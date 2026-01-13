2026-01-13 08:00 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【跟蔡依林學習的舞台魅力致詞】 —— 一場三分鐘的頒獎，藏著頂級演說者的所有細節
【跟蔡依林學習的舞台魅力致詞】
—— 一場三分鐘的頒獎，藏著頂級演說者的所有細節
出席第40屆韓國金唱片頒獎典禮，音樂一響，全場還沒看到人，氣場就先到。
蔡依林走出來，抬頭、挺胸、微笑，眼神直接鎖住觀眾，還送了一個 Kiss。那一瞬間，你會發現舞台不是被燈打亮的，是被她接管的。
她沒有急著講話。
先站定，眼觀四方，確認麥克風高度，動作看起來小，其實是在向全場傳遞一個訊號：現在是我的時間，你可以把注意力交給我。
第一句話，她用韓文。
我其實聽不懂漢文，但全場一陣又一陣尖叫，我知道，她用韓文拉近與韓粉的距離。每說一句韓文就適時停頓，讓歡呼進來，再接下一句，把觀眾自然拉進表演裡。
今天她要頒的是新人獎。
她談到自己當年剛站上舞台時，對表演充滿熱情和好奇，每一次都費盡心思，卻也常常懷疑自己不夠好。她告訴台下的新人，只要你站在舞台上「享受舞台」，觀眾一定會感受到你的熱情，鼓勵新人繼續加油。
那段話之所以有力量，是因為她沒有站在高處給建議，而是用過來人的經驗，把曾經擔心自己不夠好，分享給還在努力的人。
我喜歡她說的「享受舞台」。每一次上台，都會緊張，但享受在舞台，全場注目的眼光，用心表演。
儘管結果不是每一次都能讓人滿意，但，盡力了，但求無愧。
接著要宣布得獎者，’她切換成英文，讓台灣和韓國的粉絲都聽得懂。
英文發音清楚、節奏穩定，沒有多餘的炫技。
短短幾分鐘，其實是一堂濃縮的舞台致詞表達力。
1．肢體語言
抬頭、站定、調整麥克風，在開口前就先把全場的注意力收回來。
2 用節奏駕馭觀眾
停頓，讓掌聲進來，再繼續說，舞台的主控權始終在她手上。
3．用故事建立信任
談自己的恐懼與過去，比任何勵志句子都更容易讓人靠近。
4．用語言照顧所有人
切換韓文與英文，讓每一個坐在台下的人都被看見。
真正的舞台魅力，從來不只是聲音或光環。
是你一站上去，全場就願意把注意力交給你。
蔡依林頒獎影片:
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數