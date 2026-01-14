【有雷】最厲害的那位吃不到他的料理？《黑白大廚2》冠軍出爐！評審為何「零歧見」選他？

2026-01-14 10:30 女子漾／編輯張念慈
最厲害的那位吃不到他的料理？《黑白大廚2》冠軍出爐！評審為何「零歧見」選他？圖片來源：Netflix
最厲害的那位吃不到他的料理？《黑白大廚2》冠軍出爐！評審為何「零歧見」選他？圖片來源：Netflix

黑白大廚2》13日正式迎來最終章！歷經整季高壓淘汰、風格對決與殘酷生存戰，冠軍由「白湯匙」主廚崔康祿以「芝麻豆腐湯品」這道看似低調卻極度誠實的料理，拿下評審一致認可，抱回高達3億韓元的最終榮耀。

決賽第13集以「只為我自己而做的料理」為題，被不少觀眾形容為本季最殘酷、也最赤裸的一關。這一次沒有餐廳定位、沒有市場口味、沒有顧客期待，主廚只能端出最貼近自身人生與信念的一道菜，接受白種元與安成宰 兩位評審的同步審視，必須「零歧見」才能奪冠。

《黑白大廚2》劇照。圖片來源：Netflix
《黑白大廚2》劇照。圖片來源：Netflix

一碗湯，分出高下

決賽對陣本身就話題滿滿。一邊是準決賽「無限料理天國」中，以刷新最高分姿態直闖決賽的崔康祿；另一邊，則是從「無限料理地獄」單一食材生存戰殺出重圍、被視為最大黑馬的「料理怪物」李河成。

兩人不約而同選擇「湯料理」作為人生總結。料理怪物端出風格鮮明、存在感強烈的血腸湯飯；崔康祿卻反其道而行，捨棄視覺衝擊與浮誇技法，選擇耗時費工、極度內斂的芝麻豆腐湯品，把時間、耐性與紀律，全數濃縮進一碗看似平靜的料理中。

品嚐過後，兩位評審罕見毫無歧見，直接將最終勝利指向崔康祿。安成宰直言，這是他評審生涯中從未遇過的決賽主題，也因此更能看清一位料理人最真實的樣子。

《黑白大廚2》劇照。圖片來源：Netflix
《黑白大廚2》劇照。圖片來源：Netflix

「今天不當燉煮人」的選擇

崔康祿在賽後分享，這道料理完全照自己的心意完成。過去他曾因頻繁使用燉煮技法，被貼上「燉煮人」、「燉煮機器」等標籤，甚至連自己都一度假裝很擅長。但在「只為自己而做的料理」這一關，他選擇暫時放下燉煮，對自己說：「至少今天，從燉煮中休息一下吧。」

對他而言，芝麻豆腐不只是料理，而是一種提醒——不能偷懶、必須踏實，正是支撐他一路走來的核心信念。

圖片來源：NETFLIX
圖片來源：NETFLIX

從失敗到登頂的逆襲路

更具象徵意義的是，崔康祿曾在第一季止步，如今以「隱藏的白湯匙」之姿回鍋，成功在第二季登頂，與他2013年於《廚神當道韓國版 2》奪冠的經歷相互呼應，正式達成韓國料理實境節目罕見的「雙冠王」成就。

奪冠當下，他的發言同樣低調而真誠，沒有勝者的鋒芒，只淡淡表示，自己不是什麼特別出眾的料理人，只是無數每天默默站在廚房裡工作的其中之一，這番話也讓不少觀眾瞬間破防。

《黑白大廚2》劇照。圖片來源：Netflix
《黑白大廚2》劇照。圖片來源：Netflix

冠軍出爐後，卻掀起另一場失落

節目播畢後，網路上卻掀起一片失落聲：「冠軍的料理，究竟要去哪裡吃得到？」其他參賽主廚經營的餐廳瞬間成為訂位熱點，被粉絲戲稱為「黑白大廚朝聖地」，但崔康祿過去經營的「食堂 NEO」已於2024年底歇業，目前並無實體餐廳營業，讓網路湧現大量調侃與惋惜聲音。

「所有主廚都能去排隊，偏偏冠軍沒有店」、「最厲害的那位，只存在螢幕裡」，成為社群最常見的留言。也因此，不少觀眾開始期待他透過 YouTube 頻道企劃、期間限定快閃，或跨界節目合作，讓這碗芝麻豆腐湯，真正回到現實餐桌。

自開播以來，《黑白大廚：料理階級大戰 2》連續多週霸佔Good Data Corporation非戲劇、OTT 話題排行榜第一名，最終回不只替比賽畫下句點，也留下關於「料理究竟為誰而做」的長久餘韻。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#芝麻 #餐廳 #崔康祿 #黑白大廚 #料理怪物

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

2026-01-05 08:00 廖嘉紅

「媽，你要把房子用低於市價的金額賣給我，你真的想清楚了嗎？」

病房裡，每天都是女兒照顧；出院後女兒下定決心辭職照顧媽媽

兒子偶爾出現，拍拍肩說一句：「辛苦了。」

幾年後，媽媽把房子用親情價賣給照顧她的女兒。

等她過世，其他家人卻跳出來怒問：

「她憑什麼拿那麼多？」

「照顧就能換房子？那我們算什麼？」

為此一狀告上法院，指控姑姑以「假買賣」的方式取得祖母房產，試圖規避遺產分配，並向法院主張該筆房地產買賣無效。為何法官最終判其敗訴？

------

你看到這裡，心裡是不是也浮現同一個疑問：照顧最多的人，為什麼反而最容易被說成奪產？先說一個很多人不願意面對，但必須先懂的真相。法律，不會自動補償孝順。照顧是情分，不會自動變成「分產的權利」。你做得再多，只要沒有被制度化、文件化、證據化，在法院眼中，財產分配的權利無關。這樣的結果會讓全心付出的照顧者-寒心!

---

R姐覺得，這位媽媽是有智慧的。她沒有讓那個每天陪病、照顧她的人寒心；也沒有讓家人在她還活著的時候，就先為了財產吵翻天。她選擇在意識清楚、關係尚在、還能好好說話的時候，把心意說清楚，把安排做完。真正聰明的長輩，不是等身後讓子女依法吵一輪，而是在生前，就用合法、清楚、不留爭議的方式，把感謝給對的人，把風險降到最低。

------

每個人在生前有權處置自己的財產！在長輩過世前，「繼承人」沒有任何權利。繼承，只在被繼承人死亡的那一刻才發生。這一點，很多人情感上很難接受，但法律其實說得非常清楚。在那之前，房子，是長輩的。錢，是長輩的。她要送、要賣、要花光，只要是清醒、自願、合意，全部都合法。不論你是兒子、女兒，還是代位繼承的孫子女，在她還活著的時候，法律上就是「零權利」狀態。

很多人第一時間會說：「市價 500 萬，賣 166 萬，怎麼可能是真的？」

但法院看的，從來不是便不便宜，而是有沒有實際金流、有沒有錄音錄影、有沒有第三人見證、當事人是不是意識清楚。只要能證明，她知道自己在做什麼，而且是自願的，即便是親情價、三折價，交易仍然有效。這也是為什麼，這起「假買賣」的案件，最後會被法官打臉，被判敗訴。

------

照顧者最常掉進三個誤區。

第一個，是以為「我做那麼多，法律一定會站在我這邊」。不會。法律不會幫你把孝順換算成坪數。

第二個，是認為「大家分一樣，才叫公平」。平均繼承，只對沒付出的人公平。但沒有事前安排，法律也只能用平均這把鈍刀來切。

第三個，是覺得「現在講清楚，會不會太現實」。很多照顧者，特別是女性，選擇沉默，是因為怕被說愛計較、傷感情。但現實常常是，最扛責任的人，最後最委屈。真正有用的不是抱怨，而是做對的事。如果你，或你身邊的人，是主要照顧者，

請記住一件事：照顧不只是情分，也可以合法對價化。不論是低價買賣、報酬給付，還是借貸往來，形式不是重點，證據才是。法院不聽「我覺得」、不聽「大家都知道」，只看金流、文件、錄音錄影，以及第三人證言。

很多家庭不是感情不好，而是什麼都沒說清楚。等人走了才談公平，通常只剩對立。最後，我想留一句話給所有照顧者。你願意付出，是因為愛；但愛如果沒有被規劃，最後很容易變成被犧牲的人。這不是算計，而是讓愛不必靠運氣。讓愛不傷人，讓財富有溫度。如果這篇文章，讓你想到某個人，也許轉給他看看！

#分配的確定比稅更重要

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #媽媽 #感情 #房地產

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

2026-01-12 11:57 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供
圖片來源：Google Gemini、Disney+提供

Google 在 2025 年底推出一波罕見的 AI 訂閱優惠，讓原本被視為「專業級工具」的 Google AI Pro（Gemini Advanced），透過家庭共享方式後，每個人每月只要約 45 元就能使用。這個價格不只包含升級版 Gemini，還直接附送 2TB Google 雲端空間，堪稱是 Google 在 2026 年前釋出的最大一包福利。不過這項優惠目前已進入倒數，活動只剩最後 3 天，今天女子漾整理 Google AI Pro 優惠懶人包，帶你一次看懂有哪些厲害的AI功能及購買資訊。

圖片來源：Google Gemini
圖片來源：Google Gemini

升級 Google AI Pro，實際能用到哪些功能？

實際使用 Google AI Pro 後，除了聊天回覆變得比較聰明之外，還能感受到整體使用體驗的差異。首先是 Gemini 應用程式的升級，AI Pro 會員使用的是 Gemini 3 Pro 等高階模型，在處理邏輯推理、寫作輔助、內容發想或較複雜的指令時，回應的穩定度明顯高於免費版本，較少出現重複或偏離重點的情況。

另外，Gemini 也被整合進多項 Google 既有服務中，包括 Gmail、Google 文件、簡報與 Vids 等工具，使用者在編寫郵件、整理文件或製作簡報時，都能直接透過 Gemini 協助整理內容與調整結構，讓原本需要反覆修改的流程變得更順，對學生、上班族或接案工作者來說，都是日常工作中相對實用的輔助功能。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google AI Pro 這些進階工具也很實用！

Gemini 3 Pro

免費版有時候在整理資訊或回答問題時，容易出現重複或偏離重點的情況。升級後使用的是高階模型，在撰寫摘要、分析長篇報告或進行邏輯推理時，內容結構相對清楚，穩定度也更高。

Nano Banana Pro

免費版在 AI 繪圖時常遇到張數限制，或是生成速度較慢。升級後可使用高階繪圖功能，無論是製作簡報素材、視覺草稿或建立圖庫，都能更順暢完成，不需要反覆等待。

NotebookLM

需要消化大量資料、寫報告或整理重點時，NotebookLM 可使用更高的來源數量與功能上限，並支援語音摘要、學習卡、資訊圖表、簡報與影片摘要，對學生或需要產出內容的人來說相當實用。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

Gemini CLI、Gemini Code Assist

如果有程式設計需求，AI Pro 也提供可在終端機或常見開發環境中使用的程式輔助工具，協助撰寫與優化程式碼。不過這類功能目前以英文介面為主，也較適合進階使用者。

Flow、Whisk Animate

對 AI 影像或影片創作有興趣的人，可以透過文字或圖片生成短片內容，適合用於創意發想或簡單測試。這類工具多屬於實驗性質，每月有使用上限，實際開放情況會依帳號與地區有所不同。

Google One 2TB 大倉庫

方案內含 Google One 2TB 雲端儲存空間，照片、影片、文件與自動備份都算在內。雖然為家庭成員共用，但對手機容量經常不足、或高度依賴雲端備份的人來說，這項福利本身就很有感。

Google Gemini 45 元購買教學懶人包

如果你想用付費版 AI，但又不想每個月花太多錢，這波 Google Gemini 年費方案真的很划算。Google AI Pro 年費折扣後一次付 3,250 元，可用一年，還能最多 6 人共享。找親友一起分攤，平均下來每人每月大約 45 元，幾乎就是少喝一杯手搖飲的錢。用這個價格就能解鎖更聰明的 Gemini 付費功能，還有雲端空間，對常寫文、做報告或想提升效率的人來說，CP 值真的超高。

圖片來源：Disney+提供
圖片來源：Disney+提供

Google Gemini優惠注意事項

1.只限新用戶

這波優惠僅開放給從未訂閱過 Google AI 付費方案的帳號，系統會直接檢查訂閱紀錄。如果你原本就是付費會員，基本上無法套用，除非使用全新的 Google 帳號重新購買。

2.優惠只有第一年，記得先設提醒。

優惠價只適用第一年，期滿後會自動以原價續訂。建議現在就先在行事曆設好提醒，明年再評估要不要續用，避免不小心被原價扣款。

2.雲端空間是大家共用。

方案內的 2TB 是 6 個人共用，不是每個人各自擁有。找人分攤前，最好先講好使用默契，否則遇到重度照片或影片使用者，可能會影響其他人的 Gmail 與雲端空間。

最後提醒，依 Google 官方公告，這波Google AI Gemini 特價活動將於 2026 年 1 月 15 日晚間 11 點 59 分截止。現在剩下的時間不多，如果你是本來就在觀望、想升級 AI 工具，或是順便用低成本擴充雲端空間，千萬不要錯過優惠期限了！

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

Google Gemini 45 元購買教學

1.登入你的 Google 帳戶，在電腦上前往 Google One。

2.在方案頁面選擇「Google AI Pro」，依照畫面指示進行訂閱。

3.確認會員方案價格與付款日期後，點選「同意」。

4.選擇付款方式並完成付款。

5.點擊「訂閱」，完成後即可開始使用 Google AI Pro。

​Google Ai Pro 優惠連結點此

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#AI #上班族 #Gemini

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

【蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】 —— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

2026-01-06 23:23 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

蔣萬安那8分鐘，為什麼北一女國文老師轉傳】

—— 政治人物不靠讀稿機，說出影響力

台北市長蔣萬安去年底在雙城論壇發表的8分鐘演說，北一女中的國文老師在班級群組分享，要學生聽聽市長的演講技巧，更直呼「真精彩」。不過遭到學生質疑「政治不入校園呢？」

我看完蔣萬安8分鐘的演說，拿掉政黨與立場，不論是不是政治人物，都可以跟蔣萬安學習的演說表達力。

▋1 氣勢和自信做好做滿。

他上台後沒有急著開口，而是眼光掃過全場，微笑、站穩，再說第一句話。觀眾在他開口前，就已經被他的自信氣勢帥氣「接住」了。

▋2 幾乎沒有念稿感

不管有沒有題字機，他的眼睛都在看人。很多人一說話，眼神就追著字跑，溫度瞬間歸零，沒有感情，觀眾真的看的出來，聽得出來。甚至脫稿演出，不知道在說啥？

蔣萬安這場幾乎沒有。

▋3 語調有設計

講到1999、市政效率、生生喝鮮奶，語氣鏗鏘有力。提到1219北捷攻擊事件，語調自然放慢、變沉，情緒跟著轉彎，觀眾會跟著走。

▋4 豐富的肢體語言

提到賽先生、德先生，拳頭一握、比出2，視覺焦點立刻被鎖住。你不用記內容，也知道那一刻是重點。

▋5 一開場就吸睛

他說「飛越台灣海峽並不容易」，暗喻之前的卡關，陳述感受加一個停頓，掌聲就出現，高手讓觀眾替他說完沒說出口的話。

▋6 對比法印象深刻

「接觸」比「牴觸」好

「對話」比「對抗」好

「了解」比「誤解」好

「互動」比「衝動」好。

四組排比淬鍊，一句一句敲進腦袋。

▋7 比喻法是高招

蔣萬安說「雙城好，兩岸好」，上海就像是一棵聖誕樹—這是長篇小說「繁花」的作者金宇澄說的。「在上海，各種奇談怪論歷來都可以被允許。五花八門的內容，都可以掛在上頭。」這招厲害，連繁花都用上了。高招。

▋8 用溫度政策行銷

以1999市政回應、生生喝鮮奶說明學生每周有牛奶喝，他把治理拆成高度與溫度，讓冷冰冰的政策變成日常感受。

如果只注意百分比的大多數，那是施政的高度；如果關注到百分比的個位數、小數點，那是施政的溫度。

▋9 金句結尾鏗鏘有力

蔣萬安說，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。「這是我的期待，也是我努力的方向。祝福這一屆的雙城論壇，圓滿成功「雙城好，兩岸好。」

▋10 幾乎沒有贅字

沒有嗯、沒有那，代表這不是臨時抱佛腳，是練到肌肉記憶的結果。

如果是你，這8分鐘，就算背稿，可以游刃有餘，匆匆容容？

你可以不同意他的政治立場，但很難否認，蔣萬安確實說出影響力。

這８分鐘演講，我相信，絕對不是一次就完成，刻意練習再練習，才能成就這一場致詞。為他的認真，努力以及超強記憶力拍拍手。




中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#老師 #上海 #蔣萬安

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

她在韓國被警告「不准比球員紅」，來台灣卻能封神？李多慧的故事，比你想的還扯

2026-01-12 08:30 失敗要趁早 - 張念慈

我不追啦啦隊女神，但最近李多慧被抨擊後，我查了她的相關背景，才發現，原來當初她幾乎是逃離般地來到台灣，是台灣人接住了她。

後來發生的種種故事，讓我很難不喜歡李多慧，一秒被她圈粉。

▋不准當主角的韓國啦啦隊

李多慧在韓國起亞虎隊，因為人氣高到蓋過球員，而被應援團長公開批評：「如果想成為主角，就該去當藝人」時，她在家鄉的職涯，彷彿被宣判了死刑。

她的才華、她的努力、她那該死的魅力，在那個環境裡，竟然成了一種錯誤。

這個問題，就像一根尖銳的刺，扎進每個有才華卻不得志的人心裡：為什麼一個如此努力、如此頂尖的人，會在自己的家鄉，被逼到無路可退？

答案很殘酷，但也很簡單。這從來不是她不夠好，而是她選錯了戰場。

▋韓國的「牢籠」：不准比球員紅的潛規則

要理解李多慧的困境，你必須先看懂韓國職棒（KBO）那套根深蒂固的文化體系，一個為頂尖人才量身打造的「牢籠」。

在這個體系裡，啦啦隊的角色定位非常明確：妳是「輔助者」，是球賽的點綴，是為了服務球員與球隊而存在的綠葉。

這裡有一條看不見、卻誰也不敢跨越的紅線，一種嚴格的主從關係。

球員是太陽，啦啦隊就是月亮，只能反射太陽的光芒，絕不允許自己發光。

這種文化，直接扼殺了啦啦隊成員的個人發展。

她們的商業自由度受到嚴格限制，個人的商演、代言都必須經過層層報備與限制。

這就是李多慧面臨的困境。她的舞蹈更有力、笑容更具感染力、粉絲互動更熱情，這些本該是優點的一切，卻讓她成為了那個「功高震主」的威脅。

當她的粉絲數與商業價值開始超越某些球員時，她就觸犯了這個體系的大忌。

在這種環境下，她的才華反而成為了原罪。

▋台灣的「舞台」：把妳當成偶像來捧

然而，當李多慧跨過一片海洋來到台灣，一切都變了。

韓國的「牢籠」，在這裡變成了為她量身打造的「舞台」。  

台灣的職棒環境，對啦啦隊的定位截然不同。

在這裡，她們不是附屬品，而是「球場娛樂的共同核心」，是被當成「運動偶像」來經營的獨立品牌。

球團不僅不限制妳紅，反而鼓勵妳紅，最好紅到發紫。

這份尊重不只是文化上的善意，背後更是一個年產值上看百億新台幣的「應援經濟」。

在韓國，想出一件印有自己頭像的應援毛巾是奢望，得看球團臉色；來到台灣，這卻是每位成員的基本配備，甚至是粉絲瘋搶人氣的指標。

在韓國，跨界代言是禁區；在台灣，經紀公司捧著合約追著妳跑，讓妳可以是歌手、是演員、是綜藝咖，是全方位的藝人。

台灣市場給了她夢寐以求的一切：獨立的商業價值、寬廣的職涯路徑，以及最重要的尊重。

在這裡，李多慧的努力被看見，她的才華被讚賞，她的高人氣被視為球隊的資產，而不是威脅。

這裡簡直就是她的天選之地。當一個對的靈魂，終於站上了對的賽道，接下來的爆發，就只是時間問題。

但光有舞台還不夠，妳還得用實力證明，自己配得上這份萬眾矚目。

▋用汗水讓所有人閉嘴

來到台灣後，李多慧並沒有躺在紅利上享受掌聲。

相反的，她用一種近乎偏執的努力，向所有人證明：她的成功，不是僥倖。

明明是外國人，但李多慧沒有滿足於比手畫腳和簡單的問候。

她達成了許多外籍藝人難以企及的里程碑，在一場公開演講中，以長達三十分鐘的全中文應答，全程不需翻譯。

這背後付出的時間與心血，讓所有認為她只是來「撈金」的酸民，徹底閉上了嘴。 

這份誠意，超越了所有外籍表演者。

在情感上，她不只把台灣當成工作場所，而是當成家。她稱呼台灣的粉絲為「你們是我在台灣的第一批朋友，也是我一輩子的朋友。」 

颱風「樺加沙」重創花蓮，李多慧先透過賑災基金會捐出 30 萬元，人更真的到現場，素顏、包包頭、脖子圍毛巾，穿雨鞋彎腰鏟土，低調加入「鏟子超人」的隊伍。 

她用最真實的生活，證明自己正在深耕這片土地。

粉絲追隨的，早已不是某隊的啦啦隊員，而是「李多慧」這個名字本身。

她的成功，更引爆了席捲全台的「大韓援時代」，讓安芝儇、李珠珢等頂尖好手，前仆後繼地踏上這片應許之地。

李多慧不只靠天賦或運氣，而是靠著那份不願向任何規則認輸的拚勁，開創了一個時代。

▋你的價值，由你選擇的跑道決定

越是了解李多慧，越讓我由衷佩服也喜歡她。

李多慧的故事，早已超越一個啦啦隊員的範疇。她是一個勇敢掙脫束縛、選擇自己舞台，並用真心贏得尊重的追夢者。

我在她身上看到了三個重要的職場體會：

①有時候被批評、被排擠，真的不是我們不夠好，很可能只是我們待的地方不適合。

與其耗盡心力去迎合一套不屬於你的規則，不如勇敢轉身，去尋找一個能讓你自由發光的舞台。

②努力讓自己變得更強，永遠是讓所有酸民閉嘴最好的方法，你的汗水，就是你最硬的底氣。

③無論外界的聲音多麼嘈雜，無論你換了多少個戰場，永遠不要忘記那個最初讓你熱血沸騰的夢想。莫忘初衷，才能在任何地方都站穩腳跟。

 如果你正在一個地方被嫌「太出頭」、被說「別搶戲」、被要求「安分一點」，

也許你該做的不是縮小自己，而是去找一個能容得下你光的舞台。

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

#舞台 #李多慧 #啦啦隊女神

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔

我不是怕沒錢，我是怕孩子以後為了錢吵翻臉 😔

2026-01-08 08:00 廖嘉紅

72 歲的張爸爸，是白手起家的企業家。名下幾筆不動產、一棟穩定出租的套房，生活早就不缺。但那天，他拿著一疊地契走進顧問事務所，第一句話就說：

💬「R姐啊~我不是要逃稅，我只是怕有一天我不在了，孩子會為了這些房子吵到翻臉。」這句話，其實說出了很多父母不敢講出口的焦慮。因為真正讓人不安的，從來不是財產多不多，而是--錢在，人卻散了 💔很多父母的第一個直覺都是一樣的。趁自己還清醒、孩子感情還好，先把房子過戶好，事情就算交代完了！

但R姐回張爸爸一句話:⚠️「張先生，你知道嗎?房子一旦過戶，你其實同時失去了三樣東西。控制權、彈性，還有晚年的安全感。」

------

這不是在講稅，而是在講一個多數人沒想清楚的現實。房子一過戶，法規與制度就不再站在父母這一邊。

👉 現在過戶，無論是贈與還是買賣，先繳土地增值稅

👉 現在過戶，舊制變新制，孩子將來出售，再面對高額房地合一稅

👉 更現實的是，一旦孩子缺錢、投資失利、被債務追著跑

房子被賣、被抵押，長輩完全沒有話語權。不是孩子不孝，是法規制度從來不替你顧感情，只認所有權。

-----

很多人接著會問：孩子離婚，跟爸媽的房子無關吧？答案很現實。

❗ 如果沒有事先安排，真的有可能有關！

張爸爸當下愣住，只問了一句：「那我一輩子辛苦留下來的，會不會最後跑到不相干的人手上？」

------

還有一個父母最常做、也最容易後悔的決定。

為了避免被說偏心，選擇每個孩子分一樣。

但家庭從來不是這麼簡單。

有人長年陪伴 🧡

有人在海外打拚 ✈️

有人需要教育支持 🎓

有人適合穩定給付 💰

張爸爸沉默很久，才說：「原來真正的公平，不是數字一樣，而是被理解的分配。」

------

很多人以為，只要寫了遺囑，一切就沒問題了。但不少網友是第一次知道，遺囑會被特留分限制。你想怎麼分，不一定百分之百照你的意思走。寫了，不代表交代清楚了。R姐換了一個角度提醒張爸爸。關鍵不是留給誰，而是什麼時候給、怎麼用、誰來管。

✔️ 有些安排，可以指定對象

✔️ 有些設計，不會落入婚姻分配

✔️ 有些資產，不適合一次給光

------

留言區最多人共鳴的一句話是：

💬「如果最後為了繳稅，只能賣祖產，那到底傳承了什麼？」這是很多台灣家庭的真實結局。不是不想留，而是現金在最需要的時候斷鏈了。R姐最後幫張爸爸換了一個完全不同的視角。

📖 傳承，不只是資產的數量，而是順序與節奏。有些資產，適合慢慢給。有些錢，必須在第一時間就到位。有些安排，是留給未來老年的自己。

這不是悲觀，是成熟 🌱

不是不信任孩子，而是提前替所有人留後路。

🔹 定期給，不一次掏空

🔹 分批用，不怕被騙

🔹 有人管，不怕失控

這不是對人不放心，是對人生有準備！張爸爸最後說的一句話，讓人紅了眼眶 😢

💬「我原本以為，我留下的是房子。現在才知道，我留下的是，孩子不用為錢互相傷害的未來。」

規劃代表--你希望家人，用什麼方式記得你 ❤️

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

 👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #遺囑 #房地產 #財富傳承 #不動產抵繳遺產稅

BTS 2026 世界巡演有台灣！高雄 11 月連唱 3 天，演唱會時間、票價資訊一次看

BTS 2026 世界巡演有台灣！高雄 11 月連唱 3 天，演唱會時間、票價資訊一次看

#BTS #開唱 #演唱會 #高雄

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.14 57
上班不厭世！十大辦公室療癒小物陪你撐到領年終

上班不厭世！十大辦公室療癒小物陪你撐到領年終

#療癒 #上班族 #人氣

網路溫度計DailyView 2026.01.14 396
【有雷】最厲害的那位吃不到他的料理？《黑白大廚2》冠軍出爐！評審為何「零歧見」選他？

【有雷】最厲害的那位吃不到他的料理？《黑白大廚2》冠軍出爐！評審為何「零歧見」選他？

#崔康祿 #芝麻 #餐廳 #黑白大廚 #料理怪物

女子漾／編輯張念慈 2026.01.14 179
從創業失敗到3億獎金！《黑白大廚2》崔康祿金句連發，用這道料理感動評審

從創業失敗到3億獎金！《黑白大廚2》崔康祿金句連發，用這道料理感動評審

#崔康祿 #第二季 #美食 #芝麻 #漫畫 #黑白大廚第二季 #黑白大廚 #金句

女子漾／編輯ANDREA 2026.01.14 127
Danielle被踢出NewJeans淚崩首次直播＋爭議時間軸一次看，5大魅力為何粉絲不退坑

Danielle被踢出NewJeans淚崩首次直播＋爭議時間軸一次看，5大魅力為何粉絲不退坑

#粉絲 #NewJeans #爭議 #穿搭範本 #偶像 #Danielle

女子漾編輯／張念慈 2026.01.14 71
2026 全家 Care Bears 福袋開箱💖14 吋手提行李箱 厭世熊不鏽鋼杯｜APP 登記抽大獎

2026 全家 Care Bears 福袋開箱💖14 吋手提行李箱 厭世熊不鏽鋼杯｜APP 登記抽大獎

#全家Familymart #福袋 # 2026馬年 #CareBears #開箱

VVN 小安 2026.01.14 38
天生耐操體質！這3個生肖生命力特別旺　一輩子走得穩、過得久

天生耐操體質！這3個生肖生命力特別旺　一輩子走得穩、過得久

#生肖 #運動 #屬羊 #話題 #生命 #生肖運勢

女子漾／編輯張念慈 2026.01.14 175
被安成宰譽為「明日之星」！盤點《黑白大廚2》料理怪物8件事，因金融危機創業開餐車、丹麥3星餐廳首位亞洲主廚！

被安成宰譽為「明日之星」！盤點《黑白大廚2》料理怪物8件事，因金融危機創業開餐車、丹麥3星餐廳首位亞洲主廚！

#料理怪物 #餐廳 #黑白大廚 #飯店 #米其林三星 #黑白大廚料理階級大戰第2季

女子漾／編輯Wendi 2026.01.14 202
《驕陽似我》男二「莊序」是誰？8件事認識爆紅新星賴偉明，帥氣不輸男主角宋威龍！

《驕陽似我》男二「莊序」是誰？8件事認識爆紅新星賴偉明，帥氣不輸男主角宋威龍！

#驕陽似我 #角色 #演員 #甜寵劇 #盧昱曉 #陸劇

女子漾／編輯Wendi 2026.01.14 224
一個不用努力，就能慢慢安靜下來的地方｜桃園深眠計劃「無夢·極眠」Karen體驗分享

一個不用努力，就能慢慢安靜下來的地方｜桃園深眠計劃「無夢·極眠」Karen體驗分享

#藝人大小事 #精油 #早睡 #音樂

跟著KarenW.品味人生 2026.01.14 20
18+