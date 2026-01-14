Danielle被踢出NewJeans淚崩首次直播＋爭議時間軸一次看，5大魅力為何粉絲不退坑。圖片來源：Danielle YT

NewJeans成員Danielle遭ADOR開除、正式退出團體後，首度透過社群平台開直播回應風波。鏡頭前的她情緒激動數度哽咽，掩面落淚直言「奮戰到最後一刻，都想着和成員們一起走下去」反覆提到官方粉絲名「Bunnies」，流露出希望粉絲不要離開、仍想繼續走下去的心意，被外界解讀為Danielle預告個人活動重啟、邁向下一階段的重要訊號。

NewJeans與所屬公司ADOR的合約爭議2025年燒不停，團體指控公司並要求解除合約，在法院判決「合約解除無效」後，成員動向開始出現分歧。其中兩名成員確定回歸公司，另有三人仍在協商階段，未料12月29日傳出震撼消息，ADOR宣布終止成員Danielle的獨家合約，正式將她剔除出團，並對其提出高額違約金索賠，金額恐高達1080億韓元，創下韓國偶像解約爭議的新高紀錄。

NewJeans認清現實！放棄抗告「禁止單飛」裁定確定 NJZ夢碎收場。圖片來源：NewJeans粉專

解約後首露面直播 Danielle 掩面哽咽吐心聲

Danielle在直播中向粉絲打招呼：「你好，Bunnies」，隨即因情緒湧上而哽咽，用手掩面坦言「眼淚快掉出來了」。她感謝粉絲這段時間的等待，並表示自己在這段日子學到很多，也有許多必須守著的事。

她提到，每次想到粉絲，最先浮現的是大家的眼神，以及在舞台上相對的瞬間，並強調自己的心裡依然有NewJeans，粉絲也始終是她最珍視的存在。

Danielle也分享近況，表示這段時間曾去旅行，在陌生的天空下重新找回自己，看世界的角度有所改變，對家人的心也變得平靜，並將想對粉絲說的話暫時留在心裡，「總有一天會說出來」。她最後強調，這一切不是結束，而是一個開始，未來會以自己的方式回報大家。

Newjeans。圖片來源：IG@newjeans_official

懶人包時間線｜Danielle 為何離團？ADOR 爭議一次看

2024 年 4 月｜HYBE 展開突擊審計

HYBE以母公司身分宣布對子公司ADOR進行審計，指控CEO閔熙珍試圖掌控公司並讓NewJeans獨立運作。閔熙珍否認指控，反控HYBE旗下 BELIFT LAB 新女團ILLIT抄襲 NewJeans 概念、造型與舞蹈。

2024 年 4 月｜閔熙珍召開記者會反擊

閔熙珍情緒激動召開記者會，強調自己唯一目的是保護NewJeans，並指曾向HYBE提出對ILLIT相似性的質疑卻遭忽視。事件後，HYBE 對閔熙珍提告，糾紛升級。

2024年5月｜NewJeans 成員公開站隊

五位成員聯名提交法律請願，支持閔熙珍、反對HYBE解除其CEO職務。法院一度頒布禁制令，阻止HYBE在股東會期間解雇閔熙珍。

2024年7月｜Danielle 親筆信成關鍵證據

Danielle親手寫信給閔熙珍，信中稱她為「媽媽」與「戰士」，並表示「你是我們的守護者，也是我們的家人」，展現深厚情感，該信後來被視為重要證據之一。

2024年8月｜閔熙珍被解除CEO職務

HYBE 董事會解除閔熙珍ADOR CEO職務，改由Kim Joo-young 接任。閔熙珍雖暫以製作人身分參與團體工作，但NewJeans成員表達不滿。

2024年9月｜成員公開發聲＋突襲直播

Minji率先在粉絲平台Phoning表示「什麼都還沒解決」。隨後五位成員突襲進行YouTube直播，要求9月25日前恢復閔熙珍CEO職務，並指控工作場所騷擾、隱私外洩、遭監控等問題。

2024年12月29日｜Danielle 遭開除出團

ADOR宣布終止Danielle的獨家合約，並對其提出違約金索賠，金額推算恐高達1080億韓元，NewJeans五人完整體宣告破局。

2025 年 1 月 12 日｜Danielle 解約後首度發聲

Danielle開直播回應事件，掩面哽咽表示「奮戰到最後一刻」，並強調這不是結束而是開始。

Newjeans。圖片來源：IG@newjeans_official

網友質疑 vs 粉絲護航 輿論出現兩極反應

事件曝光後，網路輿論迅速分裂。一派網友質疑Danielle在關鍵時刻過度情緒化，認為合約糾紛屬法律問題，不應以感性發言模糊焦點，也有人質疑她在團體回歸局勢逐漸明朗之際「成為唯一被開除者」是否另有內情。

但另一派粉絲則全面護航，認為Danielle是整起事件中「承受最多壓力的人」，不僅被剔除出團，還可能獨自面對天價違約金風險。留言中出現大量心疼聲音，包括「她還是勇敢的」、「真的希望她可以好好的」、「感覺像看著她和其他成員一起撐過，最後卻只剩她一個人面對」、「我要心疼死了」，顯示粉絲對她的支持並未動搖。

圖片來源：IG@danielle.njz_

Danielle 5大魅力解析

即使解約爭議引發震盪，仍有不少粉絲直言「最喜歡的就是Danielle」，甚至出現「沒有Danielle我要退粉」的聲音。她之所以能在團內擁有高黏著度，主要來自以下5個關鍵魅力：

1. 混血外型＋甜笑辨識度高 被稱「真人洋娃娃」

Danielle本名牟智慧，出生於2005年，擁有韓國與澳洲雙重國籍。她以混血外型、立體五官與標誌性笑容受到關注，也常被形容有「真人洋娃娃」般的精緻感；身高約166公分，纖細比例與青春臉龐在舞台上特別搶眼。

圖片來源：IG@danielle.njz_

2. 聲線清亮、辨識度高 是團內主唱之一

她被點名是NewJeans聲線辨識度很高的成員之一，清亮嗓音在團體歌曲中容易被聽出來，也因此累積大量「一聽就知道是她」的粉絲評價。

圖片來源：IG@danielle.njz_

3. 不只唱歌還會寫 參與〈Attention〉〈Super Shy〉〈Cool With You〉創作

Danielle 從小學鋼琴、吉他，14歲開始嘗試寫歌，並在雪梨音樂學院學習。出道後她也參與 NewJeans 多首歌曲填詞，包括〈Attention〉、〈Super Shy〉、〈Cool With You〉，被視為「有創作底子」的偶像成員。

圖片來源：IG@danielle.njz_

4. 「真人版迪士尼公主」代表作：為韓版《小美人魚》配音＋演唱〈Part Of Your World〉

她曾為韓版《小美人魚》擔任配音並獻唱主題曲〈Part Of Your World〉，甜美聲線與形象被形容與角色貼合，這段經歷也讓她多了一個強記憶點：「真人版迪士尼公主」。

圖片來源：IG@danielle.njz_

5. 私服穿搭被封「Z世代範本」 也是品牌愛用的清新代言臉

Danielle的私服風格多元，從甜美到街頭休閒皆能駕馭，被形容是「Z世代穿搭範本」。資料同時提到她合作過 Burberry、Celine、YSL Beauty、OMEGA 等品牌，曝光常引發跟著買的效應，帶貨力與時尚討論度兼具。

圖片來源：IG@danielle.njz_

Danielle直播全文

大家好，Bunnies。嗨。

不知道為什麼，在開口打招呼的這一刻，眼淚忽然就湧了上來。這樣站在這裡跟你們說話，感覺有點陌生，卻也讓心裡靜靜地被情緒填滿。

其實只說一句「謝謝你們等我」，怎麼樣都不夠。因為你們一直都在那裡，從來沒有離開過。

有時候在深夜，我會一一讀著你們傳來的訊息。我不是大聲地回應，而是把那些話用剛剛好的方式，仔細地收進心裡。那份溫度，真的能停留很久、很久。

這段時間裡，我學到了很多，也守住了許多重要的事。我看待家人的方式，還有看待這個世界的眼光，都慢慢地發生了改變。

每當想到Bunnies，我腦海裡第一個浮現的，永遠都是你們的眼神。是在舞台上彼此對望的瞬間，是第一次站上舞台時，音樂響起前那一刻的寂靜，就算音樂停了，心卻依然連在一起的那種感覺。

那些回憶，直到現在，仍然靜靜地支撐著我。過去這段日子，我沒有說太多話。我去旅行、我傾聽，也學著怎麼停下來，怎麼安靜地待著。

在陌生的天空之下，我重新遇見了自己，也把想對Bunnies說的那些故事，先留在心裡。雖然現在還沒能說出口，但我希望有一天，你們能讀到那封為你們寫下的信。

我想，有些事情，會在等待中變得更加美麗。有一件事，我一定要親口告訴你們。現在，還有很多狀況正在整理與進行中。等到適當的時候，我會把關於訴訟，還有你們所好奇的一切，全部清楚地告訴你們。

還有一點，我可以非常確定地說：直到最後一刻，我都是真心想和成員們一起走下去的。那份真心，一直留在我的心裡。在我心的一角，始終都有NewJeans。即使我們身處不同的位置，我們仍然懷著同樣的心，作為同一個Bunnies，像兔子一樣，也像家人一樣。我沒有任何後悔，只有感謝，只有勝利。

Bunnies，這不是結束，It’s beginning。接下來的日子裡，不論是音樂、沉默，或那些微小的瞬間，我都想用真誠、用美麗，和你們一起分享。你們曾經給我的那份心意，我會慢慢地，用我自己的方式，一點一點回送給你們。

希望你們接下來的每一天，都能溫柔、健康，並且被光填滿。謝謝你們，Always。這，只是開始。