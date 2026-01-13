2026-01-13 17:01 女子漾／編輯周意軒
小熊維尼滿 100 周年！7-ELEVEN 全店集點開跑 80 款療癒新品一次蒐集，魯斯佛同步登場
陪伴無數人成長的迪士尼經典角色「小熊維尼」，正式迎來 100 周年。這位走路搖搖晃晃、腦袋永遠想著蜂蜜的小熊，從 1925 年誕生至今，早已成為跨世代的療癒象徵。為歡慶百周年，7-ELEVEN 自 1 月 21 日起推出「小熊維尼 100 周年百變特輯」全店集點活動，一口氣集結超過 80 款獨家商品，從布偶、生活選物到 3C 配件全面到位；同場更加碼推出迪士尼最萌反派貓貓「魯斯佛」系列，讓粉絲一次陷入雙倍可愛暴擊。
1. 百周年限定必收款 「變裝維尼」開箱感直接拉滿
這波集點最大亮點，莫過於為百周年量身打造的「限量布偶吊飾零錢包＋變裝衣服組」。維尼換上不同表情包造型，搭配跳跳虎、小豬等角色的隨機服裝，每一組都是驚喜開箱。布偶背後還貼心設計零錢收納空間，可當吊飾、鑰匙圈或隨身小包使用，當筆加價購 299 元就能入手，話題與收藏價值兼具。
2. 上班族、租屋族最愛 療癒又實用的生活系選物
除了布偶，7-ELEVEN 這次也把維尼帶進日常生活場景。像是能當鏡子又能當手機支架的「多功能手機鏡架」，搭配帶點惡趣味的角色語錄，成為辦公桌上的小亮點；還有造型公仔鏡面時鐘、磁吸懸浮公仔燈、睡衣派對拍拍燈等商品，把報時、照明變成一件很可愛的事。
其中「造型公仔茶几」更是討論度焦點，厚實大公仔不只是擺設，真的能當茶几使用，對於喜歡角色融入空間風格的粉絲來說，是存在感滿分的夢幻收藏。
3. 從出門到旅行都照顧到 時尚配件與戶外用品齊發
這次集點也延伸到外出與旅行情境，包含滑輪拖車購物袋、可折疊雨衣、安全帽、防水洞洞鞋與休閒鞋等，設計上加入維尼 100 周年限定元素，實穿實用又不失角色辨識度。對於通勤族、親子家庭或週末愛逛市集的人來說，都是「真的會用到」的角色周邊。
4. 3C 迷與收藏控也不無聊 藍牙音箱、耳機一次包辦
在 3C 周邊方面，集點商品同樣誠意十足。像是造型旋轉藍牙音箱、真無線藍牙耳機、防丟器、磁吸手機支架與行動電源等，皆由 infoThink、知音等品牌操刀，兼顧功能與造型，讓角色不只是可愛，而是真的融入生活科技。
魯斯佛同步登場 最萌反派貓貓全面入侵日常
不只維尼，7-ELEVEN 也同步推出迪士尼最有個性的反派貓貓「魯斯佛」系列。從 33 公分超大存錢筒、招財貓、公仔盲盒，到絨毛卡套、毛毯、地墊、後背包與生活家電，全系列以臭跩表情與紫色系為主視覺，新年想為家中換點不一樣的氣氛，魯斯佛絕對是另類又討喜的選擇。
集點時間一次看 想搶快閃別錯過
小熊維尼 100 周年全店集點活動自 2026 年 1 月 21 日凌晨起跑，會員於門市消費、繳費或寄取件即可參與當筆加價購。1 月 21 日至 2 月 1 日為門市快閃購階段，不限金額報會員手機即可直接購買；2 月 2 日起則進入集點卡兌換階段，6 點加價購快閃剩餘商品，售完為止。魯斯佛系列則提前於 1 月 14 日展開快閃購，想鎖定特定品項的粉絲，建議直接把時間記下來。