2026-01-12 15:20 女子漾／編輯王廷羽
《我英》《青之驅魔師》神曲都出自他！amazarashi 來台開唱，台北演唱會時間、搶票資訊一次看
日本搖滾詩性代表 amazarashi 宣布展開樂團成軍以來規模最大的亞洲巡迴，並確定於 2026 年 4 月 24 日 登上 Zepp New Taipei，舉辦《amazarashi ASIA TOUR 2026 in TAIPEI》。從《我的英雄學院》、《東京喰種》到《青之驅魔師》，那些陪伴無數人走過低潮的旋律，終於要在台北現場完整呈現。今天跟著女子漾一次看 amazarashi 台北場的演唱會資訊、售票方式與必聽代表作！
amazarashi 是誰？被稱為「覆面系風雨詩人」的存在系樂團
amazarashi 最初於 2007 年以 STAR ISSUE 名義活動，2010 年正式更名為 amazarashi，核心成員為主唱兼吉他手 秋田弘 與鍵盤手 豊川真奈美。樂團以全黑視覺、低調不露臉的姿態，搭配直指人心的歌詞，被樂迷形容為「用音樂書寫存在與痛覺的詩人」。2013 年，秋田弘為中島美嘉量身打造〈曾經我也想過一了百了〉，以赤裸文字描寫生命掙扎與生存意志，在亞洲各地引發巨大共鳴，歌曲在台灣更曾被鄭宜農、流氓阿德翻唱，成為許多樂迷心中無可取代的經典。
amazarashi 音樂作品也跨足動畫與遊戲領域，眾多代表作如《東京喰種√A》片尾曲〈季節は次々死んでいく〉、《我的英雄學院》第二季片頭曲〈空に歌えば〉、《多羅羅》片尾曲〈さよならごっこ〉、以及與電玩《尼爾：自動人形》合作的〈命にふさわしい〉等。近來更替TV動畫《青之驅魔師 終夜篇》獻上片頭曲〈痛覺〉，歌詞圍繞作為愛與存在隱喻的「痛覺」，描寫動畫中主角的信念崩塌、兄弟羈絆、以及在悲劇中仍選擇彼此的情感。
《amazarashi ASIA TOUR 2026 in TAIPEI》資訊一次看
amazarashi ASIA TOUR 2026 in TAIPEI演出日期：2026 年 4 月 24 日（五）
演出時間：19:00（實際時間依現場公告為準）
演出地點：Zepp New Taipei
演出地址：新北市新莊區新北大道四段 3 號 8 樓
票價區間：NT$ 3,190（2F 座席） / 2,980（1F 站席） / 1,980 （2F 站席）/ 1,000（身障席）
amazarashi演唱會售票方式：
1.APOLOGIES會員先行購票
預售時間：2026 年 1 月 22 日（四）18:00－22:00
凡於 2026 年 1 月 16 日 00:00 前 成功申請 APOLOGIES 會員並完成優先購票資格登記者，即可參與先行購票，每位會員限購 2 張。購票時可使用任一拓元售票系統帳號，並須輸入 APOLOGIES 會員專屬 Plus member ID 作為官方會員碼。會員先行購票不保證座位或入場序號優於正式開賣，數量有限售完為止；身障席位亦將於會員先行期間同步開放。
2. 全面開賣
開賣時間：2026 年 1 月 25 日（日）18:00
售票平台：拓元售票系統
※ 每人每場次限購 4 張（包含 APOLOGIES 會員先行購票及全面開賣階段之購票張數）。
（例：若於會員先行購票階段已購買 2 張，正式開賣僅能再購買 2 張。）
amazarashi 4月台北開唱！必聽歌曲推薦
〈季節は次々死んでいく〉
〈季節は次々死んでいく〉
〈さよならごっこ〉
〈命にふさわしい〉
〈痛覺〉
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower