韓流女神降臨台北！文佳煐首度來台辦見面會 3/1《Dreamy day》時間、福利一次看
韓流女神真的降臨台北！文佳煐 3/1 舉辦《Dreamy day》見面會親自企劃寵粉福利一次看！憑藉高人氣戲劇作品與穩定實力累積大批粉絲的文佳煐，正式宣布將於3 月 1 日（日）晚間 6 點，在台北 Legacy Tera 舉辦 2026《MUN KA YOUNG FAN MEETING “Dreamy day” IN TAIPEI》，這也是她首次來台北舉行粉絲見面會，消息一出立刻掀起討論。
行動印證寵粉「親自企劃見面會」
日前才成功主持被譽為「韓流音樂葛萊美」的金唱片頒獎典禮，並與成始境搭檔擔任 MC 的文佳煐，也在活動中正式公開來台計畫。對於即將近距離與台灣粉絲見面，她難掩興奮心情，透過問候影片向粉絲發出邀請，坦言這是自己期待已久的時刻，「能親眼見到一直支持、愛護我的大家，真的非常期待，也希望你們能和我一樣開心。」
從《女神降臨》到《瑞草洞》 演技實力與人氣同步累積
文佳煐出道多年，近年憑藉《女神降臨》、《愛情的理解》、《那傢伙是黑炎龍》，以及近期剛播畢的《瑞草洞》等作品，展現極高角色駕馭力，無論是呆萌、率直、霸氣，甚至帶點暗黑氣質的角色，都能精準詮釋，屢獲影評與粉絲肯定。除了演技表現亮眼，她在主持領域同樣備受好評，展現穩健台風與臨場反應力，也讓她在韓流圈的定位更加多元。
只有文佳煐能超越文佳煐
回顧 2023 年於首爾舉辦的粉絲見面會，曾創下極高口碑，讓粉絲留下深刻回憶。這次來台，文佳煐以「超越自己」為目標，不僅主題名稱、內容編排，連互動橋段都親自參與討論與規劃。她也透露，希望這不只是一場單純的見面會，而是能成為粉絲心中具有紀念意義的時刻，「希望透過這次活動，能為支持我的粉絲留下特別的回憶。」
票區圖
2026文佳煐「MUN KA YOUNG FAN MEETING Dreamy day」IN TAIPEII演出時間：2026 / 3/1（日）PM6：00 （實際演出時間以現場為主）
演出地點：Legacy Tera 115臺北市南港區市民大道八段99號
活動票價：VIP區NT$5,280 / A區NT$4,280 / B區NT$3,280 /愛心席NT$1,640
福利說明：全場HI-BYE歡送、全場典藏小卡、全場紀念海報、VIP區PASS證件、1：20團體合照共計300名、親簽海報共計30名、署名親簽拍立得共計20名等
售票時間：2026/1/17（六）PM12：00
購票方式：KKTIX
購票網址：https://zewgr.kktix.cc/events/74701487
福利圖
更多 2026《MUN KA YOUNG FAN MEETING “Dreamy day” IN TAIPEI》 活動詳情，請關注主辦單位 星樂全球 官方 Facebook 粉絲專頁查詢。
