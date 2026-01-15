2026-01-15 10:09 女子漾／編輯王廷羽
2026 最犯規生活聯名來了！樂扣樂扣 DINOTAENG 呆萌町＋BRITA 三麗鷗全面攻佔日常
歲末年終，生活用品市場被可愛攻陷啦！從杯子、便當盒到濾水壺、開飲機，各大品牌不約而同祭出人氣 IP 聯名，把療癒感直接搬進日常生活。今年最有話題度的兩大合作，非樂扣樂扣 × DINOTAENG 呆萌町與BRITA × 三麗鷗家族莫屬，不只外型犯規，更直接鎖定上班族、學生與年輕家庭的真實使用情境。
台灣限定首發！樂扣樂扣 × DINOTAENG 呆萌町「ONE MORE BITE」系列
樂扣樂扣首度攜手超人氣插畫 IP「DINOTAENG 呆萌町」，以台灣限定首發主題「ONE MORE BITE」正式登場，圍繞「下午茶派對、療癒日常」的生活想像，找來樂觀卻常出包的 QUOKKA 與默默陪伴的 BOBO 擔任雙主角，將「不完美也很幸福」的療癒氛圍帶進日常。
此次聯名推出隨行杯、保鮮盒與隨行配件三大系列、十餘款商品，從手搖飲、咖啡到便當與外出收納一次包辦，完整對應通勤族與學生族需求。即日起於樂扣樂扣全台直營門市、官網及家樂福、寶雅、momo、蝦皮等通路開賣，售價 349 元至 899 元，直營門市同步推出單件 85 折起、兩件以上再贈品牌提袋的限定優惠。
商品設計不只可愛，更講求實用性。「嚼對 FUN 飲吸管杯」主打 750ml 大容量，珍珠、凍飲都好吸；耐熱玻璃隨行杯冷熱皆宜，通勤攜帶剛剛好；304 不鏽鋼彈蓋保溫杯一鍵開啟，外出使用最方便。便當族最有感的，則是可微波的不鏽鋼隔熱便當盒，800ml、1200ml 兩種尺寸，讓呆萌町角色正式進駐每日用餐時光。
BRITA x 三麗鷗 好水好可愛聯名系列
全球淨水品牌 BRITA 也正式加入這波「可愛佔領生活」行列，首度跨界攜手三麗鷗家族，以「好水好可愛」為主題，推出台灣全球首發的限量聯名系列，讓「喝水」這件再日常不過的小事，也多了一份療癒儀式感。Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿與人漢頓全員到齊，通通化身為 BRITA 商品上的主角，把廚房、餐桌與客廳直接變成三麗鷗世界的一部分。
這次聯名一口氣涵蓋四大熱銷品項，從濾水壺、龍頭濾水器到 Cube 開飲機，外型全面換上三麗鷗專屬造型，療癒感瞬間拉滿，同時也保留 BRITA 一貫強調的實用機能與安心濾水技術。聯名系列於 10 月 14 日起在嘖嘖平台限量預購，並於 12 月 1 日起於全台家樂福、momo、蝦皮與百貨通路正式上市，開賣時間一公布便被粉絲列入必收清單。
細看各項商品設計，不只是「可愛就好」。純淨濾水壺大耳狗喜拿聯名版以天藍色保護套搭配立體角色公仔，自動開闔注水設計，無論在家或辦公室都實用又療癒；馬利拉濾水壺酷洛米聯名版則將經典壺型換上粉紫色調，保有單手注水的便利性，同時展現角色鮮明個性。廚房族群最有感的，則是 5 重濾菌龍頭濾水器布丁狗聯名版，一秒切換過濾水與自來水，直接安裝於水龍頭，讓日常飲水更安心。
至於 Cube 開飲機三麗鷗聯名版，則一次集結多位人氣角色，5 秒瞬熱、溫控選擇齊全，無論是沖泡奶粉、熱茶或日常溫水需求都能快速完成，小家庭族群尤其容易被圈粉。BRITA 也表示，希望透過這次聯名，讓每一次喝水的時刻不只是補充水分，而是一種被療癒、被陪伴的日常片刻，讓好水真正融入生活。
