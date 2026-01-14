2026-01-14 10:30 女子漾／編輯張念慈
【有雷】最厲害的那位吃不到他的料理？《黑白大廚2》冠軍出爐！評審為何「零歧見」選他？
《黑白大廚2》13日正式迎來最終章！歷經整季高壓淘汰、風格對決與殘酷生存戰，冠軍由「白湯匙」主廚崔康祿以「芝麻豆腐湯品」這道看似低調卻極度誠實的料理，拿下評審一致認可，抱回高達3億韓元的最終榮耀。
決賽第13集以「只為我自己而做的料理」為題，被不少觀眾形容為本季最殘酷、也最赤裸的一關。這一次沒有餐廳定位、沒有市場口味、沒有顧客期待，主廚只能端出最貼近自身人生與信念的一道菜，接受白種元與安成宰 兩位評審的同步審視，必須「零歧見」才能奪冠。
一碗湯，分出高下
決賽對陣本身就話題滿滿。一邊是準決賽「無限料理天國」中，以刷新最高分姿態直闖決賽的崔康祿；另一邊，則是從「無限料理地獄」單一食材生存戰殺出重圍、被視為最大黑馬的「料理怪物」李河成。
兩人不約而同選擇「湯料理」作為人生總結。料理怪物端出風格鮮明、存在感強烈的血腸湯飯；崔康祿卻反其道而行，捨棄視覺衝擊與浮誇技法，選擇耗時費工、極度內斂的芝麻豆腐湯品，把時間、耐性與紀律，全數濃縮進一碗看似平靜的料理中。
品嚐過後，兩位評審罕見毫無歧見，直接將最終勝利指向崔康祿。安成宰直言，這是他評審生涯中從未遇過的決賽主題，也因此更能看清一位料理人最真實的樣子。
「今天不當燉煮人」的選擇
崔康祿在賽後分享，這道料理完全照自己的心意完成。過去他曾因頻繁使用燉煮技法，被貼上「燉煮人」、「燉煮機器」等標籤，甚至連自己都一度假裝很擅長。但在「只為自己而做的料理」這一關，他選擇暫時放下燉煮，對自己說：「至少今天，從燉煮中休息一下吧。」
對他而言，芝麻豆腐不只是料理，而是一種提醒——不能偷懶、必須踏實，正是支撐他一路走來的核心信念。
從失敗到登頂的逆襲路
更具象徵意義的是，崔康祿曾在第一季止步，如今以「隱藏的白湯匙」之姿回鍋，成功在第二季登頂，與他2013年於《廚神當道韓國版 2》奪冠的經歷相互呼應，正式達成韓國料理實境節目罕見的「雙冠王」成就。
奪冠當下，他的發言同樣低調而真誠，沒有勝者的鋒芒，只淡淡表示，自己不是什麼特別出眾的料理人，只是無數每天默默站在廚房裡工作的其中之一，這番話也讓不少觀眾瞬間破防。
冠軍出爐後，卻掀起另一場失落
節目播畢後，網路上卻掀起一片失落聲：「冠軍的料理，究竟要去哪裡吃得到？」其他參賽主廚經營的餐廳瞬間成為訂位熱點，被粉絲戲稱為「黑白大廚朝聖地」，但崔康祿過去經營的「食堂 NEO」已於2024年底歇業，目前並無實體餐廳營業，讓網路湧現大量調侃與惋惜聲音。
「所有主廚都能去排隊，偏偏冠軍沒有店」、「最厲害的那位，只存在螢幕裡」，成為社群最常見的留言。也因此，不少觀眾開始期待他透過 YouTube 頻道企劃、期間限定快閃，或跨界節目合作，讓這碗芝麻豆腐湯，真正回到現實餐桌。
自開播以來，《黑白大廚：料理階級大戰 2》連續多週霸佔Good Data Corporation非戲劇、OTT 話題排行榜第一名，最終回不只替比賽畫下句點，也留下關於「料理究竟為誰而做」的長久餘韻。
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower