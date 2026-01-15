2026-01-15 15:03 女子漾／編輯黃冠婷
超萌快閃警報！Butterbear 登陸台灣 CACO、WAVE SHINE、CACO Cafe 跨界聯名一次看
在快節奏的城市生活裡，「療癒」早已不只是情緒口號，而是一種能被穿上、帶走，甚至坐下來好好停留的生活狀態。泰國超人氣療癒 IP「Butterbear」正式宣布首度登台，攜手加州椰子集團旗下三大品牌 CACO、WAVE SHINE 與 CACO Cafe，共同推出大型跨界聯名企劃《Butterbear 城市療癒計畫》，從服裝、居家到餐飲，全方位把療癒帶進城市日常。
《城市療癒計畫》首站已於 1 月 14 日 在 新光三越台南西門新天地 正式登場，後續也將巡迴 高雄夢時代、台北 101、台北東區與台南南紡，讓 Butterbear 走進城市每一個角落，成為陪伴生活的溫柔存在。
不只是聯名 而是一場把療癒帶進日常的城市企劃
《Butterbear 城市療癒計畫》並非單點式角色合作，而是橫跨穿搭、居家與飲食的整合型企劃。活動期間，三大品牌各自從不同生活場景出發，延伸 Butterbear 所象徵的「陪伴、安心與溫度」，讓療癒不只停留在視覺，而是真正融入日常。
CACO：把 Butterbear 穿進生活裡
以「像剛出爐的溫暖」為設計核心，CACO 將 Butterbear 的療癒形象轉化為好搭、好穿的日常服飾語言。聯名系列涵蓋印有 Butterbear 圖案的 T 恤、襯衫、帽 T、毛衣，以及水手領上衣、連身吊帶褲等造型單品，溫潤色系與舒適剪裁，無論通勤、假日或旅行都能自然融入。
此外，聯名也推出棒球帽、襪子、造型小包等生活配件，讓可愛不只停留在穿搭，而是延伸到日常每個細節。搭配期間限定滿額贈與會員活動，能一次把 Butterbear 的溫暖完整帶回家。
WAVE SHINE：從穿著感受出發的安心陪伴
WAVE SHINE 則以「穿著感受」為核心，將 Butterbear 象徵的陪伴與安心，落實在布料、剪裁與居家設計中。聯名系列不僅涵蓋外出服飾，更著重居家放鬆體驗，推出柔軟內衣背心、睡衣套裝，以及 Butterbear 立體收納包、造型吊飾、室內拖鞋等生活配件。希望透過能被身體實際感受到的舒適，讓放鬆不只是情緒狀態，而是回家後、週末時光中，真正能依靠的日常儀式感。
CACO Cafe：城市裡的療心據點
作為本次企劃中最具「停留感」的場域，CACO Cafe 將 Butterbear 的世界觀完整融入空間、餐飲與甜點設計。活動期間推出多款聯名餐點，包括 Butterbear 造型雞蛋糕、奶油咖啡、泰式打拋豬米漢堡，以及泰式奶茶、檸檬蜂蜜氣泡飲等飲品，從視覺到味覺打造一場療癒小旅行。同步登場的伴手禮 「Butterbear 甜心萬用包禮盒」，內含焦糖奶油糖、海鹽檸檬糖、毛絨化妝包、不織布購物袋與限定紅包袋，不論自用或送禮，都能一次把 Butterbear 的溫暖打包回家。
《Butterbear 城市療癒計畫》活動資訊一次看
1.CACO Cafe 首站檔期台南小西門 檔期1/14~4/7（台南市中西區西門路一段658-1號B1F）
2.CACO Cafe 巡迴據點高雄夢時代 檔期1/21~4/7 （高雄市前鎮區中華五路789號2F）
台北101 檔期1/21~3/1（台北市信義區信義路5段7號B1樓）
台北東區 檔期1/22~4/27（台北市大安區敦化南路1段219號）
台南南紡 檔期1/23~4/7（台南市東區中華東路一段366號1F）
這場期間限定的聯名快閃，不只是角色合作，而是一個把療癒帶進日常的生活提案。從穿搭、居家到咖啡甜點，Butterbear 像城市裡隨時可依靠的小熊朋友，陪伴每個生活片刻，讓整座城市都成為溫柔的療癒據點。千萬別錯過這場溫柔相遇企劃~
活動期間供應餐點：泰式打拋豬米漢堡、Butterbear 造型雞蛋糕、奶油咖啡、泰式奶茶、檸檬蜂蜜氣泡飲、蜂蜜柚子茶
活動期間伴手禮：Butterbear 甜心萬用包禮盒、熊甜蜜脆餅提袋禮盒、長崎蛋糕脆餅禮盒、蜂蜜蛋糕禮盒、海鹽檸檬糖、焦糖奶油糖
滿額與期間限定贈品：依活動期間與消費金額贈送咖啡小熊提袋、圍裙小熊提袋、毛絨杯墊、毛絨髮圈、新年紅包袋、春聯、刮刮樂與手機支架等（數量有限，送完為止）
