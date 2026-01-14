2026-01-14 10:18 女子漾／編輯ANDREA
從創業失敗到3億獎金！《黑白大廚2》崔康祿金句連發，用這道料理感動評審
Netflix韓國熱門實境秀《黑白大廚：料理階級大戰2》剛落幕，隱藏版白湯匙崔康祿以低調卻堅韌的姿態，一路殺進決賽並奪冠，抱走3億韓幣獎金，讓無數觀眾驚呼「這就是真廚藝」。這位非科班出身的「I人主廚」，不靠華麗噱頭，而是用內斂的燉煮技法和真誠態度，圈粉無數，從第一季的配角蛻變成第二季的靈魂人物。
崔康祿的料理起源：從漫畫迷到廚神冠軍
崔康祿的廚師之路，聽起來像勵志漫畫情節。退伍後，他在豬排店和日本料理餐廳打工，迷上美食漫畫《將太的壽司》後，決定轉戰廚界，甚至遠赴日本烹飪學校深造。回國後，他先開壽司店，後轉日式小酒館，卻兩度創業失敗，餐廳「食堂NEO」也在2024年底歇業，如今他主要透過《拜託了冰箱》等綜藝分享料理心得。
真正讓他爆紅的，是2018年《廚神當道韓國版》（MasterChef Korea）第二季總冠軍，從此成為新世代廚師代表。崔康祿擅長日式基底的燉煮料理，強調高湯、醬汁的層次平衡，風格內斂卻充滿創意，外界封他「燉煮人」，但他本人卻笑稱這是壓力來源。IG帳號roi_choi的粉絲，常見他低調分享日常料理，IG上那句「我這輩子都在看別人臉色，現在我決定按照自己的步調做」道盡心聲。
《黑白大廚2》亮眼表現：蒸壽司破紀錄，紅蘿蔔逆轉勝
第二季崔康祿以「隱藏白湯匙」回歸，第一季他就展現穩定實力，這次更上一層樓。準決賽第一輪「無限料理天國」，他花180分鐘專注一道蒸壽司，打破節目最高分紀錄，直接鎖定決賽門票，評審安成宰和白種元被其精準風味征服。第二輪「無限料理地獄」雖非焦點，但整體表現穩健，讓他避開黑湯匙勁敵侯德竹，直面決賽。
整個賽程，他不追快節奏，常陷入沉思，團隊戰中建議改薯泥加肉汁醬汁，化解危機，證明內核穩定的團隊支柱。粉絲直呼，他像「上弦月」，不搶鋒芒卻總在關鍵時刻發光。從團體到個人賽，崔康祿的專注力和壓力下穩定輸出，讓黑白陣營對決更添戲劇性。
金句連發：I人主廚的幽默哲理
崔康祿話不多，但一開口就是金句，迷因製造機本機。第一季就說「如果我被淘汰了，我將一年不上網」，坦率面對失敗。「這道菜有媽媽的味道，雖然我是爸爸」更被做成圖，笑翻網友。「這道料理的靈感來自貪心」則展現自嘲，以及「我一直以來都在看人臉色」這句話更是講出廚師的某刻心聲。
第二季他延續風格，決賽前自言「辛苦了，燉煮人，至少今天，從燉煮中休息一下吧」，撕掉標籤，選擇真我。賽後謙虛說「我不是做出卓越美食的人，只是跟全國廚師一樣努力」，低調態度獲讚。這些話不只幽默，還道出料理本質：不為表演，只為真誠。
決賽神來之筆：芝麻豆腐湯擊敗料理怪物
決賽對上黑湯匙「料理怪物」李河成，主題「只為自己做的一道料理」，需獲白種元、安成宰一致認可，李河成端出濃烈血腸湯，展現個人風格；崔康祿則選內斂芝麻豆腐湯，耗時熬製純粹湯品，強調「為自己而煮」的誠實。
崔康祿：
「即使我不擅長燉煮料理，仍然假裝自己很擅長。
坦白說，我做了很多研究；雖然我付出許多努力，但仍然為了假裝而耗費了一部分人生，所以我不希望連為自己做的料理也做燉煮料理。
我想要安慰我自己。
我一直對自己很嚴厲，連九十秒鐘也不曾花在為自己做料理上面；想到有人只為了我而做料理，就讓我想掉眼淚了。」
他透露，過去真為自己做的只有泡麵，這次擺脫「燉煮人」枷鎖，評審一致點頭，宣布崔康祿勝出，這道菜不華麗，卻感動全場，象徵從失敗中重生，奪冠後消息透露，他將接下新綜藝《美食宅》，粉絲期盼快閃店，讓芝麻豆腐湯重現餐桌。
