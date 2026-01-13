2026-01-13 13:55 女子漾／編輯ANDREA
出國台灣身分消失？誤信旅行社代辦釀大禍，如何避免一次掌握
台灣民眾誤信旅行社代辦「快速通關」赴俄羅斯旅遊，卻在不知情的情況下被申請了中國一次性邊境旅遊護照，返台後遭移民署認定違法，台灣身分隨即被註銷。這起事件由旅遊 Podcaster「花爺」在社群平台揭露，引發外界關注，也再度凸顯出國旅遊時證件風險不容忽視。
事件經過
上個月，一名台灣民眾透過中國當地旅行社報名俄羅斯旅遊團，行程需經由中國出境。旅行社宣稱可協助代辦俄羅斯簽證，並提供所謂的「快速通關」服務，要求旅客配合提交相關資料與手續。
未料實際上，該旅行社替旅客申請的並非俄羅斯簽證，而是效期僅三個月的「中國一次性邊境旅遊護照」。該證件屬於中國核發給其「公民」使用的旅行文件，並非一般外國旅客可合法持有。
旅客返台後，相關資料被移民署掌握。移民署依《行政程序法》進行查證並通知當事人說明，最終認定其行為已違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，依法通報戶政機關廢止戶籍，導致當事人台灣身分一夕消失。
官方回應
移民署證實，近年已處理多起類似案例，並強調台灣人民不得領用任何形式的中國護照，包括一次性邊境旅遊護照，一經確認違規，依法即喪失台灣人民身分與相關權利。
陸委會也重申，這類證件僅供中國公民使用，政府早在2017年、2019年及2025年多次對外示警，提醒國人切勿因轉機、旅遊或便利因素而申領不當證件。
至於身分回復問題，陸委會表示，當事人須另行提出申請，檢附未在中國設籍等相關證明，並須符合「對台灣整體利益有助益」或「具有人道考量」等條件，經審查核准後，才有可能恢復身分。
如何避免踩線
相關單位提醒，民眾若計畫赴中國大陸轉機，或經由中國前往第三地旅遊，應自行循官方管道申請目的地簽證，避免委託旅行社代辦來源不明或法律地位模糊的證件。
出國前也應主動查詢移民署與陸委會的最新公告，確認證件是否合法，並完整保留所有申請流程與文件紀錄，以備日後查證。移民署再次呼籲，切勿貪圖一時便利，否則可能對個人身分與權益造成長遠甚至難以挽回的影響。
