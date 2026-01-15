2026-01-15 17:47 女子漾／編輯王廷羽
聽團人必看！浮現祭 2026 懶人包：FREDERIC 睽違 8 年來台、日韓卡司、票價資訊一次整理
中台灣最具代表性的春季音樂祭「浮現祭 Emerge Fest」正式公布 2026 年演出亮點，活動將於 2026 年 2 月 28 日、3 月 1 日 在台中清水鰲峰山運動公園登場。自 2019 年開辦以來，浮現祭已連續五年門票完售，2025 年更創下 超過 4 萬 5 千人次入場 的紀錄，也逐步被樂迷視為「預測下一個大勢樂團」的重要指標場景。今天女子樣整理2026浮現祭演出陣容、票價資訊，喜歡音樂的你千萬不要錯過。
2026 浮現祭演出陣容
FREDERIC 睽違 8 年來台！日本人氣樂團首登浮現祭
今年最受矚目的國際卡司之一，正是日本人氣樂團 フレデリック（FREDERIC）。憑藉洗腦神曲〈オドループ〉在 YouTube 創下 1.8 億次觀看、甚至被住友生命選為廣告曲，FREDERIC 早已是日本流行搖滾的重要代表。這次不僅是他們 睽違 8 年再度來台，更是首度站上浮現祭舞台，勢必掀起熟悉又熱血的「大跳」現場。
2026 年浮現祭最鮮明的輪廓，來自大規模集結的 韓國搖滾陣容，彷彿把一張完整的韓國樂團音樂地圖搬進清水。新銳樂團 CAN’T BE BLUE 以清新明亮的吉他聲線與感性旋律描寫愛與離別，2025 年參與 KOCCA「MUSE ON」企劃推出新作〈take it anymore〉，成為新世代樂迷關注焦點。Antenna 娛樂旗下樂團 Dragon Pony 去年首次登上浮現祭便引發討論，先前翻唱草東沒有派對〈但〉在社群掀起熱議，2026 年確定回歸，以更成熟的舞台能量再度登場。
而聲音辨識度極高的 TOUCHED，主唱 Yunmin（윤민）曾在《蒙面歌王》創下九連勝紀錄，被譽為近年最具實力的新生代搖滾嗓音之一。近期更為韓國棒球國家隊獻唱應援曲，現場演出水準屢屢被形容為「吃 CD」。壓軸驚喜則來自 韓國搖滾傳奇紫雨林（JAURIM）。自 1997 年出道，主唱金倫我（김윤아）以獨特嗓音與強烈舞台魅力奠定經典地位。2025 年推出第 12 張專輯《LIFE!》，以同名主打歌持續展現批判與搖滾精神，也成為本屆浮現祭最具象徵性的跨世代卡司。值得一提的是，Dragon Pony 與 TOUCHED 近期皆翻唱〈LIFE!〉，意外串起一條清晰的世代傳承線。
the cabs 復出首場獻台灣 日韓澳泰卡司全面集結
另一個讓樂迷沸騰的名字，是日本數學搖滾代表 the cabs。樂團成立於 2006 年，2013 年解散後成為無數樂迷心中的遺憾。2025 年 1 月正式復出後，東名阪巡演與追加場次迅速完售，話題橫掃社群，而 台灣正是他們復出後的首次海外演出地點，再次印證浮現祭的前瞻選團眼光。
2026浮現祭同樣邀來多組跨國音樂人，包括首度來台的澳洲新勢力 Cosmo’s Midnight，日本創作歌手 音羽-otoha-、FUJI ROCK 新聲 REJAY，以及為 Ado 創作歌曲的 VOCALOID 職人 すりぃ THREEE（同時也是 Aooo 吉他手）。
台灣方面則有 deca joins、美秀集團、滅火器、麋先生、怕胖團、The Chairs 等指標性樂團；海外還包括 ONEWE、SERIOUS BACON、pami 等，卡司版圖橫跨日、韓、澳、泰，規模再升級。
2026 浮現祭票價資訊
浮現祭 EMERGE FEST 2026：冒險新基地 將於 2026 年 2 月 28 日至 3 月 1 日在台中清水鰲峰山運動公園登場，門票將於 11 月 25 日中午 12 點於KKTIX與Klook全面開賣。票價方面，雙日鐵鳥票「冒險先知」為 2,666 元，雙日早鳥票「冒險旅人」2,888 元，雙日預售票「大冒險家」3,188 元，單日預售票「一夕行者」1,988 元，另設身障愛心票，單日 990 元、雙日 1,590 元。
2026 年浮現祭以「冒險新基地」為題全面升級，主舞台將首度進駐台中自由車場——全台唯一獲 UCI 認證的木質賽道。主視覺「浮現神殿」則以清水牛罵頭遺址、狛犬守護意象為靈感，象徵開啟冒險入口，邀請所有樂迷踏入未知音樂疆界。
浮現祭 EMERGE FEST 2026：冒險新基地日期：2026.02.28 – 03.01
地點：台中清水鰲峰山運動公園
售票資訊：全票種 11/25 中午 12:00 開賣（KKTIX／Klook）
演出陣容：美秀集團、터치드（TOUCHED）、滅火器 Fire EX.、怕胖團 PAPUN BAND、go!go!vanillas、すりぃ THREEE、SERIOUS BACON、pami、the cabs、Haku.、CAN'T BE BLUE、kurayamisaka、雪国、Ghost Bookstore、梁河懸、孤獨的利裡等。
