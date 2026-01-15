【評論】《黑白大廚 2》在風波壓力下開戰！精采度依然不輸第一季，而冠軍廚師最後感言讓人感慨~但...會有第三季嗎？

曾在去年引起全球料理熱潮的Netflix料理型生存實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》第二季，在白種元風波襲擊、觀眾拒看網友看衰的壓力下，依然創造高度話題！果然「有實力就不怕被挑戰」，即使賽制大同小異，但依然精彩可及~我真心希望能有第三季！

《黑白大廚 2》正式預告：

不畏風波！黑白分級的階級對戰再度登場

《黑白大廚：料理階級大戰》第一季當年 (不就也是2024年9月的事嗎~笑)開播即造成話題，不僅帶動觀眾對於「廚師」的關注，也再度燃起民眾對「美食」探訪的熱情；節目產生的化學反應可說是前所未有，就連停播多年的《拜託了！冰箱》也因為《黑白大廚》的關係，再度召集原班人馬主持人與廚師嘉賓，重新開播~

p.s 人妻可是超級《冰箱》迷，從2014年主持人還是金聖柱及鄭亨敦時就開始追了！

不過，都市傳說：《黑白大廚》似乎有魔咒，第一季爆紅的許多廚師，都在節目後開始被爆料，而是真是假都沒有驗證，畢竟觀眾都是吃瓜看戲的 (嘆~)；本以為只是這些參賽者因為一夕之間爆紅，所以被爆料，沒想到連主持人/同時也稱得上是《黑白大廚》的靈魂人物—主持人「白種元」，竟然更是從天堂上重重摔落...

本來還很擔心《黑白大廚》第二季是否因此不播了 (畢竟白種元的事件真的影響甚大，絕大部分的韓國人都相當厭惡他，包括我那位明明生活在台灣40幾年的韓國婆婆在內)；沒想到，Netflix的心臟真的是很強大，不甩風波 (我想它們應該是認為「拍都拍了」，製作費用都砸下去了，如果不播，那真的是連本都回不來→我只能說「賭對了~」) ，讓節目逆風上架。

其實，開播訊息一出，很多網友都很唱衰，就連像我這種節目粉絲都很擔心是否能像第一季一樣精彩，畢竟第一季真的是好看到我三刷！幾乎每個大廚來台灣的一些聯名料理我都去搶購...

如此「絕世」的節目內容，要突破？！可說非~常~困~難！ 就像很多代表韓劇要出續集，通常續作都會被罵得非常慘烈 …

賽前就知結果？冠軍料理說明感動全場！

加上在開播前，韓網已經有匿名者爆料，直接把冠軍是誰講出來，只是當時因為白種元風波的關係，觀眾對於節目的興趣缺缺，更不用說去在意冠軍是誰...

不曉得是不是因為結果早被爆料的關係，節目組在採訪片段剪接上也是發生「史上超嚴重失誤」，我想有在追的人應該都知道我在說什麼吧！對~就是已經事先知道「料理怪物」廚師能進入總決賽，因為他戴上能正名自己的「名牌」，只有進入總決賽的廚師才有自己的名字 (黑湯匙)。

我好傷心阿~~~~畢竟是他打敗了我心中最愛的大廚「孫種元」，嗚嗚...(氣！)

而Netflix的上架也是讓人懷疑，他們把準決賽的2集放一周，總決賽1集又放在下一周，對於已經看過爆料的人都猜到最後冠軍賽是哪兩位對決，直接把期待感降到了最低...可能是這個原因，也讓不少觀眾都認為冠軍賽少了緊張感。

最終場競賽，在「為自己做道料理」的題目下，兩位大廚都異常緊張，一方面是比賽的關係，二方面是只有他們兩個人在比賽，他們可能面對的不只是來觀賽的其他大廚們，而是整個攝影棚成千上萬位工作人員的眼睛注視著；結果，「鼓起勇氣回鍋挑戰」的崔康祿拿下冠軍，老實說，我真的為他開心！因為他在解說自己料理所說的話，真的讓人很感動....

「即使我不擅長燉煮料理，仍然裝作自己很擅長。事實上，我做了很多研究，也付出了很多努力，但也因此浪費了一部分人生去假裝，所以連為自己做料理，我也不想再做燉煮料理。

我只是想安慰自己，我一直對自己很嚴厲。連90秒都沒花在為自己做料理上，我想在這個虛擬空間裡，為自己做一道料理。」

尬的~~我直接淚奔...太感動了！！我覺得令人激賞的程度已經不輸給上一季愛德華的心得！

好多遺珠之憾！也藏著好多感人的故事...

《黑白大廚2》同樣是集結百位韓國知名廚師與江湖高手來參加，其中有不少黑湯匙大廚的故事讓人印象深刻，例如為了照顧發展遲緩的兒子而一度淡出餐飲界的「法國爸爸」、罹患可能惡化的難治性罕見疾病，甚至可能發展成漸凍症的「鐵手臂」等。

也有好幾位我想直接飛到韓國餐廳大力應援的大廚，例如「BBQ研究所長」和「尹酒母」，好想去他們的店報復怒吃！

是否可擺脫風波推動第3季？

很多人都拿兩季來做比較，所以就會出現不少「2沒有1好看」的評論，老實說：

論新鮮感：1確實勝出，畢竟前面沒有能比較的東西

論刺激度：我覺得2有贏，好幾場比賽要揭曉結果時，我緊張到一直握著拳頭

論創新性：因為2還是要依據著1的架構走，確實被框架限制住；改太少被說沒創意，改太多又會被說「已經不是黑白大廚」→我若是節目組的人，我應該會很難取捨

平心而論，兩季都是相當精彩也刺激的料理大賽，沒有誰好誰壞！

但至於第三季？！我猜應該是不會有了吧！那就讓我們把好印象留在這吧....期待韓國這種競賽類的實境秀能更上一層，畢竟只有韓國能打敗韓國，哈哈哈哈哈！

