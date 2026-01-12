2026-01-12 15:28 女子漾／編輯黃冠婷
好久沒做夢了嗎？ 玲廊滿藝×丁丁藝術《造夢之旅》帶你慢下來看藝術
來看展吧！《造夢之旅》邀你找回屬於自己的想像力。由玲廊滿藝 × 丁丁藝術共同策劃的跨國聯展《造夢之旅 Dream Journey》，邀請觀眾一起聽、一起聊藝術，在資訊爆炸、情緒快速流動的日常裡，暫時放慢腳步，走進作品畫面、音樂與對話交織的空間，找回屬於自己的片刻夢境，也重新感受藝術貼近生活的方式，體會想像力帶來的觀看與思考樂趣。
《造夢之旅》不以宏大敘事為訴求，而是透過看似輕盈、帶點幽默的畫面，承載藝術家對現實世界的觀察與提問，讓想像成為理解生活的另一種方式。展覽如同一扇通往內在的門，引領觀者走進日常之外，與作品靜靜相遇。
三位藝術家，三種通往夢境的入口
展場中，多件作品以不同視角描繪人際關係、創作心理與自我脆弱。藝術家甘蔗 Cane的〈生日派對〉，以熱鬧卻略帶失序的場景，細膩呈現人際互動中隱約存在的緊張與不安；
西班牙藝術家莫伊塞斯・亞奎斯（Moisés Yagües）透過〈畢卡索的助手們〉，將焦點放在創作背後的心理狀態，以及那些經常被忽略的角色與情緒。
而台灣藝術家杜信穎的〈騎鱷魚嬉戲的夢露〉，則以幽默又荒謬的畫面，讓經典符號回到日常場景，映照出我們自身的脆弱與真實。每一件作品，都是一條通往夢境的不同路徑，也邀請觀者在畫面中找到屬於自己的情緒投射。
藝術不只用看 爵士音樂為展覽注入聽覺層次
《造夢之旅》也特別於1月10日舉辦藝術分享會，邀請旅居紐約多年的爵士鋼琴家鐘崇豪參與。鐘崇豪畢業於紐約市立大學城市學院爵士音樂研究演奏組，長期活躍於台灣爵士音樂圈，曾受邀參與國家兩廳院、台北爵士音樂節等演出，並投入多元跨界合作與即興創作。
其音樂語彙自由而富層次，為展覽增添聽覺層面的延伸，也讓觀眾在畫面之外，透過聲音與節奏，感受藝術更立體的情緒流動。
免費預約入場 邀你親自走進屬於自己的夢境
主辦單位誠摯邀請觀眾親自走進展覽現場，與作品面對面相遇。在畫面、音樂與對話交織之中，找回屬於自己的片刻夢境，也重新感受藝術貼近生活的方式。
《造夢之旅 Dream Journey》展覽資訊主辦單位：玲廊滿藝
協辦單位：丁丁藝術空間
展覽期間：2025年12月2日－2026年1月31日
展覽地點：DREAM PLAZA
地址：台北市信義區松高路11號
入場方式：免費線上預約
預約連結：https://www.uniart.com.tw/topics/2864
