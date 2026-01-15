2026-01-15 10:16 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記
LGT狂想塔羅解密課程｜從牌義到語言引導的實戰養成｜占卜師的專業進化之路
身為一名塔羅占卜師，我一直相信，解牌不只是讀懂牌面上的象徵，而是如何用語言，陪著一個人走進自己的內在世界。隨著占卜經驗累積，我越來越感受到，真正困難的往往不是「看懂牌」，而是如何在對話之中，引導個案看見自己、理解自己，並且願意為生命做出選擇。
在上完陳寬泰老師開設的 LGT負黑冥想卡引導師課程後，我也開始對他所教授的 LGT狂想塔羅解密課程 產生濃厚的興趣。這堂課結合語言引導、潛意識與塔羅實戰，吸引我的不只是「再學一套新牌陣」，而是對「成為更成熟的引導者」的渴望。帶著這樣的心情，我走進了教室，也開啟了一段重新理解塔羅與語言力量的旅程。
LGT狂想塔羅解密課程的語言引導訓練｜重新理解塔羅的對話力量
LGT狂想塔羅解密課程和我過去接觸過的塔羅課程很不一樣，並不只是從牌義開始教，而是從「人是怎麼思考、怎麼說話、怎麼做決定」開始談起。課程結合了 NLP 神經語言學 與 NGH 催眠調整的概念，讓我們在解牌時，不只是給答案，而是學習如何透過語言，引導對方整理內在狀態，看清楚自己真正卡住的地方。
在課堂裡，老師會帶著我們練習觀察對方的語言模式、思考邏輯與情緒反應，並搭配塔羅牌的象徵，協助個案更清楚地理解自己正在經歷什麼。這樣的教學方式，也和我一直以來對塔羅的理解非常契合。我始終相信，占卜不是替人做決定，而是一種能夠陪伴他人梳理人生方向的對話工具，陪著一個人看清楚自己的狀態，找到願意為自己負責的方向。
當語言能夠被好好使用，當提問能夠帶來覺察，塔羅就不再只是預測工具，而是一種溫柔而有力量的陪伴方式。
LGT狂想塔羅解密課程三天紮實訓練｜從牌義到語言引導的實戰養成
為期三天的LGT狂想塔羅解密課程內容非常紮實，從塔羅的發展脈絡與功能意義開始，逐步帶領我們重新理解大秘儀二十二張牌與小秘儀五十六張牌的核心精神，並深入拆解正逆位牌意與占卜流程，讓解牌不再只是直覺反應，而是一套有結構、有邏輯的引導系統。
課程中也安排了許多身心放鬆與情緒整理的實用工具模組，包含個案問題分析、曼陀羅禪卡的簡易應用，以及直覺力的開發練習，讓塔羅不只是解讀命題，更能成為陪伴個案走過情緒狀態的支持工具。
我特別有感的是，整套課程融合了三大狀態調整元素，包含獨家的米爾頓語言模式、NLP 神經語言學，以及 NGH 催眠情緒調整，讓我們在解牌過程中，不只是說出牌的訊息，而是能真正協助個案穩定情緒、釐清思緒，回到內在更清楚的位置。
加上課堂中的實際對練，一人擔任占卜師，一人擔任個案，透過牌卡展開完整的對話過程。老師會在旁觀察每一組的互動，適時給予回饋，提醒我們語氣是否足夠溫和，提問是否真正引導到核心，也協助我們調整說話的節奏與方式。這樣的練習，讓我很真實地感受到，語言本身就是一種力量，而塔羅正是讓這份力量被好好運用的橋樑。
透過這樣反覆實作與修正的過程，整堂課不只是「學會一套方法」，而是讓人慢慢建立起一種更穩定、更有自信的引導狀態，讓占卜不再只是解牌，而是一場能真正陪伴他人的對話。
LGT狂想塔羅解密課程帶來的轉變｜從解牌者走向真正的引導者
三天課程結束後，我發現自己對「占卜師」這個角色有了更清楚的定位。過去我習慣把重心放在牌面解讀與訊息傳遞上，而這堂課讓我重新看見，占卜真正重要的，其實是我站在什麼位置陪伴一個人。當語言開始變得更有意識，當提問開始有方向，整個對話也會跟著慢慢沉澱下來，個案不再只是等待答案，而是願意走進自己的內在狀態，開始為自己負責。
回到實際占卜現場後，我很快就感受到這堂課帶來的改變。面對個案時，我開始更有意識地聆聽他們的語言模式，留意他們說話的節奏、用詞與情緒反應，也更清楚什麼時候該提問，什麼時候該停下來讓對方好好感受。
塔羅依然是我的工作核心，但它不再只是用來預測或給方向，而是成為一座橋，讓對方有勇氣走向自己內在真正的聲音。這堂課帶給我的，不只是一套方法，而是一種更成熟、更穩定的工作狀態，讓我能站在清楚而踏實的位置，繼續走在我相信的塔羅之路上。
LGT狂想塔羅解密課程適合誰｜走向成熟引導者的學習旅程
如果你正在學習塔羅，也開始在意自己在對話中所扮演的位置，這堂 LGT 狂想塔羅解密課程，會是一段值得走進的學習歷程。課程帶領我們重新思考，占卜師如何陪伴一個人走過重要的選擇與轉折，也讓語言成為一種能被好好運用的引導力量。
我會推薦給已經在實務現場服務的占卜師，或是正在學習塔羅、對心理與內在探索有興趣的人。當你開始希望自己的解牌能更貼近人心，更貼近真實的生命狀態，這堂課會帶來很扎實的支持。
對我來說，這是一段重新確認方向的過程。重新看見自己為什麼選擇塔羅，也重新理解自己想成為什麼樣的引導者。當語言被溫柔地使用，當對話被真誠地展開，塔羅便能陪著一個人，走向更清楚的自己。
👉課程相關資訊請私訊陳寬泰老師IG
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數