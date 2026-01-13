出國旅遊必備！實測 Pizo 像素風分帳神器：AI 掃描收據太強大，日文發票一秒搞定！從此告別 Excel 記帳地獄，再也不怕跟朋友為了幾塊錢吵架，拯救友情的最後一道防線！💸✨

大家最近有出國計畫嗎？還是正準備跟大學同學來場久違的聚餐？

說實在的，每次跟一大群朋友規劃旅行，我心裡總是既期待又怕受傷害

站在拉麵店門口，店員說不能分開付，於是所有人手忙腳亂地掏錢，有人拿一萬日圓找不開，有人只有幾千韓元，最後只能尷尬地說：「沒關係先記著，回飯店再算！」

最近為了準備下一次的旅遊，我滑手機滑到這款叫做Pizo的 App

一開始我是被它那個復古像素風的介面吸引的，想說

「哇，這記帳軟體也長得太像 Game Boy 遊戲了吧？」

結果實際操作下來，我只能說——它不只是長得可愛，根本是拯救友情的超級英雄啊！

而且它還有網頁版，連那個死都不肯下載 App 的朋友都能搞定🦸‍♂️





就像養了一隻會算數的電子寵物，療癒感拉滿

打開 App 的第一眼，你不會覺得自己在面對冷冰冰的數字

這真的很重要！很多記帳軟體做得像銀行報表一樣，光看就壓力山大，好像在提醒我有多窮

但Pizo充滿了這種可愛的像素風插圖，

還有那隻呆萌的小狗一直在看著你，記帳突然變成一件有點療癒的事情

記帳軟體這種東西，就像是健身房的會員卡，買了不代表你會去

介面如果不夠吸引人，兩天你就懶得開了。

但Pizo把枯燥的「債務關係」包裝得這麼討喜，操作介面直覺，光是這一點我就先給過

乾淨、簡單，沒有那種複雜到像在開飛機的按鈕，直覺到連我那個對 3C 產品過敏的老媽應該都能上手📱✨





再也不用對著外文收據發呆——AI 辨識黑科技

來，我們進入重頭戲。這是我覺得最扯、最想尖叫的功能！😱

在日本或韓國吃飯最怕什麼？最怕全是片假名或韓文的收據！

以前我們要記帳，得一個字一個字 Google 翻譯，

或者乾脆放棄亂打「晚餐」，結果回國看帳本根本不知道那筆三千塊是吃了什麼

Pizo 裡面的這個AI 智慧掃描，真的讓我下巴掉下來

你只要把鏡頭對準那張皺巴巴的收據，甚至是手寫的單據，「卡嚓」一下，它不只幫你把金額抓出來，還會自動辨識品項並翻譯！

它就像是你口袋裡隨身帶了一個精通多國語言的會計師，

不管你是在吃拉麵、買藥妝，還是去便利商店掃了一堆零食，它都能幫你把明細整理得服服貼貼

大家一群人剛吃完燒肉，滿身煙味只想趕快去下一攤

這時候你拿出手機一掃，幾秒鐘搞定記帳。這爽度真的很高！

不用再像以前那樣，把收據塞在錢包深處，等到回國變成廢紙才在懊惱忘了記

這功能真的太神了，光是為了這個 AI 辨識，我就願意一直用下去🤖💡





誰吃多少付多少，不再為了「平均分」吵架

好，記完帳了，接下來就是最尷尬的「分贓」... 啊不是，是分帳環節。

以前最常發生的爭執就是：

「欸，我那天明明沒喝酒，為什麼我要分攤酒錢？」

或是「我只吃了一口和牛，為什麼要跟你們付一樣多？」

這種小事累積起來，真的會讓友情出現裂痕，搞不好回國就絕交了

人與人之間的信任很脆弱，尤其扯到錢的時候💔

Pizo 的分帳功能做得非常細膩。

它可以讓你選擇「均分給全部人」，也可以針對每個人設定特定的金額

那個滑動調整金額的介面設計得很滑順，操作起來有一種莫名的快感

你可以很精確地把每一塊錢都算得清清楚楚，完全不用擔心誰佔了誰便宜

這種「親兄弟明算帳」的透明感，反而讓大家玩得更沒負擔。

我覺得這就是現代人該有的旅遊禮儀啦💸⚖️





朋友沒下載 App 也能用？這招真的絕了

這功能真的解決了我長久以來的痛點

你們身邊一定有那種朋友，叫他下載個新 App 像是要他的命一樣，

總是說「喔手機沒容量了」、「好麻煩喔你幫我算就好」

以前遇到這種人真的會翻白眼，想說你到底多大牌🙄

但Pizo超貼心，它允許你建立「虛擬成員」

也就是說，你可以先在群組裡建一個「小明（虛擬）」，然後在他的名下幫他記帳

等到哪天小明終於良心發現，願意下載 App 了，你再把這個虛擬帳號跟他的真實帳號綁定，所有紀錄無縫接軌！





結算就是一鍵的事，別讓債務過夜

旅行結束，最怕的就是面對那張錯綜複雜的債務網

A 欠 B 100 元， B 又幫 C 代墊了車票 100 元，C 又請 A 喝了飲料...

光用想的腦袋就打結，這簡直比解高等微積分還難！

如果每個人都要轉帳給每個人，光是手續費就虧死了🤯

Pizo 有個我很愛的「債務最佳化」（Debt Simplification）邏輯

它就像是打結耳機線的救星，會自動計算出最簡單的還款路徑。

舉個例子：如果 A 欠 B 100，B 欠 C 100。

普通人會轉兩次帳，但 Pizo 會直接告訴你：「A 直接給 C 100 元就好」。

你看，B 雖然沒收到錢但也沒付錢，債務平了；

C 收到了該拿的錢，A 付了該付的錢。

一次轉帳，搞定三個人的關係。這真的超級省事！

你不需要在那邊轉來轉去，大家只要跟著 App 的指示，把錢轉給對應的人，所有債務瞬間清空～

我拿我跟朋友去沖繩的債務來給大家看看大概長甚麼樣子

那種看著螢幕上顯示「全部清償」的瞬間，真的有一種便秘三天終於通暢的快感（喂～這比喻有點怪但你們懂的！）





為什麼你現在就該下載它？

說了這麼多，其實我只是想表達一件事

旅行是為了創造回憶，不是為了製造麻煩。

我們花大錢買機票、訂飯店，是為了去享受異國的風景，去跟喜歡的人一起冒險

如果因為瑣碎的金錢問題搞得烏煙瘴氣，甚至為了幾百塊錢在心裡留下疙瘩，那真的太不值得了

Pizo就像是一個貼心又聰明的隱形管家，它默默地把最麻煩的事情處理掉，讓你把時間花在真正重要的事情上——比如多吃一支北海道冰淇淋，或是多拍幾張漂亮的合照🍦📸





無論你是要跟另一半同居分攤水電費、跟室友算寵物開銷，還是一大群人出國狂歡， Pizo 都能完美消化

重點是，那個像素風真的太可愛了，光是看著心情就好。

好啦，下次出門玩，別再當那個苦命的 Excel 會計了，把這些雜事交給 Pizo，你只要負責玩就好

相信我，你的朋友們會愛死你的！❤️

Pizo 群組分帳 App | 出國旅遊、聚餐吃飯、費用分攤最佳工具

Google Play 應用程式｜‎App Store