【鬼塚虎台北101店員事件懶人包】賈永婕、品牌最新回應一次看
這幾日一則關於鬼塚虎台北101專櫃店員的網路貼文，引發「服務態度」與「是否存在歧視」的熱烈討論，事件也令台北101董事長賈永婕親自回應，事發整個狀況往下一起來了解
事件怎麼爆出來?
事件起點是一名網友在社群平台發文指稱：自己認識的越南移工友人到台北101的 Onitsuka Tiger（鬼塚虎）專櫃想試鞋，遭遇不舒服的對待。貼文描述的關鍵情節包括：
1.移工友人禮貌詢問想看鞋，卻被店員用不禮貌的語氣回「那很貴」
2.後續再問是否有 37號，店員僅回「我們沒有37號」後就不再理會貼文曝光後迅速擴散，討論焦點從「單一櫃位的服務態度」一路延燒到「是否帶有階級/身分歧視」的社會議題。
台北101董事長賈永婕怎麼回？
A. 第一時間：直接到留言區回「我來了解一下」
在討論升溫後，賈永婕被指「海巡」到貼文留言區，並公開回應核心一句話： 「我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要。」 這段回覆同時被網友大量轉傳。
B. 後續發文：
到了 1/12，賈永婕再於社群發文談自己想法，重點包括：
1.這次事件對她而言是重要提醒：對101、對品牌、對每一位Sales都是
2.服務業最基本的是「一視同仁」，並點出耐心、笑容、親切語氣、熱忱、同理心缺一不可
3.她也表示，歡迎大家到101逛街，「不一定要買東西」，有問題可寫客服信箱，會認真處理
4.同時她也說鬼塚虎是她喜歡的品牌，仍希望大家支持、也一起監督 （同篇報導也提到她巡櫃時「忍不住買瘋了」等語）
鬼塚虎官方怎麼回？
在輿論擴大後，鬼塚虎（Onitsuka Tiger）發布聲明致歉，並做出幾個明確處理方向：
1.對事件引發的社會關注與不安致歉
2.強調品牌核心價值是對所有顧客一視同仁、尊重對待
3.已啟動內部調查程序
4.先行將「涉事員工停職」配合調查
5.若查證屬實，將採取包含「解僱在內」的最嚴正處分
最後結論
1.事件源於社群爆料，指控內容尚待品牌內部調查釐清。
2.賈永婕已公開回應並表示會了解，並再發文談「一視同仁」與服務標準。
3.鬼塚虎已發聲明致歉、涉事員工停職，並稱若屬實將不排除解僱，且會加強教育訓練。
