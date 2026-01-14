2026-01-14 03:08 跟著KarenW.品味人生
一個不用努力，就能慢慢安靜下來的地方｜桃園深眠計劃「無夢·極眠」Karen體驗分享
我發現一件事。
不是只有我，是身邊真的太多人都在撐。
最近真的太多人，活得太緊繃了
撐著把事情做完、撐著不讓自己垮下來、
撐到晚上躺在床上，明明很累，腦袋卻還在轉。
所以今天想分享的，
不是「我學會早睡了」，
也不是「事情變少了」。
而是——
我發現一個可以好好放鬆的地方。
一個，不需要你再多努力，
就能慢慢靜下來的空間。
深眠計劃體驗｜不是要你立刻睡著，而是讓你先放下來
這次我體驗的是結合
七脈輪精油 × 頭部芳療 × 頌缽聲景 的深層放鬆課程，
而且我選的是最完整的方案：
✨ 「無夢 · 極眠」135 分鐘深層課程
老實說，一開始我沒有設定「一定要睡著」。
因為我知道，有時候真正困難的不是入睡，
而是——讓腦袋停止用力。
冥想直覺選精油：身體，其實比腦袋誠實
課程一開始，是用冥想的方式直覺選精油🧘♀️
那個瞬間其實很安靜，也很真實。
你沒有時間分析、沒有理由比較，
就是憑感覺去靠近某一個味道。
我那時候很清楚地感覺到：
身體知道自己需要什麼，
只是平常我們太少聽它說話。
這個開場，我很喜歡。
頌缽聲 × 頭部芳療：不是被「弄睡」，而是慢慢交出去
接下來的流程包含：
• 頌缽音樂
• 頭部芳療
• 臉部放鬆
但它不是那種「按到你一定要睡」的方式。
比較像是：
在每一次呼吸裡，慢慢把白天的雜訊交出去。
📌 我印象最深的一段是頌缽震動的時候。
那一刻，腦袋真的會停。
不是睡著🫧
而是——
終於不用再想了。
那種「腦袋暫停運轉」的感覺，其實比睡著更難得。
結束後的醒腦茶：清醒，但不緊繃
課程最後，喝了一杯醒腦茶。
原本以為會更想睡，但結果完全相反。
整個人很清醒，但不是那種神經繃緊的清醒。
而是：
「我在自己身體裡」的那種感覺。
很穩、很踏實。
如果你也是這樣的人，也許會懂這堂課的價值
如果你最近常常：
• 明明很累，卻一直醒著
• 半夜容易醒來
• 白天腦霧，回到家也休息不了
那我會想跟你說：
這堂課☁️
不是要你立刻變好，而是陪你先好好休息。
有時候，我們需要的不是再一個解法，而是一個可以被接住的狀態。
深眠計劃資訊（桃園芳療體驗）
📍 地點：桃園市桃園區中埔二街186號 1F
⏰ 營業時間：12:00–23:00（完全預約制）
📲 LINE 預約：@282ixdzk
（首次預約有 VIP 優惠）
⚠️ 小提醒：實際流程會依當天身體狀態調整。
這也是我很喜歡的一點：
你不是來配合流程，是流程在照顧你❤️
有些休息，不是為了明天更努力
而是提醒自己：
你本來就值得被好好對待。
