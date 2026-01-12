2026-01-12 17:08 小R
3COINS mini toy camera 開箱文｜24種濾鏡、可錄影的復古玩具相機！
最近入手了兩台「Mini Toy Camera」，這次開箱白色跟綠色兩款。日本現在真的超夯，很多地方一上架就被掃光，實體拿在手上的那一刻，只想說一句「這真的很適合收藏」。
Mini Toy Camera 走的不是高畫質路線，而是一種很有溫度的「玩具感」風格。拍出來的照片和影片，有一點顆粒、有一點復古，很像小時候拿玩具相機亂拍、卻留下很多回憶的那種感覺。
而且它真的不只是有型而已，功能其實很齊全。可以拍照、錄影，有 24 種濾鏡可以玩，還有閃光燈、定時拍；插 microSD 卡（最大 64GB），最高可拍到 1080P，用 Type-C 充電，內建電池大概可以玩一個多小時。
小小一台，附鍊條，可以直接掛在脖子上。出門不用多帶一個相機包，也不會佔包包空間。逛街、旅行、散步、喝咖啡，看到喜歡的畫面，低頭就能拍。
它不會讓你有「現在一定要拍得很好」的壓力，反而像是在生活裡，順手留下的一點小證據。
這些畫面，用手機拍可能很清楚，但用這台拍，會多一點「回憶感」。
像是以後再翻出來看，會想起當時的天氣、聲音，還有心裡的那種感覺。
那它適合什麼樣的人呢？
如果你是：
1.喜歡可愛小物的人
2.喜歡記錄生活碎片的人
3.不追求完美畫質，反而在意氛圍的人
4.想找一台沒有壓力、可以隨手玩玩看的相機
那這台 Mini Toy Camera，真的會很適合你。
它不是要取代手機或專業相機，而是提醒我們拍照這件事，本來就可以很輕鬆、很溫柔、很開心。
