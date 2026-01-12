3COINS mini toy camera 開箱文｜24種濾鏡、可錄影的復古玩具相機！

最近入手了兩台「Mini Toy Camera」，這次開箱白色跟綠色兩款。日本現在真的超夯，很多地方一上架就被掃光，實體拿在手上的那一刻，只想說一句「這真的很適合收藏」。

日本熱賣的Mini Toy Camera，外型像縮小版復古相機，能拍照、錄影，還有 24 種濾鏡，有型又好玩。圖／小R拍攝

相機，附鍊條可直接掛在身上，拍照、錄影、濾鏡一次滿足，有型又有氛圍感。圖／小R拍攝" src="https://woman-img.udn.com.tw/image/daily/2026-01-12/57b0f88ad74a141affb897f202548880.jpg"> 綠色系的 Mini Toy Camera，外型像縮小版復古相機，附鍊條可直接掛在身上，拍照、錄影、濾鏡一次滿足，有型又有氛圍感。圖／小R拍攝

Mini Toy Camera 走的不是高畫質路線，而是一種很有溫度的「玩具感」風格。拍出來的照片和影片，有一點顆粒、有一點復古，很像小時候拿玩具相機亂拍、卻留下很多回憶的那種感覺。

Mini Toy Camera 背面包裝標示完整功能與規格，包含拍照、錄影、24 種濾鏡、支援 microSD 卡、Type-C 充電等，小小一台其實很有料。圖／小R拍攝

而且它真的不只是有型而已，功能其實很齊全。可以拍照、錄影，有 24 種濾鏡可以玩，還有閃光燈、定時拍；插 microSD 卡（最大 64GB），最高可拍到 1080P，用 Type-C 充電，內建電池大概可以玩一個多小時。

小小一台，附鍊條，可以直接掛在脖子上。出門不用多帶一個相機包，也不會佔包包空間。逛街、旅行、散步、喝咖啡，看到喜歡的畫面，低頭就能拍。

Mini Toy Camera 拍完可以直接在小螢幕上預覽，畫面帶點顆粒與復古感，看起來就像回憶被裝進相機裡一樣。圖／小R拍攝

它不會讓你有「現在一定要拍得很好」的壓力，反而像是在生活裡，順手留下的一點小證據。

這些畫面，用手機拍可能很清楚，但用這台拍，會多一點「回憶感」。

像是以後再翻出來看，會想起當時的天氣、聲音，還有心裡的那種感覺。

那它適合什麼樣的人呢？

如果你是：

1.喜歡可愛小物的人

2.喜歡記錄生活碎片的人

3.不追求完美畫質，反而在意氛圍的人

4.想找一台沒有壓力、可以隨手玩玩看的相機

那這台 Mini Toy Camera，真的會很適合你。

它不是要取代手機或專業相機，而是提醒我們拍照這件事，本來就可以很輕鬆、很溫柔、很開心。