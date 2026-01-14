2026-01-14 16:09 女子漾／編輯周意軒
銅板價拚好運！SNOOPY、小魔女 DoReMi 領軍康是美，50 元新春抽抽樂 1/16 開抽「商品一次盤點」
新年還沒到，試手氣的理由已經先準備好了。康是美 迎接農曆新年，推出年度話題活動「新春好運 50 元抽抽樂」，主打每抽 50 元、抽抽有獎、絕無空槓，活動自 1 月 16 日起於全台門市開跑，總獎項超過 80 款、累計高達 40 萬抽，規模堪稱歷年之最。
這次更一口氣集結 4 大人氣 IP，從經典卡通到療癒系新寵一次到齊，包括 SNOOPY、mikolu、懶散兔&啾先生，以及喚醒童年記憶的 小魔女DoReMi。不只周邊誠意滿滿，只要單筆購買 12 抽，還有機會把 75 吋 4K 電視或話題主機 Switch 2 帶回家，新春拚好運就靠這一波。
1 經典不敗派：SNOOPY 福氣滿點抽抽樂
SNOOPY 一登場就是安心保證。「福氣滿點抽抽樂」每抽 50 元，就有機會把實用又有質感的周邊帶回家。90 公分大型玩偶存在感超強，擺在客廳就是療癒擔當；四季毯親膚好蓋，追劇或午睡都實用；可微波瓷碗 2 入組與棉麻手提袋，則是日常生活中最容易派上用場的設計。其他還有手機支架、束口袋、鑰匙圈與紅包袋組，新年氣氛直接拉滿。
2 療癒系新寵：mikolu 好心情抽抽樂
首次與康是美合作的 mikolu，是近年社群討論度極高的療癒系 IP。這波抽抽樂最大亮點，是 100 公分「阿蟲巨大化抱枕」，份量感十足，抱一次就回不去；小花絨毛坐墊與相機造型側背包，則精準打中通勤族與上班族的日常需求。從居家拖鞋到收納小物，每一樣都走可愛但不敷衍路線，很適合想用小物療癒自己的族群。
3 躺平哲學代表：懶散兔&啾先生 懶洋洋日常抽抽樂
從貼圖紅到實體的懶散兔&啾先生，這次把「懶得很可愛」發揮到極致。100 公分絨毛玩偶、14 吋手提旅行箱、玩偶冷氣毯與大容量帆布袋，全都是兼顧實用與辨識度的設計。加上零錢包、珪藻杯墊與防水貼紙等小物，讓日常每個角落都多一點放鬆感。
4 回憶殺最強：小魔女 DoReMi 魔女見習生抽抽樂
這一區，幾乎是七八年級生的童年警報。DoReMi 抽抽樂直接端出吹風機、美食鍋、90 公分波龍枕、摺疊旅行袋等大型獎項，不只是收藏，而是真正能用進生活的周邊。粉嫩配色加上角色圖樣，讓日常用品也多了一點魔法儀式感，難怪被不少網友點名「最值得拚」。
小魔女 DoReMi 滿額加購與加贈一次看
除了抽獎，康是美同步推出 DoReMi 滿額加購活動。門市單筆消費滿 388 元，可加購日常系列周邊，包含帆布手提包、捏捏樂、壓克力立牌與刺繡圍巾，每筆發票再送拍立得透卡 1 張。另有指定保養品滿 888 元，加贈造型吊飾購物袋，兼具收藏與實用性，數量有限、送完為止。
活動資訊快速整理活動時間：2026 年 1 月 16 日起，抽完為止
活動地點：全台康是美門市
活動方式：每抽 50 元，抽抽有獎
加碼亮點：單筆購買 12 抽，有機會抽中 75 吋電視或 Switch 2
新年第一波好運，不一定要花大錢。從經典 Snoopy、療癒 mikolu、懶系代表懶散兔，到回憶殺 DoReMi，康是美這次把「抽獎」變成一場全民可參與的 IP 派對。1 月 16 日起，不論是試手氣、拚大獎，還是單純想被可愛包圍，這一波都很難不加入。