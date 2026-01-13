2026-01-13 15:24 女子漾／編輯黃冠婷
朴敘俊沒哭到崩潰，卻讓觀眾先哭了？《等待京道》把「忍住不哭」演成全民共感瞬間
朴敘俊告白「我的2025從京道開始」：這次不是明星，而是作為一個人往前走
Hami Video 全台獨家播出的浪漫成長韓劇《等待京道》上週迎來最終回，大結局寫下自身收視新高，以全國平均 4.7% 劃下句點，也正式為這段陪伴觀眾多時的故事畫上休止符。隨著劇集完結，「京道迷」討論聲量持續延燒，朴敘俊與元志安的演出，被不少觀眾視為近年最有後勁的情感代表作。
朴敘俊感性坦白
飾演娛樂線記者「李京道」的朴敘俊在劇終後感性表示，《等待京道》幾乎定義了他的 2025 年。「我的2025，是從『京道』這個名字開始，也會以這段記憶長久留在心裡。」他形容，這不只是一個角色，而是一段被自己用力珍藏的季節。
他也坦言，每一次新作品都會帶來不同的體悟，但《等待京道》特別明顯，「京道讓『作為人的朴敘俊』往前走了一步，也變得更堅實了。」這樣的轉變，也被不少觀眾解讀為他近年演技層次的重要里程碑。
最動人的不是崩潰，而是「忍住不哭」
相較過往在《三流之路》、《金秘書為何那樣》中較為外放的情感表現，《等待京道》選擇更貼近現實的情緒路線，也成為朴敘俊近年哭戲最多、卻最壓抑的一部作品。他在劇中的哭戲，幾乎沒有歇斯底里的爆發，而是停在眼眶裡、卡在喉嚨裡，紅著眼卻硬撐著不哭。這種「想哭卻不能哭」的狀態，正好對應許多人在現實生活中最熟悉的瞬間，也讓觀眾更容易把自己的經驗投射進角色裡。
朴敘俊也在劇終後坦言，那些為了京道而感到孤單、痛苦，卻同時幸福的時刻，如今都能用「感謝」這個詞，安靜地整理與收藏。
26歲撐起18年人生 元志安成最大驚喜
飾演女主角「徐智友」的元志安，年僅 26 歲，卻成功撐起角色橫跨 18 年的人生跨度。從青春時期的悸動與失落，到成熟後重新選擇愛的勇氣，她以穩定而細膩的情感堆疊，展現超齡的存在感，也讓不少觀眾直言「因為她追完《等待京道》」。
劇終後，元志安也表示，希望這部作品能在完結後，仍以溫柔而安靜的方式留在觀眾心中，「成為一段可以讓人暫時停下來、好好休息的故事。」
一句「我們好好分手吧」 把情緒推向最痛的地方
最終回中，京道與智友好不容易解開誤會，卻因一則八卦報導再度被命運拆散。為了守住對方，京道選擇親手斬斷這段感情，低聲說出那句「我們好好分手吧」，沒有大哭，卻讓無數觀眾情緒瞬間潰堤。
也正因為這樣的留白與克制，《等待京道》沒有落入狗血套路，而是把成人世界裡最熟悉的心碎狀態，演得過於真實。
《等待京道》不只是一部愛情劇的成功案例，也像是朴敘俊演藝生涯中，一次明確的分水嶺——從明星角色，走向能承載角色人生重量的演員。
