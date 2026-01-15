2026-01-15 05:20 女子漾／編輯 Wendi
76歲台灣籍傳奇主廚！《黑白大廚2》中餐之神侯德竹主廚7件事，獲胡錦濤、江澤民力讚！
Netflix南韓美食實境秀《黑白大廚2》白湯匙侯德竹主廚一登場就令後輩們肅然起敬，就連評審白種元、安成宰也對他相當敬畏。侯德竹以76歲高齡參賽，在節目中與徒弟、前任青瓦台總統行政主廚千尚鉉上演師徒對決引爆亮點，看似慈祥老爺爺的侯德竹，其實有著「韓國中式料理之神」美譽，今天就讓我們一起來深入認識他吧！
《黑白大廚2》傳奇中菜之神侯德竹主廚1：小學時期成為孤兒
侯德竹1949年12月20日出生於南韓首爾中區小公洞 ，他的父母來自中國山東省，雙親曾經營中餐館，在家中排行老四的侯德竹，還曾幫兄弟姊妹帶過便當。之後侯家移民至韓國，卻遇上韓戰爆發，侯父因戰亂動盪喪生，侯母在其小學時離世，令侯德竹成為孤兒，5名兄弟姊妹也四處飄散，分別在台灣、日本和中國山東省生活。
《黑白大廚2》傳奇中菜之神侯德竹主廚2：為了火腿和香腸當廚師
侯德竹早年生活艱辛，他在1967年離家，輾轉寄宿在朋友家中，侯父友人在首爾聯合國中心酒店西餐廳工作，引薦侯德竹在廚房工作，還承諾讓他任意吃火腿和香腸，這令侯德竹就此踏上烹飪之路。
《黑白大廚2》傳奇中菜之神侯德竹主廚3：首位將佛跳牆引進韓國廚師
侯德竹1972年在半島酒店中餐廳「龍宮」工作，之後飛往日本東京學習粵菜，他是首位將佛跳牆引進韓國的廚師，這道經典中華料理將韓國中餐主流風格從川菜轉變為粵菜，也讓侯德竹在中餐界擁有一定地位。
《黑白大廚2》傳奇中菜之神侯德竹主廚4：因華裔身分遭妻子家人排擠
侯德竹擁有中國民國國籍，他的名字時常被寫成中文發音的「侯德柱」，雖然是華裔，但他出生於首爾，一生都居住在韓國，說得一口首爾方言。侯德竹1973年結婚，但因為他是華裔廚師，妻子的家人們對他相當不友善，當年岳父母甚至沒有出席婚禮，新娘方也沒有任何一位賓客到場致意。
《黑白大廚2》傳奇中菜之神侯德竹主廚5：精湛手藝令胡錦濤、江澤民、朱鎔基讚賞
侯德竹1977年加入新羅酒店八仙餐廳，該餐廳曾在千禧年被評選為「亞洲5大餐廳」之一，主廚侯德竹親自研發200多道菜色，受到中共前任主席胡錦濤、江澤民以及前任國務院總理朱鎔基高度讚揚，他們稱讚八仙餐廳菜餚甚至比中國還要更勝一籌。
《黑白大廚2》傳奇中菜之神侯德竹主廚6：飯店業首位由廚師轉型的高層
1994年侯德竹晉升為新羅酒店董事，成為飯店業首位由廚師轉型的高層， 2005年，侯德竹再次晉升為總經理，同時擔任新羅酒店餐飲總經理，即使他已經退休，年輕一輩廚師們出於尊敬，習慣稱呼侯德竹為「總經理」，這點也在《黑白廚師2》節目中可見。
《黑白大廚2》傳奇中菜之神侯德竹主廚7：米其林指南特別頒發「導師廚師獎」
2023年侯德竹被聘為南韓首爾鉑爾曼格蘭德大使酒店（Ambassador Seoul Pullman）中餐廳「Hobin」（호빈）行政主廚，他秉持著「藥食同源」概念，體現50餘年烹飪生涯中根深蒂固的哲學思想。2024年2月，「Hobin」榮獲《首爾米其林指南》一星，同年侯德竹榮獲米其林指南頒發「導師廚師獎」，侯德竹以76歲高齡活躍於南韓料理界，儼然已成傳奇。
