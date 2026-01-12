天然精油噴霧分享｜從放鬆入眠到日常淨化的雙重陪伴｜清檜森眠噴霧 & 清檜艾草淨身噴霧評價

每天早上，我都會花十五分鐘進行冥想。對我來說，冥想是一段讓呼吸慢下來、將注意力帶回當下，並整理內在狀態的時光。在進行冥想時，我除了會播放適合的音樂，也會搭配香氛，讓自己更快進入安定的狀態。

冥想和放鬆的好朋友，清檜森眠噴霧 & 清檜艾草淨身噴霧

清檜森眠噴霧與清檜艾草淨身噴霧，是我經常用來陪伴冥想與放鬆的香氛選擇。一瓶放在睡前的時光裡，一瓶用來整理內在的狀態。它們的存在很輕盈，卻讓每一次停下來的片刻，多了一份被安放的感覺。

從台灣檜木出發的植萃品牌｜清檜評價與生活香氛分享

清檜是一個長期投入台灣檜木研究與應用的在地品牌，也是在天然防蟲與清潔領域深耕多年的植萃品牌。多年來，他們持續以綠色研發的理念，將草本精油與植物系原料應用於生活用品之中，希望讓台灣特有的檜木芬多精，能夠自然地融入日常。

清檜是在天然防蟲與清潔領域深耕多年的植萃品牌

品牌所使用的檜木來源，來自自然汰換或合法回收的木材。從原物料選擇、製程規劃，到包裝設計的每一個環節，都圍繞在對環境友善的綠色概念之上。這樣的堅持，讓產品在使用時多了一份安心，也讓氣味成為生活中輕柔而穩定的陪伴。

清檜艾草淨身噴霧

清檜希望把森林的氣息帶進生活裡，成為每天都能接觸到的一部分。無論是家中的清潔、防蟲，或是個人的香氛使用，都能感受到那股來自檜木與草本的自然氣息，讓生活的節奏慢慢回到適合自己的狀態。

清檜森眠噴霧與清檜艾草淨身噴霧，瓶身輕巧好攜帶

清檜森眠噴霧與清檜艾草淨身噴霧，延續品牌一貫的精神，選用天然植萃調香，搭配簡約而細緻的噴瓶設計。噴霧的霧感輕柔細膩，使用時氣味會在空間中慢慢散開，不殘留於衣物之上，也讓每一次使用都能自然地融入日常。

睡前枕邊的森林香氣陪伴｜清檜森眠噴霧的氣味層次與使用感受

清檜森眠噴霧

由真正薰衣草、橙花精油以及芳樟木精油調製而成的清檜森眠噴霧，氣味富有層次而柔和。噴灑後，真正薰衣草的草本香氣在空間中展開，帶來乾淨、安靜的感受。橙花精油的氣息在其中慢慢浮現，讓香氣多了一份圓潤與清新感。芳樟木精油的木質氣息延伸在整體香氣之中，呈現貼近森林的穩定感，讓氣味在空間裡自然停留。

清檜森眠噴霧由真正薰衣草、橙花精油以及芳樟木精油調製而成

我喜歡在睡前將清檜森眠噴霧噴在枕頭與床單上，霧感細緻，落在織物上時，香氛隨著空氣慢慢散開，讓整個空間形成安定的氛圍。當氣味在空間裡維持穩定，心也比較容易回到當下，思緒隨著呼吸的節奏慢慢整理，身體進入準備休息的狀態。

睡前噴灑些許清檜森眠噴霧噴在枕頭與床單上，讓整個空間形成安定的氛圍

外宿或旅行時，我也會把清檜森眠噴霧一起帶著。在飯店或陌生的房間裡，噴在枕頭與床單上，熟悉的氣味在空間中展開，讓身體與心維持原本的節奏，也讓睡前的時光保持連續。

冥想與日常裡的草本淨化時刻｜清檜艾草淨身噴霧的氣味與日常感受

除了每天靜心冥想時會使用清檜艾草淨身噴霧，有時在外出回家、探病結束、參加完儀式，或是單純覺得身心有些混亂時，我也會輕輕噴灑在身上，整理當下的狀態，讓自己慢慢安定下來。

冥想時，我都會噴灑些許的清檜艾草淨身噴霧

我很喜歡它使用上的便利感，不需要焚燒，只要隨手一噴，就能完成一段簡單的日常整理。 清檜艾草淨身噴霧是由艾草、迷迭香、香茅與檜木調製而成，噴灑後，艾草的草本氣息在空間中鋪展開來，迷迭香的氣味在其中流動，讓整體香氣帶著清新，香茅的氣息輕柔地存在，散發著清爽的氣息，檜木的木質香調在整體氣味中延伸，讓香氣自然停留在空間裡。

外出時，我也會隨身攜帶清檜艾草淨身噴霧

噴灑清檜艾草淨身像是整理狀態的一種儀式，透過氣味，提醒自己把注意力收回來，讓身心慢慢回到適合自己的位置，讓自己在混亂中維持安定的狀態。

參加完儀式，我都會用清檜艾草淨身噴霧噴灑一下身上的衣物

把氣味放進生活節奏裡｜清檜森眠噴霧與清檜艾草淨身噴霧的日常陪伴

清檜森眠噴霧與清檜艾草淨身噴霧，在我的生活裡分別扮演著不同的角色。森眠噴霧被我放進睡前的時間裡，陪伴我完成一天結束前的整理；艾草淨身噴霧則出現在冥想、外出回家或行程轉換的時刻，讓我把剛剛的行程停在那裡，再回到接下來要做的事情。

清檜森眠噴霧與清檜艾草淨身噴霧

這兩款噴霧的使用方式都很簡單，不需要特別準備，也不需要額外的流程，只要按壓噴灑，就能透過氣味，讓生活中的不同時段有一個清楚的分界。

當我出入醫院時，我都會使用清檜艾草淨身噴霧

如果你平常有冥想的習慣，或是希望在睡前、外出後，或是行程之間，有一個實際又不費力的轉換方式，清檜的這兩款噴霧，是容易隨身攜帶，也能長時間放進日常使用的選擇。

