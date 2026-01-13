2026-01-13 11:17 女子漾／編輯黃冠婷
邵雨薇為《啵me》拚到極限！戲曲、武打全都來真的，新片苦練花槍拚出新高度!
愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》於12日舉行媒體試片暨聯訪，邵雨薇為片拚到極限！路人更直擊高雄公園耍花槍
主演邵雨薇、初孟軒與監製蔡意欽一同出席，分享拍攝期間的幕後點滴。邵雨薇為詮釋角色「采思」，從開拍前一個月就展開高強度訓練，不只學戲曲、練武打，還挑戰黑化後「自己打自己」的高難度戲碼。
為戲拚到極限！邵雨薇練戲曲、耍花槍還要黑化自己打自己
為了《啵me之我的青春住了鬼》，邵雨薇開拍前一個月就投入高強度訓練，同時學戲曲、練武打，拍攝期間幾乎沒有休假。最具挑戰性的，是角色黑化後必須在同一場戲中切換「好鬼」與「壞鬼」，等於「自己打自己」，她笑說有時還會記錯狀態，但拍到後來已能和武術指導一氣呵成完成動作。
戲中她還得親自上陣耍花槍，曾被路人目擊在高雄公園苦練，她也笑認：「那就是我。」此外，每次惡鬼妝至少要花三小時，上妝後連身邊的人都被嚇到，她打趣表示：「還是不要亂出去嚇人比較好。」
初孟軒被邵雨薇演出電到
男主角初孟軒則分享，自己第一場戲就是與邵雨薇在海邊的談心戲。拍攝前他在腦中預演過各種可能，實際開拍時卻完全超出預期。「那天真的很冷，氣氛也很安靜。」沒想到邵雨薇現場的表演選擇，讓他瞬間被震撼。
「怎麼可以把角色演得這麼可愛、這麼讓人驚喜！」初孟軒坦言，當下真的被邵雨薇電到，也讓他對後續對戲充滿期待。
效法王祖賢當最美女鬼 港式喜劇成靈感來源
雖然是鬼片，《啵me之我的青春住了鬼》卻融合不少令人會心一笑的喜劇元素。初孟軒表示，這次特別加強喜劇表現，還特地研究港片《開心鬼》，希望呈現「港式喜劇」的節奏與趣味。
邵雨薇則收到導演指令，希望她能參考《倩女幽魂》中王祖賢的演出，成為新一代「最美女鬼」。她認為王祖賢最吸引人的地方在於俏皮與靈氣，但也笑說：「最難超越的，還是那張經典的美麗臉孔。」
「啵me」卻沒親到 錯過之吻成最大遺憾？
片名中的「啵me」讓不少觀眾期待吻戲，但實際上邵雨薇與初孟軒只有一場擦身而過的「錯過之吻」，最後並沒有真的親到。被問是否覺得可惜，初孟軒幽默回應：「我這個人很看天命，就順著命運走！」
新年願望曝光 邵雨薇想當語言天才、初孟軒自認工作狂
談到新年願望，邵雨薇表示希望成為「語言天才」，想把英文練得更好，又擔心日文退步；至於終身大事，她直言目前沒有規劃。初孟軒則自認是工作狂，即使行程已被塞滿，仍許願能「被工作塞得更滿」。
青春×鬼魅×劇場 《啵me之我的青春住了鬼》1/23上映
《啵me之我的青春住了鬼》由風暴國際股份有限公司出品，蔡意欽監製、陳大璞執導，集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙、亮哲、安俊朋、《影后》李雪、《不如海邊吹吹風》顏廷儒，以及「台版今田美櫻」陳昱廷等人共同演出。
電影以青春、鬼魅與劇場元素交織出一段關於遺憾與救贖的愛戀故事，將於1月23日全台上映。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower