台灣首部嘻哈電影正式開拍！LEO王跨界演男一 攜手金鐘男配黃迪揚飆戲《嘻哈糶手》
最潮開鏡！台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》正式啟動。LEO王跨界挑戰電影男一，攜手黃迪揚熱血飆戲，噴漆儀式宣告開拍。
台灣電影迎來全新潮流篇章！曾以《誰先愛上他的》入圍金馬獎八項大獎的導演許智彥，在與編劇徐譽庭共同打造多部口碑之作後，正式推出首部獨立執導長片。電影日前舉行別開生面的「噴漆開鏡儀式」，全體劇組揮灑創意圖樣，象徵街頭精神正式啟動，也宣告本片正式進入製作階段。
《嘻哈糶手》電影劇情
嘻哈 × 糶手文化交會 從街頭節奏走進一場有笑有淚的成長故事
作為台灣首部以嘻哈文化為核心的電影，《嘻哈糶手》將視角對準傳統漁市中不可或缺的靈魂人物「糶（ㄊㄧㄠˋ）手」。導演許智彥指出，糶手快速喊價、節奏密集的叫賣方式，與嘻哈饒舌在節奏感、押韻與情感表達上有高度共通性，也成為他發展故事的重要靈感來源。他強調，自己心中的嘻哈並非刻板印象中的街頭標籤，而是「用不同方式表達情感的普通人」，電影核心精神定調為「放棄才是真的輸了」，希望傳達即使經歷挫敗，壞經驗也能轉化為前進的力量。
劇情描述剛出獄、人生失意的饒舌歌手吳志榮（LEO 王 飾），來到偏鄉漁港投靠多年未見的老友、單親爸爸傻光（黃迪揚 飾）。他的特立獨行，意外影響傻光正值叛逆期的女兒 Fish（戴雅芝 飾），讓她從班級邊緣人，逐步在合唱團比賽中嶄露光芒。三人在家庭代溝、社會偏見與自我認同的拉扯中，透過嘻哈文化重新建立連結，交織出一段關於成長、理解與選擇的動人冒險。
LEO王跨界挑戰電影男一 LEO王坦言曾沒自信、猶豫近一年
首次挑戰電影男主角的 LEO 王坦言，接到邀約時其實相當猶豫，「一開始真的沒什麼自信，想了快一年。」所幸在導演、朋友與製作公司的鼓勵下，劇組特別安排試拍與排戲，讓他逐步適應演員狀態。
LEO 王也分享，與黃迪揚之間自然生成的即興反應，讓他慢慢體會到表演的魅力，「那種不照本宣科、必須當下反應的感覺，很刺激，也很好玩。」
黃迪揚藏不住饒舌魂 高中苦練 Rap「差點就是我演饒舌歌手」
以精湛演技著稱的黃迪揚，這次在《嘻哈糶手》中也終於有機會釋放內心的「饒舌魂」。他笑說自己高中時就是 MC HotDog（熱狗）的鐵粉，為了校慶演出苦練饒舌、自己填詞、下載 Beat 創作，「那時候不會唱歌，就學熱狗寫有押韻的歌詞，還跑去別校表演，很嗨！」
黃迪揚透露，幾年前在金馬創投看到「嘻哈結合魚市場」的題材時，就已經非常心動，「我當時就在想，如果找我，我會不會是演饒舌歌手？」因此當劇組正式邀約時，他幾乎是立刻點頭，深怕錯失機會。雖然最後角色不是饒舌歌手本人，他仍笑說：「至少也算有沾到一點嘻哈邊啦！」
除了雙金演員領銜主演，《嘻哈糶手》卡司陣容同樣亮眼。戴雅芝為角色接受長達半年的饒舌訓練，展現高度投入；實力派演員袁子芸、台北電影節非常新人李鈺婕也加入演出。電影更號召眾多嘻哈圈重量級人物力挺。
《嘻哈糶手》預計於 2027 年正式上映。
