「學會」，而不只是「記住」。

課程裡最有價值的部分是真實個案的解讀示範。比如有一集講「棘手關係牌陣」，她完整示範了一個職場霸凌案例，從當事人怎麼描述問題、怎麼選擇適合的牌陣、到每張牌在這個脈絡下怎麼解讀。這種實戰示範，比讀十本塔羅書都有用。

不過要提醒的是，這門課預設你已經認識78張牌的基本含義，如果是完全零基礎，建議先從入門課開始。

這門課適合誰？

已經學過基礎但解讀時常常卡住的人

想要建立系統化塔羅知識架構的進階學習者

有在幫朋友占卜但想提升解讀深度的人

時間零碎、需要靈活安排學習進度的上班族

這門課不適合誰？

完全零基礎、還沒學過78張牌義的新手

只想快速上手、不想深入理解背後邏輯的人

課程連結：https://sat.cool/course/92

3.如茵老師的塔羅實戰速成班——高CP值的實用派選擇

課程資訊

講師：如茵老師（頂好名店城占天使，17年從業經驗，上萬個案）

課程長度：約20小時6分鐘

價格：NT$ 4,950起（原價 NT$ 10,800，限時優惠）

平台：PressPlay Academy

學員評分：4.90分（滿分5分），94%五星好評

為什麼推薦這門課？

有些人學塔羅是想深入研究神秘學，有些人只是想要一個實用的工具來幫助日常決策。如果你屬於後者，如茵老師這門課會很對味。

17年的從業經驗、上萬個案例，這些數字代表的是實戰經驗的累積。如茵老師在頂好名店城經營「占天使」占卜服務，每天接觸的都是真實的問題：感情糾結、工作抉擇、人際困擾。這門課程就是把這些實戰經驗濃縮起來，教你怎麼針對不同情境選擇合適的牌陣，然後快速準確地解讀。

課程設計走的是「實務導向」路線。從78張牌的基礎牌義開始，到正逆位解讀、牌陣位置解析，最後進入各種情境的實戰演練。感情篇會示範曖昧關係、分手復合這類常見問題；事業篇涵蓋職業規劃、工作發展性；還有萬用牌陣、流年牌陣等實用工具。

這門課最大的優點是「學完真的能用」。很多塔羅課上完之後，還是不知道該怎麼開始幫自己或朋友占卜。但如茵老師的教法很直接：這種問題用這個牌陣、這張牌在這個位置代表什麼、怎麼把多張牌串起來講成一個故事。

價格方面，限時優惠 NT$ 4,950，20小時的內容換算下來每小時約250元，在線上課程市場算是相當有競爭力。而且支援7天內可退款（觀看付費內容不超過3篇），降低了嘗試的風險。

學員評價普遍提到「適合初學者」、「深入淺出」、「內容紮實」。有人說原本以為學塔羅需要很多靈性天份，透過如茵老師的講解才發現其實可以很容易上手。

這門課適合誰？

想要快速學會並應用到生活中的實用派

對愛情、事業、人際關係有困惑，想用塔羅獲得指引的人

預算中等、追求高CP值的學習者

喜歡線上課程但希望內容夠扎實的人

這門課不適合誰？

偏好實體互動教學的人

想深入探索塔羅神秘學和靈性面向的人

課程連結：https://www.pressplay.cc/project/B8BD776021EFEB58328A0ECA16E88DA0/about

4.Kiwi 偉特塔羅牌占卜教學課程——重視實體互動的首選

課程資訊

講師：Kiwi 老師（台北實體塔羅占卜師）

課程長度：30小時（分三階段：大秘儀10h、小秘儀10h、占卜專班10h）

價格：NT$ 24,000～33,000（團體班 vs 一對一班）

地點：台北實體教室（復興店、西門店）

特色：三階段循序漸進、附贈塔羅牌和桌布、一次免費複訓

為什麼推薦這門課？

線上課程確實方便又便宜，但有些東西是線上學不到的。比如占卜時的氛圍營造、跟問卜者的互動方式、解牌時的語氣和節奏，這些「軟技能」必須透過面對面的教學才能體會。

Kiwi 老師這門課的設計邏輯是「以理解架構取代死記硬背」。三個階段30小時聽起來很長，但其實每個階段都有明確的學習目標：

第一階段大秘儀班（10小時）：建立基礎認知。不只是教22張大牌的牌義，而是從塔羅歷史、靈數學說、元素學說、占星學說這些底層邏輯開始，讓你理解塔羅的整體世界觀。當你知道「為什麼」這張牌代表這個意思，就不需要死記硬背了。

第二階段小秘儀班（10小時）：延伸學習56張小牌。用四元素（火風水土）的架構來理解權杖、寶劍、聖杯、金幣四個牌組，再加上宮廷牌的人格特質分析。

第三階段占卜專班（10小時）：全部拿來做實戰練習。占卜流程、論牌技巧、牌陣概念、實際解讀演練。這個階段最珍貴的是，可以用自己真實遇到的問題來練習，老師會針對個人狀況給予即時回饋。

完整報名三階段會附贈萊德偉特塔羅牌一副和占卜桌布一件，還有一次免費複訓的機會（可以任選一個階段重新上）。對於學完之後覺得某個部分還不夠熟練的人來說，這個複訓機會很實用。

價格確實不便宜，團體班 NT$ 24,000、一對一班更貴。但換個角度想，30小時的實體課程，平均每小時800元，加上面對面的互動、即時的問答、課後的交流群組，對於重視學習體驗的人來說，這個投資還是值得的。

這門課適合誰？

偏好面對面學習、需要有老師可以即時問問題的人

想完整學習傳統萊德偉特系統架構的學習者

人在台北、可以配合固定上課時間的人

預算充足、願意投資在優質學習體驗上的人

這門課不適合誰？

預算有限的人（價格是線上課程的數倍）

不在台北或無法配合實體上課時間的人

偏好自己安排學習進度的人

課程連結：https://wicca.tw

5.神癒系統塔羅實戰應用班——討厭死背牌義的人看過來

課程資訊

講師：林哲寬老師（易讀塔羅創辦人、實用派塔羅導師）

課程長度：約20小時，共68個課程單元

價格：NT$ 19,800

平台：易讀塔羅（Teachify）

特色：獨創邏輯解牌公式、線上錄製課程＋直播陪練、觀看期限一年

為什麼推薦這門課？

「不要背牌義」——這大概是林哲寬老師說過最多次的話。

傳統的塔羅教學方式是：這張牌叫愚者，代表新的開始、天真無邪、冒險精神......然後你要把78張牌的牌義通通背起來。問題是，背完之後你還是不會解牌。因為同一張牌在不同的問題、不同的位置、不同的牌組合下，意思可能完全不一樣。

哲寬老師開發的「神癒系統」走的是完全不同的路徑。他把塔羅牌拆解成數字邏輯＋四元素＋解牌公式的組合，讓你透過理解背後的邏輯架構，就能推導出每張牌在特定情境下的意思。

舉個例子：數字「3」在塔羅裡代表創造、表達、成長的能量；「聖杯」代表水元素，跟情感、關係、直覺有關。所以「聖杯三」就是情感層面的創造和表達，可能是一段關係進入慶祝的階段，也可能是創意合作帶來的喜悅。這種推導方式比死背牌義靈活得多。

課程結構分成天（大牌）、地（數字牌）、人（宮廷牌）三個層次，用「理、氣、象、數」的概念來理解整個塔羅系統。聽起來好像很玄，但其實就是一套邏輯清楚的解牌框架。

另一個特色是「線上錄製課程＋直播陪練」的混合模式。除了可以隨時看錄製好的影片，每週四晚上還有線上直播陪練課，可以跟老師和其他學員一起做實際占卜練習。這種設計補足了純線上課程缺乏互動的問題。

不過要注意的是，直播練習需要開麥克風和鏡頭參與實際占卜，如果比較害羞或不習慣在鏡頭前講話，可能需要一些時間適應。課程觀看期限是一年（不是終身），這點也要考慮進去。

這門課適合誰？

討厭死背牌義、偏好邏輯推導的人

記憶力普通但理解力不錯的人

想要有互動陪練但又不方便上實體課的人

學過傳統方法但還是不太會解牌的老手

這門課不適合誰？

偏好傳統牌義背誦法的人

害羞或不習慣開鏡頭互動的人

希望課程可以終身觀看的人（本課程觀看期限一年）

課程連結：https://749145.kaik.io

五門課程怎麼選？一張表格看懂

選課建議

看完這五門課程，可能還是有點猶豫。這邊給一些更直接的建議：

如果是完全新手、預算有限：

從塔羅耳語零基礎入門課開始。NT$ 2,888 的價格，60堂課的內容，終身觀看的權益，性價比在市場上很難找到對手。而且課程真的是從「為什麼要學塔羅」開始教，不會讓人一頭霧水。

如果學過基礎但老是解不好牌：

米薩小姐的塔羅解答之書是專門為這種情況設計的。她的「牌陣四維度」框架可以讓人真正理解解牌的邏輯，而不是只會照著牌義念。

如果想快點學會然後用在生活中：

如茵老師的塔羅實戰速成班走的是實用路線，從各種真實情境出發教你怎麼選牌陣、怎麼解牌。學完就能馬上用。

如果重視面對面學習、人在台北：

Kiwi 老師的實體課程是很紮實的選擇。30小時三階段的設計，加上一次免費複訓的機會，對於認真想學好塔羅的人來說很有價值。

如果討厭死背、偏好邏輯思維：

神癒系統塔羅實戰應用班用數字＋元素＋公式的方式教你解牌，不需要硬背78張牌義。對於邏輯能力強但記憶力普通的人特別友善。

最後提醒

不管選哪門課，最重要的是「學完要練習」。塔羅不是看完教學影片就會的東西，需要實際拿出牌來占卜，一次又一次地練習，才會真正內化成自己的能力。

一開始可以從幫自己占卜開始，習慣之後再幫朋友家人看。不要怕解錯，每一次的錯誤都是學習的機會。塔羅牌是一面鏡子，它反映的是對問題的理解和詮釋能力。隨著占卜的次數越多，解讀會越來越準確、越來越有深度。

祝大家找到適合自己的學習路徑，在塔羅的世界裡發現新的可能！

