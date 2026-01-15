2026-01-15 10:05 女子漾／編輯黃冠婷
連「家人」也可以租？非催淚片，卻後勁超強！《日租家庭》被封年度暖心佳作
暖心話題電影《日租家庭》宣布口碑場提前登台，影帝布蘭登費雪：「這個故事真正想傳達的是家人可以是我們珍惜的人，而『日租家庭』給了每個人一次新的機會。」
《日租家庭》電影劇情
片中，布蘭登費雪飾演一名長年在日本打拼、始終未能發光的美籍演員，意外加入「日租家庭」服務團隊，成為專門扮演父親、親人或重要他人的角色。起初只是工作，卻在一次次任務中，與客戶建立起難以言說的情感連結，也讓他重新找回對人生的歸屬感。當表演不再只是演出，而是真正陪伴，界線也開始變得模糊。這份工作背後的道德複雜性的同時，也讓他重新找回了人生的意義、歸屬感，以及人與人之間細膩而靜謐的美好連結。
布蘭登費雪親解片名意義
在最新曝光的幕後花絮中，布蘭登費雪直言：「在東京，幾乎什麼都能租，連『家人』也不例外。」導演宮崎光代則補充，這部片並不是在討論交易本身，而是人心的渴望，「即使那份連結是用錢換來的，也可能是真實的情感。」《日租家庭》想談的，是孤單的人如何在短暫陪伴中，重新感受到被需要與被珍惜。
不是催淚，是慢慢走進心裡
《日租家庭》在爛番茄拿下 88% 新鮮度、96% 觀眾好評，影評普遍認為它不是用力煽情，而是用很安靜的方式，讓情緒慢慢滲進心裡。那些短暫卻真誠的相遇，提醒我們，有時候不需要完美的家庭，只需要一個願意陪你坐下來的人。
給人一次新的機會，也重新學會珍惜
在什麼都能被量化、被交換的城市裡，「家人」還能不能被定義？探照燈影業年度話題新作《日租家庭》，用一個看似荒謬卻真實存在的服務設定，溫柔地拋出這個問題。電影宣布將於 2 月 6 日至 2 月 8 日提前推出限量口碑場，搶先為農曆新年帶來一部適合慢慢看、慢慢消化的暖心作品。
最新預告
