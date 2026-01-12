從練習生被嫌「聲音爛」到金球獎得主！ 《獵魔女團》真人版魯米：拒絕，會把你推去另一條路

那是一種想放棄的瞬間：明明已經努力到整個靈魂快要被抽乾，所有人還是告訴你「不行」。這時候，到底該不該繼續？

第83屆金球獎頒獎典禮上，《Kpop獵魔女團》電影裡那首傳唱全世界的〈Golden〉，拿下「最佳原創歌曲獎」。站上台的創作與演唱者，是Ejae。她握著獎盃，眼眶紅到發亮。

她說想把這座獎獻給「每一位曾被拒絕、曾被關上門的人」。因為她自己，就曾經被關門關了整整10年。

她說，為了成為K-pop偶像努力了10年，最後被拒絕，理由很傷人「聲音不夠好」。那種你努力了一輩子，卻被說「你不行」的感覺，就像被宣告：你根本沒有存在的價值。

但是，Ejae後來的發展卻很勵志，告訴我們：拒絕，會把你推去另一條路。

11歲進SM，十年練習生看別人不斷成功

Ejae金恩在是韓國人，11歲開始進SM娛樂當練習生。為了出道，她日復一日每天早上7點起床，第一個到練習室，晚上11點才離開。

日子一天一天過去，同期的少女時代、f(x)團體一個一個誕生，每一次別人的成功，都像一面鏡子：照出她的渴望，也照出她的焦慮。Ejae開始懷疑，是不是自己差一點點？還是自己永遠都不可能再成功了？

合約到期確定無法出道 開始討厭自己

2015年合約到期，Ejae始終沒有等到出道機會。練習生生涯結束得很安靜，像是一切從來沒有發生過。

那段日子，Ejae籠罩在自我厭惡裡。她明白了殘酷的真相：就算再努力，有些事仍然不會照你想的發生。她對那個「付出一切卻一無所獲」的自己感到抱歉，甚至開始討厭自己。

很多人以為夢碎就是結局。對她來說，那是第一幕。

把痛寫進旋律，反而活了回來

早在門真正關上前，Ejae已經偷偷替自己留了另一條路。2011年，她暫停訓練，去美國讀紐約大學Tisch藝術學院，2014年取得學位。2015年正式離開舞台後，音樂創作成了她的出口。

她把過往的沮喪、痛苦、掙扎，一口氣塞進旋律和歌詞裡。舞台不要她，她就去幕後，自己造舞台。最勵志的地方出現了，Ejae後來以詞曲創作人身分，回到SM，寫出一首又一首爆紅歌。

你一定聽過她的作品：

Red Velvet〈Psycho〉：她詞曲創作人的第一個重大突破。靈感來自與當時男友激烈爭吵，那份拉扯、掙扎被寫成旋律，最後變成經典。

aespa〈Drama〉：更兇、更有力量感，也把她推到「熱門歌曲製造機」的位置。她也為TWICE、Le Sserafim等頂級女團創作，影響力一路往上疊。

十年前被嫌「聲音不夠好」的那個女孩，後來替無數女團寫出讓全世界跟著唱的歌。命運開了Ejae殘忍的玩笑，但她用鐵的意志狠狠回敬。

〈Golden〉怎麼誕生：牙醫路上，哼出的副歌拯救了自己

2020年底，她加入Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》配樂團隊，還成為主角Rumi的幕後歌聲。〈Golden〉的誕生，像電影一樣巧。

她說靈感是在去看牙醫的路上冒出來的。製作人傳來伴奏時，她戴著耳機走在街上，一段旋律直接在腦中亮起。她立刻拿手機錄下語音備忘。那段沒修飾、很原始的哼唱，最後成了〈Golden〉副歌的靈魂。

有趣的地方來了，Ejae過去寫的歌曲多偏向黑暗與掙扎，像〈Psycho〉、〈Drama〉，那是過去的傷口在說話。

〈Golden〉不一樣。她說那是她第一次寫「希望」，一種「苦樂參半的希望」。每天都想放棄，但心裡有個很小的聲音叫她再撐一下。她透過替角色Rumi發聲，像是在跟那個曾經失望的「小Ejae」和解。原來你救不了當年的自己沒關係。你可以長大後回頭，把她抱起來。

全球狂熱：告示牌冠軍8週，最後站上金球獎

〈Golden〉發行後的成績很誇張，誇張到像在替她的十年做總清算。登上美國告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）冠軍、冠軍連續蟬聯長達8週、成為本世紀在百強單曲榜冠軍停留最久的女聲組合歌曲，超越天命真女（Destiny’s Child）的紀錄，最終拿下第83屆金球獎「最佳原創歌曲獎」。

當年被嫌「聲音不夠好」的Ejae，後來用一首歌讓全世界把她的名字唸出口。

拒絕，會把你推去另一條路

我看著Ejae拿獎的新聞，感動得想哭。因為這個獎不是為風光的人錦上添花。它是一種鼓舞，給那些努力很久，還在原地的人。

你可能想進一扇門，卻被人狠狠甩在門外。你可能也曾經以為，那就是你全部的價值。

但Ejae用她的人生示範了一件事：有些夢不會照你想的方式實現，它會換一種方式，把你送到更大的舞台。

如果你也努力很久卻始終被否定，也許這是一件好事：你被拒絕的那天，不是你輸了，是你的人生開始改走一條會發光的路。