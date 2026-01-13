2026-01-13 16:37 女子漾／編輯黃冠婷
看凶宅卻看到心碎！《凶宅專賣店》倒數上線 把「窮比鬼更可怕」演進現實人生 整理必看4大亮點
Disney+ 懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》將於 1 月 16 日正式上線，目前已進入最後倒數三天。該劇由《女鬼橋》導演奚岳隆攜手郝芳葳導演共同打造，集結金鐘視帝李銘順、金馬新人范少勳與陳姸霏主演，未播先引發高度討論。
故事以神祕房仲公司「義勝房屋」為核心，透過一間間外人聞之色變的凶宅，串起亡靈與生者之間交錯的命運與情感選擇。《凶宅專賣店》日前於台北電影節首映後好評不斷，不只影評人力推，就連實際從事凶宅買賣的業界房仲也點名「真實到起雞皮疙瘩」，被譽為近年少見成功兼顧驚悚與人性書寫的台劇作品。下面整理4大亮點
《凶宅專賣店》4 大必看亮點整理
亮點1：不是「安全牌」台劇，而是影評認證的真・恐怖片
由《女鬼橋》導演奚岳隆操刀，《凶宅專賣店》從一開場就毫不手軟，成功營造電影等級的驚悚氛圍。多位影評人一致認證「這是真的恐怖片」，不靠廉價驚嚇，而是透過聲音設計、節奏與畫面調度，讓恐懼慢慢滲進觀眾心裡，也讓這部作品在 Disney+ 台劇中顯得格外突出。
亮點2：看恐怖片卻看到哭，因為它太貼近現實人生
《凶宅專賣店》最讓人意外的，是在靈異外殼下，包著極為寫實的人性故事。范少勳飾演的角色，因為現實經濟壓力選擇投入凶宅買賣，點出「窮和鬼，哪個比較可怕？」這個殘酷卻真實的問題。劇集不只在嚇人，更不斷提醒觀眾：真正折磨人的，往往是生活本身。
亮點3：17 年資歷凶宅房仲點頭認證：很多細節真的發生過
從業 17 年的凶宅房仲文奕夫直言，《凶宅專賣店》中不少橋段「真的有演進現實生活」。不論是凶宅交易背後的心理壓力，或靈異現象出現的方式，都讓他感到高度共鳴。這種來自第一線的真實感，也讓整部作品的恐懼更貼近日常，而非停留在想像層次。
亮點4：詭異賞屋網站＋創意宣傳，讓世界觀更立體
隨著上線倒數，Disney+ 同步推出詭異賞屋網站與創意宣傳影片，讓觀眾彷彿真的走進「義勝房屋」的世界。由真實房仲擔任面試官，與主演互動、分享凶宅冷知識，不只增加趣味性，也讓劇集設定更加立體，成功拉近觀眾與故事之間的距離。
