2026馬年四大生肖金錢運爆棚！屬豬、屬猴生意找上門，準備暴富
進入 2026 年 1 月中下旬，根據艾菲爾老師指出，整體財運氛圍出現一個有趣的轉變再是靠運氣搏大的偏財，而是一種「慢慢累積、突然有感」的回收期。這段時間的財富，多半來自過去的努力、被記住的口碑，以及那些當下沒放在心上的人情互動。錢來得不張揚，卻很實在，可能是一筆追加的訂單、一個被介紹的機會，或是一筆原本不抱期待的回款。
以下四個生肖，在未來 20 天裡，特別容易感受到財運水位的上升。
生肖鼠：動中取財，變動反而賺更多
艾菲爾老師指出屬鼠的人，這波財運關鍵字是「變」。計畫臨時調整、客戶需求改動，甚至看似麻煩的臨時狀況，反而可能成為加價或追加的契機。取消又回頭的訂單、臨時救火的急件，都暗藏溢價空間。這段時間拼的不是穩定，而是反應速度。只要你夠靈活、願意多走一步，收入往往比原本預期還漂亮。記得讓自己保持隨時能接球的狀態，財運會在不經意的變局中進帳。
生肖虎：資源整合，合作比單打獨鬥更賺
屬虎者的財運，來自「有人一起做」，艾菲爾老師提到未來 20 天，很適合談合作、跑聯名、或把手上的專長和別人的資源接起來。可能是在一場輕鬆的聚會裡，聊出一個可行的合作方向；也可能是原本卡住的案子，因為有人加入而瞬間通了。這不是搶主導權的時候，而是願不願意放大格局。當你不再什麼都自己來，整體獲利反而更大。
生肖猴：口碑回流，生意自己找上門
屬猴的人，這段時間會明顯感受到「以前的努力沒白費」。艾菲爾老師也特別提到，老客戶回頭、朋友介紹新案子，甚至多年沒聯絡的人突然帶著合作機會出現。這是一種高度信任的財運，不用多推銷，對方就已經準備好買單。特別是做服務、創意或個人品牌的人，這 20 天很可能因為一個推薦，就談成一筆品質很好的合作。記得多翻翻舊訊息，有些財運藏在你以為結束的關係裡。
生肖豬：善意回收，人情變成現金流
屬豬的財運帶著溫度。你過去不計較的付出，開始一點一滴回來：被遺忘的借款歸還、後輩主動回饋，或是家人、長輩在金錢上的支持。這類財運不一定一次很大，但會讓人特別安心。也有機會從親友那裡得到實用的投資訊息或分紅安排。這 20 天，你會很清楚感覺到——原來人情真的會轉成現實生活裡的底氣。
