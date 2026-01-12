2026-01-12 21:56 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【鬼塚虎歧視移工風暴，賈永婕正面迎戰】 ——領導者公關危機處理實戰手冊
——領導者公關危機處理實戰手冊
▋ 一篇貼文，賈永婕海巡親自回覆
昨天晚上，一篇脆上貼文在社群平台流傳。
一位網友說，她認識的越南移工朋友，在台北101的鬼塚虎專櫃被女店員冷眼對待，語氣不友善。她感嘆，都2026年了，還有這樣的歧視，真的很丟臉。
不少人跟著留言，分享自己在101和鬼塚虎的不愉快經驗，甚至有人直接標註台北101董事長賈永婕。
▋ ① 第一時間回應，先接住情緒
賈永婕親自回覆：「我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要。」
這一步的關鍵，是不先爭辯，不去質疑網友爆料是不是真的，而是先回覆「我知道了，我來了解」，同時直接把101的服務底線定在「一視同仁」。
在危機處理裡，先接住人的情緒，再來處理事情。
▋ ② 不質疑爆料，先認定風險存在
隔天她在自己臉書發文，直球對決，自揭瘡疤。
直接點名「鬼塚虎的事件，對我來說是一個很重要的提醒。」對101、對品牌、對每一位Sales，都是。
她沒有急著切割澄清，而是先提出價值主張。「服務業最基本的，就是一視同仁，耐心、笑容、親切語氣、熱忱與同理心缺一不可。」
▋ ③ 面對負評，反而謝謝網友
她謝謝網友願意說出來，因為這樣才能誠實面對、認真檢討，未來更嚴格要求服務品質。
她也對消費者說，「來101不一定要買東西，來逛、來走、來玩都好，有問題就寫客服信箱，團隊一定會處理。」
這是在把危機，轉化成願意傾聽、願意解決問題。
▋ ④ 親自巡櫃，了解問題，解決問題
從她臉書描述，「自己剛剛去巡櫃，還忍不住買了一堆」，照片應該是鬼塚虎店面拍照，說鬼塚虎是她的愛牌，好穿、好潮，也請大家繼續支持，同時一起來監督。
「巡櫃」兩個字，在危機裡很關鍵。它代表領導者沒有躲在聲明後面，而是走進現場。
她親自去巡櫃，進到第一線，關心問題，了解問題，面對問題，解決問題。
▋ ⑤ 處理事情，而不是獵巫
對那位Sales，她沒有公開批鬥。
她說，「妹妹我不認識你，但你一定還年輕，希望你調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高。」
這是領導者的高度。誰不會犯錯，面對同仁凸槌，她選擇教育和給機會，而不是把人推上火線祭旗。
這會讓組織真的願意改，透過檢討，不斷修正，而不是只剩下罵人。
▋ ⑥ 以身作則，示範公關危機處理
董座都出手了，還親自巡櫃，鬼塚虎隨即發出聲明，啟動內部調查，先行停職涉事員工，若查證屬實將依規定處分，包含解僱在內，並全面加強教育訓練與服務規範。
當最高層把標準拉高，品牌體系就會被迫跟上，不會拖泥帶水。
▋ 快狠準危機處理
當101董事長公開說，服務「一視同仁」，接下來每一位消費者都會用自己的體驗來驗證。
過去，我也會害怕走進101的高檔專櫃，沒有買會覺得不好意思，擔心被冷眼。現在，透過這起事件，我也可以放心來逛、來走、來玩。
▋ 避免野火燒不盡
整起事件，從爆料到高層回應，只燒了一天。
這正是高階品牌在面對第一線服務危機時，最難也最關鍵的一件事：看見問題、處理問題、檢討改進，類似事件不再發生。
消費者要看見的是101的誠心檢討改進。
▋ 身為領導者，親上火線滅火
賈永婕，過去是藝人，現在是台北101董座。面對負評，正面迎戰。
這一次，她示範了什麼叫「負評出現時，最高層站上火線滅火」。
公關危機從來不是品牌最危險的時刻，
真正危險的，是有問題卻沒有人敢站出來的面對，解決，檢討，改進。
照片翻拍自賈永婕臉書
