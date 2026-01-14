抒發內心的深度舞曲，Tate McRae 的〈NOBODY'S GIRL〉舞出自己內在情感！

via Rolling Stone

Hi there，今年崛起勢頭猛烈的Tate McRae在去年 (2025年) 推出了新專輯《So Close to What》(2025) 的豪華版《SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe) 》(2025)，在原先標準版專輯中已經有〈Sports car〉、〈It's ok I'm ok〉等不少歌曲都獲得不錯的迴響後，豪華版中新增的曲目也都非常不錯，而雖然在其中流量最好的是〈TIT FOR TAT〉，但我今天想推薦的是另一首〈NOBODY'S GIRL〉，這或許是在 Tate 的這個專輯時代我最喜歡喜歡的前三名之一。

這首〈NOBODY'S GIRL〉在推出後的評價普遍也都非常不錯，只不過在流量方面就稍遜一籌了，不過即便如此，在 Billboard Hot 100 上仍舊擠進了前三十名的位置，因此也算是小有成績的一首歌。之所以會想推薦這首〈NOBODY'S GIRL〉，是因為 Tate 算是在現今對於舞曲耕耘最多的年輕歌手之一了，他從外而內地用舞曲帶出內心的情感，打破了今年舞曲通常不對於內在情緒多加琢磨的習慣，讓我有種回到1990、2000年代的舞曲感受。

一般認為這首〈NOBODY'S GIRL〉是 Tate 在和前男友The Kid LAROI分手後的情感抒發，當雙方都作為歌手、都處於事業上升期間時，原本就比較難以抽出時間維持感情，儘管雙人的愛恨情仇外界並不清楚，不過以 Tate 在這首歌中的心情來看，或許和需要挪出更多時間專注在事業上有些關係，畢竟在歌曲中他表達的感覺就是自己想要成為自己的女孩、而不是屬於特定誰的，這在情感、事業上都是很契合的抒發。

用這樣帶有 R&B 及迷幻風格的電子舞曲，Tate 唱出了蘊含著心碎後的自我成長，我很喜歡這種將情感注入舞曲的氛圍，以現代年輕音樂人來說，在舞曲中有強烈情緒的例子並不算常見，有的只是多少提及的那種，因此像〈NOBODY'S GIRL〉這樣情感及旋律並進的歌曲，算是在近期舞曲中走出了不一樣的路線，就更別提 Tate 本身在舞蹈上的造詣，不管是怎麼樣的節奏似乎都難不倒他。

一開始我並沒有太喜歡〈NOBODY'S GIRL〉的 MV，在模糊的濾鏡之中，我認為就只是對於音樂氣氛的營造；然而後來看到了他對於 MV 的概念，是自己獨舞之餘也不過多配合了一些舞團的鏡頭，用類似萬花筒的手法拼湊而成，這種意境正好和歌曲裡只想成為自己的理想不謀而合，所以在這之後每次又回過頭來看 MV 時就更有感覺了，只能說很多細節必須經過理解之後才會更抓得到創作者想要傳達的意涵。

相較起來，Tate McRae 這張《So Close to What》的專輯時代，還沒有達到上一張《THINK LATER》(2023) 的火紅程度，不過以依舊還不錯的商業成績，以及無論標準版或豪華版專輯中的歌曲品質，我認為他一樣有將專輯的高度維持住，在推出偏向迎合大眾流行的舞曲之餘，也仍然不忘將自身的內在融入其中，這也讓這張專輯、這些歌曲成為了值得讓人細品的作品，也就是除了今天分享的這首〈NOBODY'S GIRL〉，專輯中的其他歌曲也很推薦大家聽聽！

