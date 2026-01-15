2026-01-15 16:58 女子漾／編輯黃冠婷
玄彬黑化封神！《韓國製造》完結監獄鬥毆來真的 網狂讚「越壞越帥」
Disney+ 話題韓劇《韓國製造》本週迎來首季大結局，由玄彬、鄭雨盛兩大男神主演，自開播以來話題不斷，更被韓國數據分析網站 FUNdex 評選為「全球話題韓劇亞軍」。最終回不只劇情全面爆發，兩人在監獄中的正面衝突更是拳拳到肉、火藥味十足，玄彬一句怒嗆「你永遠都贏不了我，你是個蠢豬」，直接將情緒推向最高點。
玄彬監獄鬥毆鄭雨盛來真的
而在結尾關鍵畫面中，玄彬一邊抽菸、一邊回頭凝視的冷冽眼神，更瞬間引爆社群討論，網友狂讚「越壞越帥」、「反派顏值天花板」。
最新劇情中，玄彬飾演的雙面大毒梟表面以政府官員身分作為保護色，暗地裡卻將正義檢察官張健榮（鄭雨盛 飾）抓來私刑處置，未料對方迅速反制，甚至買通內部人馬準備將他緝捕歸案。兩人在監獄中長期壓抑的怒火全面引爆，最終正面衝突。
談到這場打鬥戲，玄彬與鄭雨盛都強調「一定要真實」，不刻意追求好看，而是加入扯領帶、推擠撞牆等不體面的動作。鄭雨盛笑說，拍到後來連導演禹民鎬都在旁邊傻眼直呼：「這不像在看武打片，根本是在求生。」
鄭雨盛即興挑釁 玄彬用沉默演出瀕臨崩潰
鄭雨盛也在日前受訪時透露，自己為了讓玄彬角色真正感到不安，經常在現場「不按牌理出牌」，包括即興改變語氣、突然加入動作、冷笑挑釁，甚至臨時唱歌揶揄，目的就是成功激怒對方，逼出最真實的情緒。玄彬則選擇用沉默回應，以低頭、咬牙、急促呼吸等細節，呈現一個菁英男人被逼到極限、瀕臨崩潰的狀態。他坦言：「我想表現的是一個看似完美的人，被一步步推向深淵的瞬間。」
這樣的對戲，也讓鄭雨盛忍不住稱讚：「這就是和老手合作的樂趣，你丟一個球，他不只接住，還會用更刁鑽的角度回擊你。」
戲裡宿敵、戲外惺惺相惜 玄彬告白「出道前就崇拜他」
雖然戲中互嗆、鬥毆毫不留情，但戲外兩人其實是多年好友。玄彬更自爆，出道前就看過許多鄭雨盛的作品，一直以他為目標，沒想到有一天能在戲裡成為宿敵，「看著前輩的臉，卻要展現算計與威脅，其實很有挑戰性。」
鄭雨盛則以一種「前輩的驕傲」看著玄彬，直言對方對表演與藝術的態度，讓他感到非常欣慰與自豪。
毒梟成功上位 第二季伏筆全面鋪陳
在《韓國製造》第一季大結局中，玄彬飾演的大毒梟彷彿已毫無人性，不僅背後有總統親信撐腰，更順利坐上中央情報部局長之位。昔日同事列隊向他鞠躬鼓掌，就連曾試圖暗害他的課長，也不得不低頭為他點菸。
然而危機並未解除。鄭雨盛是否真的就此退場？日本黑幫是否會放過他？而當玄彬與黑幫首領之女前往越南，準備與台灣供應商交易毒品時，竟意外在爆炸現場巧遇正在執行任務的弟弟禹棹奐。得知哥哥真實身分後，兄弟關係瞬間生變，也為第二季埋下更殘酷的伏筆。
Disney+ 攜手中華電信 打造迪士尼主題門市
中華電信今（15）日與迪士尼於台北南區服務中心主題店舉行揭幕活動，宣布在 台北南區服務中心與高雄服務中心 打造迪士尼主題門市，粉絲即日起可前往打卡拍照。申辦指定方案除可享 Disney+ 優惠，還有機會抽中洛杉磯、東京迪士尼旅遊行程與多項好禮。此次合作也讓用戶能一次暢享 Disney+ 六大品牌內容，包括動畫《動物方城市》、玄彬年度大作《韓國製造》，以及台北電影節試映即獲好評的《凶宅專賣店》，還有超過 155 部亞太原創作品。
