聽團人必看！浮現祭 2026 懶人包：FREDERIC 睽違 8 年來台、日韓卡司、票價資訊一次整理

2026-01-15 17:47 女子漾／編輯王廷羽
聽團人必看！浮現祭 2026 懶人包：FREDERIC 睽違 8 年來台、日韓卡司、票價資訊一次整理。圖片來源：浮現音樂提供、IG @frederigram
聽團人必看！浮現祭 2026 懶人包：FREDERIC 睽違 8 年來台、日韓卡司、票價資訊一次整理。圖片來源：浮現音樂提供、IG @frederigram

中台灣最具代表性的春季音樂祭「浮現祭 Emerge Fest」正式公布 2026 年演出亮點，活動將於 2026 年 2 月 28 日、3 月 1 日 在台中清水鰲峰山運動公園登場。自 2019 年開辦以來，浮現祭已連續五年門票完售，2025 年更創下 超過 4 萬 5 千人次入場 的紀錄，也逐步被樂迷視為「預測下一個大勢樂團」的重要指標場景。今天女子樣整理2026浮現祭演出陣容、票價資訊，喜歡音樂的你千萬不要錯過。

編輯推薦

圖片來源：浮現音樂提供
圖片來源：浮現音樂提供

2026 浮現祭演出陣容

FREDERIC 睽違 8 年來台！日本人氣樂團首登浮現祭

今年最受矚目的國際卡司之一，正是日本人氣樂團 フレデリック（FREDERIC）。憑藉洗腦神曲〈オドループ〉在 YouTube 創下 1.8 億次觀看、甚至被住友生命選為廣告曲，FREDERIC 早已是日本流行搖滾的重要代表。這次不僅是他們 睽違 8 年再度來台，更是首度站上浮現祭舞台，勢必掀起熟悉又熱血的「大跳」現場。

2026 年浮現祭最鮮明的輪廓，來自大規模集結的 韓國搖滾陣容，彷彿把一張完整的韓國樂團音樂地圖搬進清水。新銳樂團 CAN’T BE BLUE 以清新明亮的吉他聲線與感性旋律描寫愛與離別，2025 年參與 KOCCA「MUSE ON」企劃推出新作〈take it anymore〉，成為新世代樂迷關注焦點。Antenna 娛樂旗下樂團 Dragon Pony 去年首次登上浮現祭便引發討論，先前翻唱草東沒有派對〈但〉在社群掀起熱議，2026 年確定回歸，以更成熟的舞台能量再度登場。

CAN'T BE BLUE。圖片來源：浮現音樂提供
CAN'T BE BLUE。圖片來源：浮現音樂提供

dragonpony。圖片來源：浮現音樂提供
dragonpony。圖片來源：浮現音樂提供

而聲音辨識度極高的 TOUCHED，主唱 Yunmin（윤민）曾在《蒙面歌王》創下九連勝紀錄，被譽為近年最具實力的新生代搖滾嗓音之一。近期更為韓國棒球國家隊獻唱應援曲，現場演出水準屢屢被形容為「吃 CD」。壓軸驚喜則來自 韓國搖滾傳奇紫雨林（JAURIM）。自 1997 年出道，主唱金倫我（김윤아）以獨特嗓音與強烈舞台魅力奠定經典地位。2025 年推出第 12 張專輯《LIFE!》，以同名主打歌持續展現批判與搖滾精神，也成為本屆浮現祭最具象徵性的跨世代卡司。值得一提的是，Dragon Pony 與 TOUCHED 近期皆翻唱〈LIFE!〉，意外串起一條清晰的世代傳承線。

JAURIM。圖片來源：浮現音樂提供
JAURIM。圖片來源：浮現音樂提供

圖片來源：浮現音樂提供
圖片來源：浮現音樂提供

the cabs 復出首場獻台灣　日韓澳泰卡司全面集結

另一個讓樂迷沸騰的名字，是日本數學搖滾代表 the cabs。樂團成立於 2006 年，2013 年解散後成為無數樂迷心中的遺憾。2025 年 1 月正式復出後，東名阪巡演與追加場次迅速完售，話題橫掃社群，而 台灣正是他們復出後的首次海外演出地點，再次印證浮現祭的前瞻選團眼光。

2026浮現祭同樣邀來多組跨國音樂人，包括首度來台的澳洲新勢力 Cosmo’s Midnight，日本創作歌手 音羽-otoha-、FUJI ROCK 新聲 REJAY，以及為 Ado 創作歌曲的 VOCALOID 職人 すりぃ THREEE（同時也是 Aooo 吉他手）。

すりぃ THREEE。圖片來源：浮現音樂提供
すりぃ THREEE。圖片來源：浮現音樂提供

台灣方面則有 deca joins、美秀集團、滅火器、麋先生、怕胖團、The Chairs 等指標性樂團；海外還包括 ONEWE、SERIOUS BACON、pami 等，卡司版圖橫跨日、韓、澳、泰，規模再升級。

圖片來源：浮現音樂提供
圖片來源：浮現音樂提供

圖片來源：浮現音樂提供
圖片來源：浮現音樂提供

圖片來源：浮現音樂提供
圖片來源：浮現音樂提供

2026 浮現祭票價資訊

浮現祭 EMERGE FEST 2026：冒險新基地 將於 2026 年 2 月 28 日至 3 月 1 日在台中清水鰲峰山運動公園登場，門票將於 11 月 25 日中午 12 點於KKTIXKlook全面開賣。票價方面，雙日鐵鳥票「冒險先知」為 2,666 元，雙日早鳥票「冒險旅人」2,888 元，雙日預售票「大冒險家」3,188 元，單日預售票「一夕行者」1,988 元，另設身障愛心票，單日 990 元、雙日 1,590 元。

2026 年浮現祭以「冒險新基地」為題全面升級，主舞台將首度進駐台中自由車場——全台唯一獲 UCI 認證的木質賽道。主視覺「浮現神殿」則以清水牛罵頭遺址、狛犬守護意象為靈感，象徵開啟冒險入口，邀請所有樂迷踏入未知音樂疆界。

浮現祭 EMERGE FEST 2026：冒險新基地

日期：2026.02.28 – 03.01
地點：台中清水鰲峰山運動公園
售票資訊：全票種 11/25 中午 12:00 開賣（KKTIXKlook
演出陣容：美秀集團、터치드（TOUCHED）、滅火器 Fire EX.、怕胖團 PAPUN BAND、go!go!vanillas、すりぃ THREEE、SERIOUS BACON、pami、the cabs、Haku.、CAN'T BE BLUE、kurayamisaka、雪国、Ghost Bookstore、梁河懸、孤獨的利裡等。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#音樂 #日本 #韓國 #浮現祭 #Deca joins

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

往下滑看更多精彩文章
Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

2026-01-12 11:57 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

編輯推薦

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

​Google Ai Pro 優惠連結點此

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#AI #上班族 #Gemini

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔
往下滑看更多精彩文章
高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

2026-01-05 08:00 廖嘉紅

「媽，你要把房子用低於市價的金額賣給我，你真的想清楚了嗎？」

病房裡，每天都是女兒照顧；出院後女兒下定決心辭職照顧媽媽

兒子偶爾出現，拍拍肩說一句：「辛苦了。」

幾年後，媽媽把房子用親情價賣給照顧她的女兒。

等她過世，其他家人卻跳出來怒問：

「她憑什麼拿那麼多？」

「照顧就能換房子？那我們算什麼？」

為此一狀告上法院，指控姑姑以「假買賣」的方式取得祖母房產，試圖規避遺產分配，並向法院主張該筆房地產買賣無效。為何法官最終判其敗訴？

------

你看到這裡，心裡是不是也浮現同一個疑問：照顧最多的人，為什麼反而最容易被說成奪產？先說一個很多人不願意面對，但必須先懂的真相。法律，不會自動補償孝順。照顧是情分，不會自動變成「分產的權利」。你做得再多，只要沒有被制度化、文件化、證據化，在法院眼中，財產分配的權利無關。這樣的結果會讓全心付出的照顧者-寒心!

---

R姐覺得，這位媽媽是有智慧的。她沒有讓那個每天陪病、照顧她的人寒心；也沒有讓家人在她還活著的時候，就先為了財產吵翻天。她選擇在意識清楚、關係尚在、還能好好說話的時候，把心意說清楚，把安排做完。真正聰明的長輩，不是等身後讓子女依法吵一輪，而是在生前，就用合法、清楚、不留爭議的方式，把感謝給對的人，把風險降到最低。

------

每個人在生前有權處置自己的財產！在長輩過世前，「繼承人」沒有任何權利。繼承，只在被繼承人死亡的那一刻才發生。這一點，很多人情感上很難接受，但法律其實說得非常清楚。在那之前，房子，是長輩的。錢，是長輩的。她要送、要賣、要花光，只要是清醒、自願、合意，全部都合法。不論你是兒子、女兒，還是代位繼承的孫子女，在她還活著的時候，法律上就是「零權利」狀態。

很多人第一時間會說：「市價 500 萬，賣 166 萬，怎麼可能是真的？」

但法院看的，從來不是便不便宜，而是有沒有實際金流、有沒有錄音錄影、有沒有第三人見證、當事人是不是意識清楚。只要能證明，她知道自己在做什麼，而且是自願的，即便是親情價、三折價，交易仍然有效。這也是為什麼，這起「假買賣」的案件，最後會被法官打臉，被判敗訴。

------

照顧者最常掉進三個誤區。

第一個，是以為「我做那麼多，法律一定會站在我這邊」。不會。法律不會幫你把孝順換算成坪數。

第二個，是認為「大家分一樣，才叫公平」。平均繼承，只對沒付出的人公平。但沒有事前安排，法律也只能用平均這把鈍刀來切。

第三個，是覺得「現在講清楚，會不會太現實」。很多照顧者，特別是女性，選擇沉默，是因為怕被說愛計較、傷感情。但現實常常是，最扛責任的人，最後最委屈。真正有用的不是抱怨，而是做對的事。如果你，或你身邊的人，是主要照顧者，

請記住一件事：照顧不只是情分，也可以合法對價化。不論是低價買賣、報酬給付，還是借貸往來，形式不是重點，證據才是。法院不聽「我覺得」、不聽「大家都知道」，只看金流、文件、錄音錄影，以及第三人證言。

很多家庭不是感情不好，而是什麼都沒說清楚。等人走了才談公平，通常只剩對立。最後，我想留一句話給所有照顧者。你願意付出，是因為愛；但愛如果沒有被規劃，最後很容易變成被犧牲的人。這不是算計，而是讓愛不必靠運氣。讓愛不傷人，讓財富有溫度。如果這篇文章，讓你想到某個人，也許轉給他看看！

#分配的確定比稅更重要

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #媽媽 #感情 #房地產

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔
往下滑看更多精彩文章
她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

2026-01-12 08:30 失敗要趁早 - 張念慈

我不追啦啦隊女神，但最近李多慧被抨擊後，我查了她的相關背景，才發現，原來當初她幾乎是逃離般地來到台灣，是台灣人接住了她。

後來發生的種種故事，讓我很難不喜歡李多慧，一秒被她圈粉。

▋不准當主角的韓國啦啦隊

李多慧在韓國起亞虎隊，因為人氣高到蓋過球員，而被應援團長公開批評：「如果想成為主角，就該去當藝人」時，她在家鄉的職涯，彷彿被宣判了死刑。

她的才華、她的努力、她那該死的魅力，在那個環境裡，竟然成了一種錯誤。

這個問題，就像一根尖銳的刺，扎進每個有才華卻不得志的人心裡：為什麼一個如此努力、如此頂尖的人，會在自己的家鄉，被逼到無路可退？

答案很殘酷，但也很簡單。這從來不是她不夠好，而是她選錯了戰場。

▋韓國的「牢籠」：不准比球員紅的潛規則

要理解李多慧的困境，你必須先看懂韓國職棒（KBO）那套根深蒂固的文化體系，一個為頂尖人才量身打造的「牢籠」。

在這個體系裡，啦啦隊的角色定位非常明確：妳是「輔助者」，是球賽的點綴，是為了服務球員與球隊而存在的綠葉。

這裡有一條看不見、卻誰也不敢跨越的紅線，一種嚴格的主從關係。

球員是太陽，啦啦隊就是月亮，只能反射太陽的光芒，絕不允許自己發光。

這種文化，直接扼殺了啦啦隊成員的個人發展。

她們的商業自由度受到嚴格限制，個人的商演、代言都必須經過層層報備與限制。

這就是李多慧面臨的困境。她的舞蹈更有力、笑容更具感染力、粉絲互動更熱情，這些本該是優點的一切，卻讓她成為了那個「功高震主」的威脅。

當她的粉絲數與商業價值開始超越某些球員時，她就觸犯了這個體系的大忌。

在這種環境下，她的才華反而成為了原罪。

▋台灣的「舞台」：把妳當成偶像來捧

然而，當李多慧跨過一片海洋來到台灣，一切都變了。

韓國的「牢籠」，在這裡變成了為她量身打造的「舞台」。  

台灣的職棒環境，對啦啦隊的定位截然不同。

在這裡，她們不是附屬品，而是「球場娛樂的共同核心」，是被當成「運動偶像」來經營的獨立品牌。

球團不僅不限制妳紅，反而鼓勵妳紅，最好紅到發紫。

這份尊重不只是文化上的善意，背後更是一個年產值上看百億新台幣的「應援經濟」。

在韓國，想出一件印有自己頭像的應援毛巾是奢望，得看球團臉色；來到台灣，這卻是每位成員的基本配備，甚至是粉絲瘋搶人氣的指標。

在韓國，跨界代言是禁區；在台灣，經紀公司捧著合約追著妳跑，讓妳可以是歌手、是演員、是綜藝咖，是全方位的藝人。

台灣市場給了她夢寐以求的一切：獨立的商業價值、寬廣的職涯路徑，以及最重要的尊重。

在這裡，李多慧的努力被看見，她的才華被讚賞，她的高人氣被視為球隊的資產，而不是威脅。

這裡簡直就是她的天選之地。當一個對的靈魂，終於站上了對的賽道，接下來的爆發，就只是時間問題。

但光有舞台還不夠，妳還得用實力證明，自己配得上這份萬眾矚目。

▋用汗水讓所有人閉嘴

來到台灣後，李多慧並沒有躺在紅利上享受掌聲。

相反的，她用一種近乎偏執的努力，向所有人證明：她的成功，不是僥倖。

明明是外國人，但李多慧沒有滿足於比手畫腳和簡單的問候。

她達成了許多外籍藝人難以企及的里程碑，在一場公開演講中，以長達三十分鐘的全中文應答，全程不需翻譯。

這背後付出的時間與心血，讓所有認為她只是來「撈金」的酸民，徹底閉上了嘴。 

這份誠意，超越了所有外籍表演者。

在情感上，她不只把台灣當成工作場所，而是當成家。她稱呼台灣的粉絲為「你們是我在台灣的第一批朋友，也是我一輩子的朋友。」 

颱風「樺加沙」重創花蓮，李多慧先透過賑災基金會捐出 30 萬元，人更真的到現場，素顏、包包頭、脖子圍毛巾，穿雨鞋彎腰鏟土，低調加入「鏟子超人」的隊伍。 

她用最真實的生活，證明自己正在深耕這片土地。

粉絲追隨的，早已不是某隊的啦啦隊員，而是「李多慧」這個名字本身。

她的成功，更引爆了席捲全台的「大韓援時代」，讓安芝儇、李珠珢等頂尖好手，前仆後繼地踏上這片應許之地。

李多慧不只靠天賦或運氣，而是靠著那份不願向任何規則認輸的拚勁，開創了一個時代。

▋你的價值，由你選擇的跑道決定

越是了解李多慧，越讓我由衷佩服也喜歡她。

李多慧的故事，早已超越一個啦啦隊員的範疇。她是一個勇敢掙脫束縛、選擇自己舞台，並用真心贏得尊重的追夢者。

我在她身上看到了三個重要的職場體會：

①有時候被批評、被排擠，真的不是我們不夠好，很可能只是我們待的地方不適合。

與其耗盡心力去迎合一套不屬於你的規則，不如勇敢轉身，去尋找一個能讓你自由發光的舞台。

②努力讓自己變得更強，永遠是讓所有酸民閉嘴最好的方法，你的汗水，就是你最硬的底氣。

③無論外界的聲音多麼嘈雜，無論你換了多少個戰場，永遠不要忘記那個最初讓你熱血沸騰的夢想。莫忘初衷，才能在任何地方都站穩腳跟。

 如果你正在一個地方被嫌「太出頭」、被說「別搶戲」、被要求「安分一點」，

也許你該做的不是縮小自己，而是去找一個能容得下你光的舞台。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#舞台 #李多慧 #啦啦隊女神

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔
往下滑看更多精彩文章
我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔

2026-01-08 08:00 廖嘉紅

72 歲的張爸爸，是白手起家的企業家。名下幾筆不動產、一棟穩定出租的套房，生活早就不缺。但那天，他拿著一疊地契走進顧問事務所，第一句話就說：

💬「R姐啊~我不是要逃稅，我只是怕有一天我不在了，孩子會為了這些房子吵到翻臉。」這句話，其實說出了很多父母不敢講出口的焦慮。因為真正讓人不安的，從來不是財產多不多，而是--錢在，人卻散了 💔很多父母的第一個直覺都是一樣的。趁自己還清醒、孩子感情還好，先把房子過戶好，事情就算交代完了！

但R姐回張爸爸一句話:⚠️「張先生，你知道嗎?房子一旦過戶，你其實同時失去了三樣東西。控制權、彈性，還有晚年的安全感。」

------

這不是在講稅，而是在講一個多數人沒想清楚的現實。房子一過戶，法規與制度就不再站在父母這一邊。

👉 現在過戶，無論是贈與還是買賣，先繳土地增值稅

👉 現在過戶，舊制變新制，孩子將來出售，再面對高額房地合一稅

👉 更現實的是，一旦孩子缺錢、投資失利、被債務追著跑

房子被賣、被抵押，長輩完全沒有話語權。不是孩子不孝，是法規制度從來不替你顧感情，只認所有權。

-----

很多人接著會問：孩子離婚，跟爸媽的房子無關吧？答案很現實。

❗ 如果沒有事先安排，真的有可能有關！

張爸爸當下愣住，只問了一句：「那我一輩子辛苦留下來的，會不會最後跑到不相干的人手上？」

------

還有一個父母最常做、也最容易後悔的決定。

為了避免被說偏心，選擇每個孩子分一樣。

但家庭從來不是這麼簡單。

有人長年陪伴 🧡

有人在海外打拚 ✈️

有人需要教育支持 🎓

有人適合穩定給付 💰

張爸爸沉默很久，才說：「原來真正的公平，不是數字一樣，而是被理解的分配。」

------

很多人以為，只要寫了遺囑，一切就沒問題了。但不少網友是第一次知道，遺囑會被特留分限制。你想怎麼分，不一定百分之百照你的意思走。寫了，不代表交代清楚了。R姐換了一個角度提醒張爸爸。關鍵不是留給誰，而是什麼時候給、怎麼用、誰來管。

✔️ 有些安排，可以指定對象

✔️ 有些設計，不會落入婚姻分配

✔️ 有些資產，不適合一次給光

------

留言區最多人共鳴的一句話是：

💬「如果最後為了繳稅，只能賣祖產，那到底傳承了什麼？」這是很多台灣家庭的真實結局。不是不想留，而是現金在最需要的時候斷鏈了。R姐最後幫張爸爸換了一個完全不同的視角。

📖 傳承，不只是資產的數量，而是順序與節奏。有些資產，適合慢慢給。有些錢，必須在第一時間就到位。有些安排，是留給未來老年的自己。

這不是悲觀，是成熟 🌱

不是不信任孩子，而是提前替所有人留後路。

🔹 定期給，不一次掏空

🔹 分批用，不怕被騙

🔹 有人管，不怕失控

這不是對人不放心，是對人生有準備！張爸爸最後說的一句話，讓人紅了眼眶 😢

💬「我原本以為，我留下的是房子。現在才知道，我留下的是，孩子不用為錢互相傷害的未來。」

規劃代表--你希望家人，用什麼方式記得你 ❤️

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

 👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #遺囑 #房地產 #財富傳承 #不動產抵繳遺產稅

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔
往下滑看更多精彩文章
2026年12生肖所有運勢一次看！屬龍、屬豬迎大運，這生肖財運小心勿投機

2026年12生肖所有運勢一次看！屬龍、屬豬迎大運，這生肖財運小心勿投機

2026-01-06 10:51 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

踏入 2026 丙午馬年，五行火氣旺盛，象徵節奏加快、局勢翻動，在星座專家艾菲爾老師的觀察中，這是一年「烈火煉金」的關鍵轉折期，有些生肖在壓力中被迫升級，有些則因貴人與時機齊備而乘勢而起。太歲的推動不只是吉凶分野，更像一場提醒：誰該衝、誰該守、誰該轉彎。以下為艾菲爾老師所解析的 2026 年十二生肖整體走向，從事業、財運、感情到身心狀態，提供一份務實而清醒的年度參考。

來源轉載自 星座專家艾菲爾老師。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖鼠：正沖太歲：變動中求生存

午鼠相沖，2026 年對屬鼠者而言是高變動的一年，職場容易出現突發調整或方向急轉，與其被推著走，不如主動應變，財運起伏明顯，務必預留現金流，避免投機。感情短暫熱絡但不易長久，穩定關係者需留意情緒摩擦。健康重點在作息與泌尿系統，切忌熬夜。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖牛：害太歲：低調是最好的保護色

人際迷霧偏重的一年，職場暗流多，合約與承諾要反覆確認，財務上不宜替人作保或借貸。感情運平淡，信任感是關鍵。腸胃與壓力型不適需留心，生活越簡單越安全。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖虎：自力更生：慢即是快

少了外援，屬虎者今年得靠實力撐場，事業進展慢，但只要不急躁，都是未來的底氣。財運宜守，避免情緒性消費。感情需主動經營，否則容易降溫。規律運動能有效紓壓。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖兔：破太歲：彈性比完美更重要

計畫容易臨時變動，越堅持完美越容易內耗，投資與金錢往來需謹慎，避免口頭承諾，感情桃花多但品質參差，界線要清楚。肝臟與眼睛是今年保養重點。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖龍：吉星高照：舞台終於打開

走出前一年的壓力，2026 年對屬龍者是發光期，事業有貴人提攜，升遷或轉換跑道機會高。財運穩定向上，感情魅力提升，是關係定錨的好時機。注意應酬過量即可。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖蛇：穩步上升：智慧兌現的一年

判斷力與洞察力明顯提升，適合把長期計畫真正落地，財運屬於細水長流型，年底見成果。感情溫和踏實，健康留意換季不適。

生肖馬：值年太歲：壓力即轉機

本命年帶來高責任與高考驗，情緒管理成關鍵，事業若能沉住氣，反而有突破。財運宜守不宜攻，感情避免情緒波及對方，心火與心血管需留心。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖羊：六合太歲：順流而行

整體運勢平順，人際與團隊合作加分，財運穩定，感情溫馨，是適合累積安全感的一年。注意別悶在心裡，情緒要適度流動。

生肖猴：乘勢而上：靈活帶來機會

創意被看見的一年，副業與新嘗試有空間。財運亮眼但需見好就收。感情桃花旺，界線感要清楚，交通與過勞需留意。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖雞：害刑並見：修心是解法

職場考驗多，與人互動需留餘地，財務不宜擴張，感情易冷戰，練習換位思考。呼吸道與發炎問題需注意，靜心有助穩定。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖狗：三合助力：回歸生活本質

運勢平穩，事業適合守成，家庭與情感是重要能量來源，財運與付出成正比，健康關鍵在規律。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

生肖豬：吉星庇佑：收穫期到來

努力容易被看見的一年，事業與財運同步成長。感情甜蜜，健康整體良好，留意飲食與腸胃負擔即可。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#感情 #老師 #貴人 #運動 #生肖虎 #生肖運勢

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚
hotNews__list__item--img

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔

最新文章

2026 天赦日是什麼？怎麼做？給正在重新整理人生的你，一份溫柔的儀式感

2026 天赦日是什麼？怎麼做？給正在重新整理人生的你，一份溫柔的儀式感

#天赦日 #新年 #命理師 # 2026馬年 #內心

就賀日常 2026.01.15 12
聽團人必看！浮現祭 2026 懶人包：FREDERIC 睽違 8 年來台、日韓卡司、票價資訊一次整理

聽團人必看！浮現祭 2026 懶人包：FREDERIC 睽違 8 年來台、日韓卡司、票價資訊一次整理

#音樂 #浮現祭 #Deca joins #日本 #韓國

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.15 13
玄彬黑化封神！《韓國製造》完結監獄鬥毆來真的　網狂讚「越壞越帥」

玄彬黑化封神！《韓國製造》完結監獄鬥毆來真的　網狂讚「越壞越帥」

#玄彬 #Disney #結局 #第二季 #最終回 #鄭雨盛 #韓國製造

女子漾／編輯黃冠婷 2026.01.15 26
暖心送餐不打烊！佳格攜手紅心字會啟動「全營養應援計畫」守護樂齡的營養

暖心送餐不打烊！佳格攜手紅心字會啟動「全營養應援計畫」守護樂齡的營養

#營養 #飲食 #肌力

司徒建銘 2026.01.15 26
朴載範男團 LNGSHOT 出道！他嗓音神似小賈斯汀，成員介紹、音樂風格一次認識

朴載範男團 LNGSHOT 出道！他嗓音神似小賈斯汀，成員介紹、音樂風格一次認識

#朴載範 #音樂 #男團 #韓國

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.15 41
【心理測驗】深夜巷弄的神祕販賣機：測出你的隱藏人格！

【心理測驗】深夜巷弄的神祕販賣機：測出你的隱藏人格！

#心理測驗 #內心 #療癒

SWALLOW 2026.01.15 25
【評論】《黑白大廚 2》在風波壓力下開戰！精采度依然不輸第一季，而冠軍廚師最後感言讓人感慨~但...會有第三季嗎？

【評論】《黑白大廚 2》在風波壓力下開戰！精采度依然不輸第一季，而冠軍廚師最後感言讓人感慨~但...會有第三季嗎？

#黑白大廚第二季 #安成宰 #白種元 #Netflix #黑白大廚

推坑人妻 2026.01.15 31
超萌快閃警報！Butterbear 登陸台灣　CACO、WAVE SHINE、CACO Cafe 跨界聯名一次看

超萌快閃警報！Butterbear 登陸台灣　CACO、WAVE SHINE、CACO Cafe 跨界聯名一次看

#療癒 #禮盒 #咖啡 #Butterbear #CACO #雞蛋糕 #台北 #聯名

女子漾／編輯黃冠婷 2026.01.15 33
周杰倫還沒揮拍就出局！澳網一分大滿貫對上他，自嘲這件事笑翻網友

周杰倫還沒揮拍就出局！澳網一分大滿貫對上他，自嘲這件事笑翻網友

#周杰倫 #粉絲 #運動 #分享 #穿搭 #周杰倫澳網

女子漾／編輯ANDREA 2026.01.15 149
克拉們集合！SEVENTEEN 官方快閃登台北，限定周邊、快閃資訊一次看

克拉們集合！SEVENTEEN 官方快閃登台北，限定周邊、快閃資訊一次看

#SEVENTEEN #周邊 #音樂 #粉絲 #魅力 #SEVENTEEN快閃

女子漾／編輯ANDREA 2026.01.15 38
18+